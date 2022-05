Calendarul Bac-ului, din nou schimbat greșit

Ministerul Educației (ME) a schimbat calendarul examenului național de bacalaureat, dar tot mai sunt probleme: într-o zi liberă de la stat e programată proba orală la limba străină.

După ce a constat că o probă de competențe din cadrul Bacalaureatului 2022 se suprapunea cu o probă din cadrul Evaluării Naționale, conducerea ME a decis modificarea în regim de urgență, printr-o notă, a calendarului examenului maturității stabilit prin ordin de ministru.

Astfel, într-o adresă a ministerului de resort către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, obținută de “România liberă”, se arată că: “Având în vedere dificultatea organizării, în data de 14 iulie 2022, în mod simultan, atât a probei C din cadrul examenului național de bacalaureat – 2022, cât și a probei scrise la limba și literatura română din cadrul Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a de către unitățile de învățământ – centre de examen, care școlarizează atât elevi de nivel gimnazial, cât și liceal, precum și dificultatea întâmpinată de unele unități de învățământ liceal în ceea ce privește asigurarea infrastructurii necesare desfășurării probei D din cadrul examenului național de bacalaureat, la solicitarea comisiilor județene de bacalaureat, Comisia Națională de Bacalaureat – 2022 a decis, prin Nota ME nr. 918/19.04.2022, extinderea intervalelor de timp pentru desfășurarea probelor D și C din cadrul examenului național de bacalaureat, conform prevederilor Anexei la OME nr. 5151/2021 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2022, după cum urmează:

8 -10 iunie 2022 – Evaluarea competențelor digitale – proba D

13 – 16 iunie 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C”.

Examen de Rusalii

Reprezentanții ministerului au precizat, pentru “România liberă”, că aceasta va fi ultima modificare adusă calendarului Bacalaureatului.

Astfel, o probă a examenului se va suține în a doua zi de Rusalii, zi liberă, contrar solicitărilor sindicaliștilor din învățământul preuniversitar către Sorin Cîmpeanu.

“Având în vedere caracterul de zi de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, al celei de-a doua zile de Rusalii, se impune, în regim de urgenţă, modificarea, prin ordin de ministru, a Calendarului examenului naţional de bacalaureat — 2022, anexă la O.M.E. nr. 5151/2021, astfel încât proba C (n.r. – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională) să nu se desfăşoare în data de 13 iunie 2022”, se arată într-o adresă comună a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federației Sindicatelor din Educație (FSE) “Spiru Haret”, către ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Probele de evaluare a competențelor (probele orale) din cadrul examenului de bacalaureat nu se notează și nu au caracter eliminatoriu.

Citește și:

Record de secretari și subsecretari de stat în Ministerul Educației

Urmărește România Liberă pe Facebook și Google News!