Cristian Popescu Piedone, mesaj pentru nepoțel, la final de Colectiv: „Dragul meu David, bunicul tău nu a omorât pe nimeni!

Cristian Popescu Piedone mesaj pentru nepoțel la final de Colectiv. Primarul sectorului 5 a transmis un mesaj nepoțelului său, dar și familiei, în aceste zile când se așteaptă verdictul final în procesul Colectiv. Este o scrisoare scrisă și postată pe Facebook, care a adunat peste 2.000 de comentarii și sute de distribuiri. Edilul se adresează familiei, dar mai ales lui David, copilul care, recent, l-a întrebat: „Bunu,te ia Colectiv la închisoare?”

Mesajul este mai mult decât emoționant. Căci este cumplit să fii pus în situația de a explica unui copil, propriului tău nepot, că mâine, poimâine sau săptămana viitoare vei pleca de acasă și nu-l vei mai vedea ani de zile. Și mai teribil este să trebuiască să-i explici lucruri „de oameni mari”, pe care un copil nu le va înțelege niciodată: că nu ești vinovat de crimă, că nu ai omorât pe nimeni, că justiția avea nevoie de un țap ispășitor. Sau că, de fapt, ai comis de-a lungul vieții niște greșeli capitale care te urmăresc în ziua de azi și pentru care trebuie, mai devreme sau mai târziu să plărești.

Piedone spune că e nevinovat. O țara-ntreagă îl acuză. Justiția își va spune și ea cuvântul. Însă, dincolo de regrete, acuzații și pedepse rămâne uimirea unui copil care nu înțelege de ce i-au spus prietenii în parc despre bunicul său care ar putea merge la pușcărie.

Cristian Popescu Piedone mesaj pentru nepoțel în așteptarea sentinței

Primarul sectorului 5 i-a scris copilului o scrisoare, încercând să-i explice, pe înțelesul său, că el, bunicul, e nevinovat.

„Colectiv…

Recent, am avut ultimul cuvant la tribunal.

Astăzi… pentru prima oară am vorbit cu nepotelul meu despre Colectiv! S-a întâmplat așa:

Nepotelul David a intrat val-vârtej in casa si m-a întrebat : – Bunu, te ia Colectiv la închisoare? … Mi-a spus ca așa i-au zis niște copii in parc, la joaca…

Mda…

I-am spus c-o sa afle răspunsul in aceeași zi cu mine, cu sora sa, cu verișorii săi, cu părinții lui, cu mamaia lui, cu unchiul lui, cu matusa lui…

După șase ani de cosmar picurat din creștet pana in tălpi, ma bântuia momentul acesta… Sa vorbesc cu David despre Colectiv, mi se părea nedrept. Dar, astăzi, mi-am dat seama ca este mai bine așa…

Este bine ca a venit și clipa asta… Pentru ca primul meu nepot născut sa știe de la mine ce înseamnă Colectiv pentru tara și pentru familia noastră! Este mic, poate prea mic ca sa înțeleagă… Dar pentru copilaria lui, pentru viața lui, e bine sa știe adevarul de la mine! Nerastalmacit! Măcar așa… o sa poată conversa liniștit sufletește cu oricine ii va spune, de mâine încolo, ca bunicul sau este criminal!

Mesajul primarului este însoțit de o fotografie în care acesta se aflăa în biserică. Și-a făcut un selfie încercând să surprindă cupola

El, David, si ceilalți trei nepoței, trebuie sa afle de la mine ca bunicul Piedone nu este vinovat pentru drama Colectiv!

Așa cum i-am spus fetei mele, Ana, și băiatului meu, Vlad, indiferent cine și ce spune in strada mare, tatăl lor nu a fost, nu este și nu va fi un criminal!

Dacă ei, copiii mei, erau atunci acolo, as fi suferit așa cum suferă părinții copiilor care nu mai sunt! In sufletul meu as fi știut ca n-am contribuit la suferința lor!

Colectiv m-a distrus pe interior cât o viața întreaga la ocna! Dar consider ca Dumnezeu a vrut sa port o cruce mai grea… Și-o voi purta asa cu mine pana când vor tăcea și clopotele mele…

Așa ca, dragul meu David… îți scriu si aici, ca sa rămână scris: Bunicul tău, Piedone, nu a omorât pe nimeni! Știu ca ai încredere in cuvântul meu! Te iubesc, așa cum va iubesc pe toți! Dumnezeu mi-e martor ca ceea ce îți spun este adevărat, dragul meu!”

Cristian Popescu Piedone: „Calvarul evenimentelor îmi provoacă coșmaruri”

Judecătorii Curții de Apel au schimbat încadrarea lui Piedone Completul de trei judecători de la Curtea de Apel București a decis pe 3 noiembrie schimbarea parțială a încadrării juridice a faptelor pentru care fostul primar al Sectorului 4 este judecat în dosarul Colectiv. Magistrații au decis că Piedone va fi judecat pentru abuz în serviciu, eliminând „consecințe deosebit de grave”. Această schimbare poate duce la o pedeapsă mai ușoară, în cazul unei condamnări.

„Sunt om, am sentimente, am trăiri, filmul evenimentelor îmi provoacă coșmaruri. Sincere regrete tinerilor nevinovați, ultimul cuvânt nu îmi aparține mie, aparține dumneavoastră, justiției, calvarul a fost și pentru mine”, a spus Cristian Piedone, actual primar al Sectorului 5 din București, la dezbaterile de la Curtea de Apel București. „Nu am să spun azi că sunt nevinovat sau nu, susțin doar ce am declarat în ultimii 6 ani, ce au declarat avocații. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a încheiat Piedone, cu mâna pe Biblie.

Primarul a fost condamnat la 8 ani de închisoare în Dosarul Colectiv

Ultimele termene din dosarul în care Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat în primă instanţă la 8 ani şi 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru clubul Colectiv au avut loc în trei zile, pe 17, 20 şi 21 decembrie. Marți, 21 decembrie, au avut loc dezbaterile finale la Curtea de Apel București, iar judecătoarea a anunțat la final că instanța rămâne în pronunțare, fără să ofere o dată pentru verdictul definitiv.

