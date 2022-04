Elevii intră în vacanța de primăvară

Elevii intră, după terminarea cursurilor de astăzi, în vacanţa de primăvară, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei.



Cursurile semestrului al doilea al anului şcolar 2021 – 2022 vor fi reluate pe 2 mai şi se vor încheia pe 10 iunie.



Prin excepţie, pentru clasele terminale din învăţământul liceal – clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral şi frecvenţă redusă – anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se va încheia pe 27 mai.



Pentru clasele a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 3 iunie.



Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, exceptând clasele terminale menţionate anterior, respectiv pentru clasele din învăţământul profesional anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

