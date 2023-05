Consumul de alcool poate duce la apariția durerii cronice

Un nou studiu condus de Scripps Research a descoperit: consumul cronic de alcool îi poate face pe oameni mai sensibili la durere prin două mecanisme moleculare diferite – unul legat de consumul de alcool și celălalt de sevraj. Aceste descoperiri ar putea ajuta la dezvoltarea de noi tratamente pentru durerea cronică și hipersensibilitatea asociate cu alcoolul.

„Există o nevoie urgentă de a înțelege mai bine calea cu două sensuri dintre durerea cronică și dependența de alcool”, a declarat autorul principal Marisa Roberto, profesor de medicină moleculară și neuroștiință la Scripps. „Durerea este atât un simptom răspândit la pacienții care suferă de dependență de alcool, cât și un motiv pentru care oamenii sunt determinați să bea din nou.”

Tulburarea legată de consumul de alcool (AUD) cuprinde diverse afecțiuni, cum ar fi abuzul de alcool și dependența de alcool și afectează peste 29,5 milioane de persoane în Statele Unite. Consumul prelungit de alcool poate declanșa o varietate de boli cronice, inclusiv boli cardiovasculare, boli hepatice și anumite tipuri de cancer. În plus, peste jumătate dintre persoanele cu AUD se luptă cu dureri persistente de un anumit tip, cum ar fi neuropatia alcoolică, în care leziunile nervoase provoacă dureri cronice.

Cercetările anterioare au descoperit că AUD are legătură cu modificări în ceea ce privește modul în care creierul procesează semnalele de durere și în modul în care are loc activarea răspunsurilor imune. În plus, în timpul sevrajului, persoanele cu AUD se confruntă adesea cu o afecțiune numită alodinie, în care stimuli inofensivi sunt percepuți ca fiind dureroși.

Pentru a clarifica cauzele care stau la baza acestor diferite tipuri de durere legată de alcool, experții au efectuat o serie de experimente pe trei grupuri de șoareci: șoareci dependenți de alcool (băutori excesivi), șoareci care au avut acces limitat la alcool și care nu au fost considerați dependenți (băutori moderați) și șoareci care nu au consumat niciodată alcool.

Experimentele au arătat că, la șoarecii dependenți, alodinia s-a dezvoltat în timpul sevrajului, dar consumul ulterior de alcool a redus semnificativ sensibilitatea la durere. Aproape jumătate dintre șoarecii care nu erau dependenți au prezentat, de asemenea, o sensibilitate crescută la durere în timpul sevrajului de alcool, dar, spre deosebire de omologii lor dependenți, această neuropatie nu a fost inversată prin reexpunerea la alcool.

