Guvernul ia măsuri de austeritate, dar evită acest termen. Vor fi înghețate angajările și nu se mai fac majorări

Guvernul face un apel la marii contribuabili să-şi plătească datoriile către stat, iar instituţiile statului să asigure colectarea acestor venituri. Premierul ne liniștește că nu vor fi luate măsuri de austeritate, însă nu vor mai fi făcute angajări la stat, iar salariile nu vor mai fi majorate anul acesta, iar ministerele și-au redus deja cheltuielile. În schimb, cei care iau indemnizații speciale le vor lua în continuare.

Premierul Ciucă al cărui mandat se încheie peste o lună crede că va rezolva criza economică doar cu vorbă bună și doar anumiți români să facă sacrificii.



„Ne dorim să gestionăm cheltuielile publice. Am luat decizia ca, la nivelul Guvernului, sigur o decizie pe care am discutat-o şi în coaliţie, să identificăm acele măsuri fiscale prin care să chibzuim mai bine cheltuielile, astfel încât să ne asigurăm că la finalul anului ne încadrăm în limitele de deficit. Vreau să dau câteva detalii. Toate aceste măsuri au survenit din momentul în care, la finalul primului trimestru, am constatat că există un deficit în colectare, deficitul aparţine preponderent marilor contribuabili. Fac un apel public către marii contribuabili să-şi plătească datoriile către stat şi, în acelaşi timp, dau o sarcină instituţiilor statului să facă în aşa fel încât să-şi îndeplinească sarcinile de serviciu şi să asigure colectarea acestor venituri”, a afirmat Ciucă.



Premierul spune că a discutat cu ministrul Finanţelor, cu şefii ANAF, cu marii contribuabili, arătând că este nevoie de „o coordonare foarte bună între instituţii, dar, în acelaşi timp, şi de o coordonare şi un dialog cu cei cu care lucrează în mod nemijlocit”. Între timp, Executivul evită să pronunțe cuvântul ,,austeritate”.



„Aş vrea să înţeleagă toată lumea că aici nu vorbim de măsuri de austeritate. Pentru că am văzut în ultimii ani că economia, nu numai economia românească, ci orice economie nu se dezvoltă şi nu funcţionează în parametri normali pe măsuri de austeritate. În schimb, pe măsuri de cumpătare cred că se poate discuta în aşa fel încât gestionarea banilor publici să poată să se facă într-un mod cât mai eficient. Aş vrea să spun din capul locului că aceste măsuri nu vor viza în niciun fel afectarea anvelopei salariale, nu vor afecta investiţiile şi, de asemenea, nu vor fi introduse taxe şi impozite noi”, a indicat prim-ministrul.

Ministrul Muncii exclude renunţarea la vouchere sau alte beneficii pentru reducerea deficitului bugetar

Ministrul Muncii, Marius Budăi, exclude ideea realizării unor economii la buget ”pe spinarea cetăţenilor României”. Budăi a amintit că pentru PSD pachetul de beneficii sociale reprezintă ”o linie roşie” peste care partidul nu va putea trece.

”De PSD nu s-a legat niciodată vreo tăiere de venituri şi nu ne vom schimba obiceiul începând de anul ăsta, sub nicio formă. Am spus foarte clar că o strângere a şurubului trebuie şi din partea statului, din solidaritate pentru cetăţeni. Şi atunci, la Ministerul Muncii, am semnat un ordin şi am redus cu 20% şi în unele locuri chiar cu 30% consumul de combustibil, studiem foarte bine şi am cerut agenţiilor din subordine ca acele achiziţii de bunuri şi servicii care mai suportă amânare, că necesitatea s-a demonstrat la construcţia bugetului, să fie amânate şi de asemenea deplasările, atât interne, cât şi externe, acolo unde suportă, să fie cuplate între ele, să fie amânate dacă se poate ş.a.m.d., dar nicidecum pe spinarea cetăţenilor României”, a afirmat ministrul Muncii.

Se strânge cureaua, dar nu pentru toți

În timp ce angajații români, mai ales cei din mediul privat se chinuie cu salarii care nu le ajung nici pe jumătate de lună, și avem pretenția să reducem cheltuielile, de cei cu venituri speciale să nu se atingă nimeni.

„Nu cred că e potrivit să interzicem cumulul de salarii şi pensii pentru cei care au ajuns la vârsta standard de pensionare. Şi Legea pensiilor, dar şi Constituţia spune că, după ce am atins vârsta standard de pensionare din sistemul public şi cu un stagiu de cel puţin 35 de ani, care e stagiu complet, avem dreptul la pensie, este un drept constituţional. De asemenea, tot Constituţia spune că avem dreptul să muncim, nu spune că doar la stat sau doar la privat”, a mai spus Budăi într-o conferinţă de presă.

Este clar că vor fi luate măsuri de reducere a cheltuielilor, că românii săraci sunt cei mai afectați, că politicienii caută să facă rost de bani pentru alegerile de anul viitor și că vor fi tăiate anumite costuri, dar vor fi date și ,,cadouri”, cum ar fi alte noi vouchere, înainte de alegeri.