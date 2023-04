Se instituie Ziua Solidarității româno-polone

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) salută instituirea zilei de 3 martie ca „Ziua Solidarităţii româno-polone”.



MAE arată într-un comunicat de presă că instituirea „Zilei Solidarităţii româno-polone” este o iniţiativă comună a miniştrilor Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, şi Zbigniew Rau, care reflectă prietenia profundă şi relaţiile bilaterale ample de Parteneriat Strategic dintre cele două state.



„Instituirea acestei zile a fost posibilă prin intrarea în vigoare, astăzi, 14 aprilie, a Legii pentru instituirea zilei de 3 martie ca „Ziua Solidarităţii româno-polone” şi adoptarea simultană a unei rezoluţii în acest sens în Parlamentul polon”, precizează MAE.



Sursa citată menţionează că instituirea „Zilei Solidarităţii româno-polone” asigură cadrul pentru marcarea anuală a acestui moment prin organizarea, la nivel naţional şi local, de acţiuni din sfera diplomaţiei publice, culturii şi educaţiei, în vederea promovării şi conştientizării legăturilor speciale dintre cele două state.



MAE mai arată că data de 3 martie are un simbolism aparte în planul relaţiei bilaterale, prin evocarea semnării, la Bucureşti, la 3 martie 1921, a „Convenţiei de alianţă defensivă între Regatul României şi Republica Polonă”, de către cei doi miniştri de Externe de la vremea respectivă, Take Ionescu şi Eustachy Sapieha, aceştia având deplinele puteri şi susţinerea fermă a şefilor lor de stat, Regele Ferdinand I şi Mareşalul Jozef Pilsudski, document prin care cele două părţi se obligau să îşi acorde asistenţă armată în cazul unui atac neprovocat la frontiera lor de răsărit.



„Convenţia a marcat un moment de referinţă simbolic ce a contribuit semnificativ la întărirea prieteniei tradiţionale şi a legăturilor strânse dintre România şi Polonia, precum şi la consolidarea stabilităţii regionale”, transmite MAE.



De asemenea, se precizează că relaţia dintre cele două state se dezvoltă, în prezent, pe coordonate de predictibilitate şi consecvenţă, precum şi pe preocupări şi interese de securitate comune, iar instituirea „Zilei Solidarităţii româno-polone” reiterează şi intensifică colaborarea româno-polonă în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, reînnoit în martie 2015, şi al Planului de Acţiune pentru intervalul 2022-2026, baza pe care se dezvoltă o amplă paletă de contacte politico-diplomatice la toate nivelurile.



MAE evidenţiază că, în actualul context geopolitic regional deosebit de tensionat, Polonia este un partener strategic cheie şi un aliat de încredere al României. Legăturile strânse pe linie de securitate şi apărare sunt dublate de o relaţie economică, inclusiv comercială, robustă, precum şi pe o cooperare sectorială extinsă, în domenii precum infrastructură şi conectivitate, energie, industrie, agricultură, muncă, protecţie şi incluziune socială, mediu, dezvoltare regională, cultură, educaţie, sport etc.



Cooperarea româno-polonă multidimensională şi multifaţetată a fost ilustrată recent şi de cea de-a patra şedinţă comună de guvern, care a avut loc la 28 martie, în Bucureşti, eveniment care a transmis un nou semnal de consistenţă şi solidaritate a relaţiei bilaterale. Cu acel prilej, cele două guverne au abordat o gamă largă de problematici relevante în plan bilateral, regional, european şi internaţional, inclusiv pe fundalul noilor provocări de securitate generate de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.



„În acest context, demersurile pentru adoptarea „Zilei Solidarităţii româno-polone”, ce reafirmă şi celebrează strânsa legătură dintre România şi Republica Polonă, sunt salutare şi constituie un prilej pentru extinderea şi intensificarea în continuare a contactelor bilaterale, reamintind faptul că, în faţa provocărilor geopolitice şi de securitate cu care ne confruntăm, răspunsul comun rezidă în acţiuni solidare şi coezive ale statelor aliate şi partenere”, conchide MAE.

