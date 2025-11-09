Ilie Bolojan a fot întrebat de jurnaliștii de la Hotnews dacă dosarul DNA despre corupția din PNL poate avea o legătură cu rivalitatea politică Nicușor Dan – Ilie Bolojan? Răspunsul premierului.

Nu cred în astfel de teorii a răspuns premierul Ilie Bolojan la întrebarea pusă în emisiunea politică a HotNews.

După apariția stenogramelor din dosarul DNA Iași, în care un om de afaceri vorbește despre o întâlnire „în biroul lui Bolojan”, premierul a confirmat pentru HotNews discuția de 15 minute, dar neagă orice implicare.

Dosarul de influenţă care în care este citat numele premierului este încă un front deschis în cazul lui Ilie Bolojan, pe lângă reformele aflate în derulare şi presiunea internă din partid, în preajma alegerilor locale.

„Fiecare instituție își face treaba ei”, a afirmat Ilie Bolojan despre dosarul penal în care sunt implicați trezorierul PNL Mihai Barbu și afaceristul Fănel Bogos.

În același timp, invitat să caracterizeze relația cu președintele Nicușor Dan, Ilie Bolojan a descris, sec, o relație mai degrabă funcțională, decât apropiată: „În toată această perioadă am avut întâlniri de lucru cu dl. președinte, ne-am pus de acord și am acționat convergent pentru a rezolva problemele țării noastre”.