Nou premier Marcel Ciolacu face dezvăluiri despre viața lui privată

Marcel Ciolacu, noul premier al României, a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa privată. Nu am furat niciodată, nu am fost chemat niciodată la DNA, a spus Ciolacu.

Dezvăluirile au fost făcute la finalul ședinței din Parlament în care Guvernul Ciolacu a primit votul de învestitură. În timpul ședinței, reprezentanții opoziției au lansat o serie de acuzații legate de trecutul noului premier.

„Nu am furat niciodată. Nu am fost chemat niciodată la DNA, nu am făcut nimic rău să-mi fie rușine mie sau familiei mele”, a răspuns Marcel Ciolacu, potrivit jurnalul.ro.

Marcel Ciolacu a făcut dezvăluiri despre viața lui privată, vorbind despre afacerile lui și despre întemeierea familiei sale

Ciolacu a mai povestit că a condus mașini second-hand din Germania și a explicat de ce a terminat studiile superioare la mulți ani după încheierea liceului. De asemenea, noul premier a dezvăluit că, după stagiul militar, a intrat în afaceri și și-a întemeiat o familie.

„Am cumpărat un apartament cu două camere… mi-am închis balconul”, le-a spus Ciolacu jurnaliștilor.

Miniștrii Guvernului Marcel Ciolacu vor depune jurământul joi, de la ora 17.00, la Palatul Cotroceni.

Guvernul PSD-PNL a primit joi votul de învestitură în Parlament. 290 parlamentari au votat pentru și 95 au votat împotrivă.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!