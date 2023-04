Ciucă, despre infrastructura spitalicească

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că infrastructura spitalicească din România are nevoie de investiţii şi de dotări la cele mai înalte standarde.



„Mi-am început deplasarea la Iaşi cu vizita la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”, care tratează anual peste 100.000 de copii, aproximativ 60% din pacienţii din întreaga regiune de nord-est a ţării şi din Republica Moldova. M-am bucurat să văd că amplul proces de reabilitare, modernizare şi dotare este aproape de finalizare, iar investiţia de aproape 130 de milioane de lei din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional, va oferi condiţii mai bune de tratament copiilor şi tinerilor care au nevoie de îngrijiri medicale. Spitalul, care funcţionează deja ca unul regional, va avea un bloc operator nou cu cinci săli de operaţii, numărul de paturi de la Unitatea de Primiri Urgenţe va creşte de la cinci la 35″, a afirmat Ciucă, la Iași, unde a vizitat Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria”.



Șeful Executivului a adăugat că a discutat cu managementul Spitalului „Sfânta Maria” şi despre dotările de care are nevoie Compartimentul de Chirurgie Plastică, Reconstructivă şi Arşi din cadrul unităţii sanitare. Premierul a mai spus că sprijinul guvernamental pentru dotarea cu echipamente medicale şi instrumentar necesar acestui compartiment este în curs de derulare, iar prima parte a celor 18 milioane de lei din fonduri guvernamentale a fost deja virată.



„Infrastructura spitalicească din România are nevoie de investiţii şi de dotări la cele mai înalte standarde. Recent, au fost semnate contracte de finanţare pentru opt din cele 27 de unităţi medicale sau spitale publice care vor fi unele construite, altele renovate şi dotate prin finanţare consistentă de peste 2 miliarde de euro asigurată din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Sunt investiţii aşteptate de noi toţi pentru că cetăţenii au nevoie de servicii medicale de calitate şi spitale mai sigure”, a adăugat premierul Nicolae Ciucă.



Premierul efectuează astăzi o vizită de lucru în Iaşi.

După deplasarea de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”, are în program participarea la inaugurarea Amazon Campus în Complexul de birouri Palas Campus din Iaşi. Va efectua şi o vizită la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, precum şi o deplasare la Societatea Comercială Antibiotice SA.

