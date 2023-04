Ciucă: Nu vor fi măsuri de austeritate

Guvernul va identifica măsurile fiscale pentru „a chibzui” mai bine cheltuielile, a declarat, joi, premierul Nicolae Ciucă, care a făcut un apel la marii contribuabili să-şi plătească datoriile către stat, iar instituţiile statului să asigure colectarea acestor venituri, subliniind că nu vor fi luate măsuri de austeritate.



„Ne dorim să gestionăm cheltuielile publice. Am luat decizia ca, la nivelul Guvernului, sigur o decizie pe care am discutat-o şi în coaliţie, să identificăm acele măsuri fiscale prin care să chibzuim mai bine cheltuielile, astfel încât să ne asigurăm că la finalul anului ne încadrăm în limitele de deficit. Vreau să dau câteva detalii. Toate aceste măsuri au survenit din momentul în care, la finalul primului trimestru, am constatat că există un deficit în colectare, deficitul aparţine preponderent marilor contribuabili. Fac un apel public către marii contribuabili să-şi plătească datoriile către stat şi, în acelaşi timp, dau o sarcină instituţiilor statului să facă în aşa fel încât să-şi îndeplinească sarcinile de serviciu şi să asigure colectarea acestor venituri”, a afirmat Ciucă.



Premierul spune că a discutat cu ministrul Finanţelor, cu şefii ANAF, cu marii contribuabili, arătând că este nevoie de „o coordonare foarte bună între instituţii, dar, în acelaşi timp, şi de o coordonare şi un dialog cu cei cu care lucrează în mod nemijlocit”.



„Este o problemă a noastră, a Guvernului, pe care o rezolvăm şi am vrut, ca măsură de siguranţă, să facem în aşa fel încât prin aceste măsuri fiscale pe care le vom aproba cel mai probabil săptămâna viitoare, după ce vom avea o decizie în coaliţie, să ne asigurăm că nu ieşim din ţinta de deficit”, a explicat premierul.



Ciucă a evidenţiat că nu este vorba despre măsuri de austeritate.



„Aş vrea să înţeleagă toată lumea că aici nu vorbim de măsuri de austeritate. Pentru că am văzut în ultimii ani că economia, nu numai economia românească, ci orice economie nu se dezvoltă şi nu funcţionează în parametri normali pe măsuri de austeritate. În schimb, pe măsuri de cumpătare cred că se poate discuta în aşa fel încât gestionarea banilor publici să poată să se facă într-un mod cât mai eficient. Aş vrea să spun din capul locului că aceste măsuri nu vor viza în niciun fel afectarea anvelopei salariale, nu vor afecta investiţiile şi, de asemenea, nu vor fi introduse taxe şi impozite noi”, a indicat prim-ministrul.