Teodorovici: Cutremurele din Gorj au fost provocate de OMV (VIDEO)

Eugen Orlando Teodorovici face afirmații cutremurătoare: cutremurele din Gorj nu au cauze naturale, ci au fost provocate de către exploatările de gaze făcute de compania OMV Petrom. De asemenea, Teodorovici face comentarii și despre Gheorghe Mărmureanu, despre care spune că nu este seismolog de meserie, ci inginer constructor, și care face predicții de cutremure în funcție de interesele firmelor de asigurări de locuințe. Eugen Teodorovici a făcut aceste declarații, dar și multe alte dezvăluiri, în emisiunea Puterea Cuvântului, realizată împreună cu Otilia Caloian.

Sute de cutremure au avut loc în județul Gorj, iar seismologii au fost surprinși, dat fiind faptul că zona seismică nu este una în care se produc frecvent cutremure. De altfel, aceste cutremure reprezintă cea mai intensă activitate seismică din ultimii 200 de ani, așa cum recunoștea directorul Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), Constantin Ionescu.

Eugen Teodorovici vine cu o teorie zguduitoare în cazul cutremurelor din Gorj. Cutremurele ar fi fost de provocate din cauza forărilor de gaz la mare adâncime ale companiei OMV.

“Cutremurele de la Gorj nu au fost cutremure naturale. Sunt cutremure provocate de exploatarea de gaz de către OMV. Au mărit cantitatea de gaz cu exploatarea de gaz. Acolo, ca să produci exploatarea de gaz, trebuie să produci niște explozii subterane și s-a intensificat acest vid de exploatare a gazului, punându-se pe seama cutremurului din Turcia cu ce se întâmplă la Gorj. Au profitat de această situație din Turcia pentru a pune pe seama șocului din Turcia, că se întâmplă și în Gorj cutremure foarte ciudate. Cutremurele nu sunt din cauze naturale, este provocat de cei care exploatează gazul acolo, mai au încă 5 ani de exploatare…interesele majore din piață…că și eu m-am întrebat de ce nu se spun aceste lucruri“, a spus Eugen Teodorovici.

Teodorovici îl acuză pe Mărmureanu că vede doar interesele asiguratorilor

Eugen Teodorovici a continuat seria dezvăluirilor cu informații privind activitatea și ieșirile publice ale fostului director INFP – Gheorghe Mărmureanu. Acesta îl acuză pe Mărmureanu că are ieșiri publice doar în funcție de interesele asiguratorilor, pentru ca populația să-și asigure imobilele și să contribuie la bugetul companiilor de asigurare. Mai mult de atât, acesta a mai precizat că fostul director al INFP nu are studiile necesare în domeniul seismologiei.

“Mărmureanu și-a schimbat des punctul de vedere referitor la un posibil sau un iminent cutremur. Înțeleg din spusele domniei sale că atunci când se vorbea de un cutremur iminent, era mulțumirea firmelor de asigurare pentru care un astfel de anunț a trimis mulți români să-și facă polițe de asigurare. După care, dacă ne uităm în istoricul aparițiilor publice ale domnului Mărmureanu, care oricum nu are pregătirea necesară de seismolog, își schimbă opinia și spune că s-au schimbat calculele și nu se mai întrevede un astfel de cutremur în următoarea perioadă. Pentru că ce să vezi? Se rupsese lanțul de iubire între firmele de asigurare și el. Am avut un gust amar când am auzit asta. Am înțeles și interesele majore din piață că și eu m-am întrebat de ce nu se spun aceste lucruri“, a spus Eugen Teodorovici.

Citește articolul integral pe Puterea.ro!