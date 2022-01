Avertizare de ceață pentru Capitală și mai multe județe

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis în această dimineaţa mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru Capitală şi 22 de judeţe din Moldova, Transilvania, Muntenia şi Oltenia.



Potrivit ANM, până la ora 10:00, în Bucureşti, se va semnala ceaţă, care va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri.



Tot până la ora 10:00, în judeţele Cluj (zona joasă), Bistriţa-Năsăud (zona joasă), Alba (zona joasă), Covasna (zona depresionară), Braşov (zona joasă şi zona depresionară), Mureş (zona joasă), Harghita (zona joasă şi zona depresionară), Sibiu (zona joasă), se va semnala local ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, ce va favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea gheţuşului.



Până la ora 9:00, în judeţele Galaţi, Vaslui, Gorj (zona joasă), Olt, Vâlcea (zona joasă), Dolj, Ialomiţa, Argeş (zona joasă), Prahova (zona joasă), Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa (zona joasă) şi Teleorman, va fi local ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, ce va favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea gheţuşului.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

În ultimele zile, ANM a emis mai multe astfel de avertizări, un lucru normal pentru această perioadă a anului.

Citiți România Liberă și pe Google News!