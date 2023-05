Ciucă: Coaliţia a decis reducerea cu 10% a cheltuielilor ministerelor la bunuri şi servicii

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că a decis împreună cu partenerii din coaliţia de guvernare reducerea cu 10% cheltuielile ministerelor la bunuri şi servicii, oprirea achiziţiilor de autovehicule şi de mobilier, precum şi alte cheltuieli neesenţiale ale instituţiilor publice.

„Am încheiat, împreună cu partenerii de coaliţie, discuţiile pe măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare. Am decis să reducem cu 10% cheltuielile ministerelor la bunuri şi servicii, să oprim achiziţiile de autovehicule, de mobilier, precum şi alte cheltuieli neesenţiale ale instituţiilor publice. Vom îngheţa angajările la stat, bineînţeles ţinând cont că învăţământul şi sănătatea au, în continuare, nevoie de personal. Am stabilit că este necesară o reducere la jumătate a numărului consilierilor din cabinetele demnitarilor din aparatul guvernamental”, a scris Nicolae Ciucă, luni pe Facebook.

Prim-ministrul a adăugat că„ tot în coaliţie, am decis şi introducerea lanţului scurt de aprovizionare, un sistem cu beneficii de ordin economic, social, de mediu şi de sănătate”.„Mai precis, în acest circuit activitatea economică se desfăşoară în zona de producţie sau în vecinătatea acesteia şi se realizează prin mijloace ecologice şi sustenabile de producţie agroalimentară. Concret, prin această măsură vânzarea se va face de la un fermier la un consumator prin implicarea unui număr cât mai redus de intermediari. În plus, entităţile publice care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică (cantine şcolare, unităţi militare, cantine spitaliceşti etc.) vor achiziţiona alimente din vecinătate, conform unor reguli bine stabilite”, a concluzionat liderul PNL.

Măsuri anunțate și de Marcel Ciolacu

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu anunţă luni într-o postare pe Facebook că taie de la demnitari şi ajută fermierii români. ”Vom reduce la jumătate numărul consilierilor de la cabinetele demnitarilor, în timp ce sprijinim achiziţiile de alimente de la producătorii români pentru toate instituţiile publice”, spune liderul social-democrat, el precizând că ”principiile ”lanţului scurt de aprovizionare” vor fi introduse în ordonanţa de urgenţă pe care Guvernul o va adopta în această săptămână”.

