Record de secretari și subsecretari de stat în Ministerul Educației

Organigrama Ministerului Educației (ME) a fost încărcată la maximum cu secretari de stat, astfel că Guvernanții au trecut la modificarea acesteia, introducând noi posturi de subsecretar de stat.

Ministerul Educației are, în prezent, nu mai puțin de cinci secretari de stat și un subsecretar de stat.

Aceasta, în condițiile în care, în ultimele trei decenii, de cele mai multe ori, ministerul a funcționat cu trei sau maximum patru secretari de stat.

Au existat și perioade în care Ministerul Educației a avut doar doi secretari de stat.

Cu doar doi secretari de stat a fost elaborată și publicată și Legea Educației Naționale 1/2011.

Posturile secretarilor de stat

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Ministerului Educației, edu.ro, instituția are angajați, în acest moment următorii secretari de stat:

Maria Ștefania Manea, fost purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB);

Sorin Ion, secretar pentru învățământul preuniversitar, fost inspector școlar general al ISJ Dâmbovița;

Sorin Ion, secretar de stat pentru învățământ preuniversitar, susține o conferinta de presă la sediul ministerului, în București, marti 23 martie 2021. Inquam Photos / George Calin

Kallos Zoltan (UDMR), secretar de stat pentru problemele minorităților naționale;

Ionel – Florian Lixandru, secretar de stat pentru învățământ preuniversitar și relația cu Parlamentul, fost inspector general al ISMB;

Ionel Florian Lixandru, secretar de stat – Inquam Photos

Gigel Paraschiv, secretar de stat pentru învățământul superior, care a deținut această funcție în mai multe mandate de ministru.

Gigel Paraschiv, secretar de stat in Ministerul Educatiei, participa la o conferinta de presa, miercuri, 15 februarie 2017. Inquam Photos / George Calin

Pe lângă cei cinci secretari de stat, în actuala organigramă, se mai regăsește și un subsecretar de stat, Marian Daragiu, care s-ar ocupa de problemele elevilor de etnie romă.

Organigrama ministerului, neîncăpătoare

Potrivit informațiilor cotidianului național „România liberă”, este pregătită numirea unui al doilea subsecretar de stat.

Aceasta, în condițiile în care, luna trecută, ministerul lansa în dezbatere publică un proiect de modificare a organigramei instituției, ce prevede introducerea unui al treilea post de subsecretar de stat.

Liviu Marian Pop, fost ministru al Educației, apreciază că organigrama este supraîncărcată.

„În primul meu mandat, când am fost ministru interimar al Educației, Cercetării și Sportului, am avut șapte secretari de stat, la trei ministere. Acum avem trei miniștri, în loc de unul singur. Numărul secretarilor de stat este extraordinar de mare, din punctul meu de vedere și dacă se face mărire de organigramă, acest lucru este doar pentru că PSD își dorește foarte mult să acapareze ministerele”, ne-a declarat Liviu Pop.

Acesta susține că postul de subsecretar de stat nu este justificat.

„Nu văd rolul subsecretarului de stat la Ministerul Educației. Nu are o structură specială Ministerul Educației, spre deosebire de alte ministere unde este nevoie de subsecretari de stat. Nu văd care este partea de securitate națională unde să ai nevoie de subsecretar de stat”, ne-a mai explicat Pop.

Nici fostul ministru Ecaterina Andronescu nu-și amintește ca la Educație să fi existat atât de mulți secretari de stat și un subsecretar de stat.

„În primul meu mandat de ministru al Educației am avut doi secretari de stat. În 2009, am avut tot doi secretari de stat. Atunci guvernam cu PDL. Am avut-o pe Oana Badea, de la PDL, și pe Mihnea Costoiu, de la PSD. În 2021, am intrat pe final de mandat, prin urmare, am moștenit secretarii de stat care erau. Nu s-au schimbat secretarii de stat. În 2018, am avut un secretar de stat pe preuniversitar, unul pe universitar și unul pentru relația cu Parlamentul. Nu-mi aduc aminte să fi avut subsecretari de stat. Sistemul este foarte mare. Depinde și ce putere de muncă are un secretar de stat, pentru că probleme multe sunt la învățământul preuniversitar, fără îndoială. Poate că domnul ministru are în vedere lucruri care nu pot fi rezolvate altfel”, ne-a declarat Andronescu.

Citește și:

EXCLUSIV. Post de inspector în Ministerul Educației rezervat Monicăi Anisie

Urmărește România Liberă pe Facebook și Google News!