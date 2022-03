Zelinski – noul Caligula? Precum Caligula în istoria imperiului Roman, așa și Vladimir Zelenski, eroul zilelor noastre. Amândoi s-au bucurat de mare admirație, chiar dacă au stârnit cele mai crunte războaie. Faptul că președintele Ucrainei a suprimat toate posturile de televiziune și ziarele independente, a scos principalul partid de opoziție în afara legii, nu cutremură lumea civilizată. El este Eroul zilelor noastre. “Luptă cu îndârjire pentru libertatea propriului popor.” Narative, gen.

Marele jurnalist american Tucker Carlson, de la Fox News, a pictat recent Eroul în chip de Dictator. Care au fost argumentele sale? Ușor cu dinții de la clapele marelui concert de orgă și clavecin, că vecinii nu mai aud ecoul produs la regiment.

Povestea de azi ar fi putut fi despre un Anti-erou. În substrat, exact ca la răsadurile mele (unde am pus balegă de cal), compus de azot și minerale, care impresionează creșterea, dar și mutatul nasului, unghiul de vedere nu are proptele. Cine observă diferit, observă împotriva noastră. Ar spune marea evlavioasă, legănată sub flamuri galben-albastre. Acesta e dictonul noii mișcări de ras capetele celor care îndrăznesc să gândească.

N-a existat în istoria războaielor lumii așa o propaganda amețitoare. Asta e părerea noastră. Încercăm să evadăm din cadru, pentru a putea vedea tabloul întreg, conform recomandărilor scriitorului Salman Rushdie.

Zelinski – noul Caligula? Arestați adevărul! Și veți fi liberi

Am reușit să enervăm foarte multă lume, doar pentru că am îndrăznit să spunem că nu avem destule informații despre front, ca să ne putem da cu părerea. Ce să le spunem talibanilor ordinii progresiste că “doar peștii morți înoată în sensul curentului,” vorba unui proverb malgaș?

În vreme de război fratricid, îndoiala e o crimă. A nu gândi ca majoritatea e o uneltire. Cele mai abjecte arme de defăimare sunt aruncate împotriva gândirii libere. “Arestați adevărul!” e noua directivă. Când am îndrăznit să comentez post-adevărul, jihadul s-a stârnit împotrivă-mi!

Este Zelinski dictatorul cool? Altfel decât Charlie Chaplin în “The Great Dictator”? La fel ca Eroul de la Kiev, tiranul Hynkel, din filmul anilor ’20, se adresa unei mari audiențe și prin radio întregii națiuni, înainte de invadarea statului Osterlich de către Tomania.

Tolomanii din Tolomania plâng la filmele cu păpuși

Dragi oameni liberi, nelocuitori ai Tolomaniei, să ne imaginăm că privim în același timp la trei televizoare. Pe unul se proiectează filmul lui Chaplin “Dictatorul,” în care eroul principal dansează cu balonul desenat cu globul pământesc, pe altul Caligula, îmbrăcat în Apollo sau dacă vreți în Jupiter sau alți semizei, așa cum îi plăcea lui, iar pe un al treilea, Zelinski cu pieptul gol și cu arma pe umăr în timp ce ceartă liderii lumii.

Mai are rost să povestesc cititorilor noștri, la fel de nedumeriți ca noi, de ce i se permit asemenea purtări necuviincioase? Mai bine să ne gândim cât de sângeros era Caligula sau pe cine ironiza Charlie Chaplin în filmul mut. Așa înțelegem mai bine prezentul.

Oameni buni, în loc de filmele cu păpuși și rachete din jocuri de pe calculator, mai bine citim istoria, cu teamă să nu cădem pradă iluziilor că Ucraina va fi altceva decât blestemul ultmilor ani. Să punem un pic de Wagner. Uvertura Lohengrin ne introduce în cadru, mai bine decât orice youtube cu filmele de diversiune ale laboratoarelor rusești sau americane.

Desen de Ștefan Popa Popa’S

Într-un top al bogaților lumii, Zelinski apare cu 596 de milioane de dolari avere, potrivit acknowledge.com. Nu se pun vila lui de 4,2 milioane de euro dintr-o stațiune toscaneză, plină de proprietăți ale oligarhilor ruși, nici acțiunile din companiile de stat, vândute înainte de război. Ce rost are să repetăm că jumătate din echipa sa de comandă a statului are cetățenie americană? Că marea lui firmă de producție de film conduce țara? Sau căpușează bugetul statului?

Nu. El este eroul zilelor noastre. Se bucură de cea mai faimoasă campanie de marketing, pentru că nu-i așa războiul vinde, iar unii fac mulți bani din înarmare.

Betonarea brandului de erou și trilioanele de dolari pe înarmare

Oare doar acesta să fie motivul măririi bugetelor militare, paralel cu betonarea brandului Zelinski?

Bistosz, Vladimir Putin e un criminal. Dar Zelenski, cel care a premeditat războiul (altfel de ce și-ar fi vândut acțiunile înainte de conflagrație?), e criminalul cool, nu-i așa?

Privind narativul războiului lumilor, unii prieteni de-ai mei au senzația că stau în fotoliu, înainte de Sărbătorile din Iarnă și privesc cum Moș Crăciun hărțuiește femeile, bea mult și vomită, scenă din filmul de comedie Bad Santa.

Sigur mor oameni. Cum au murit și în Belgrad, în Irak sau Afganistan.

Osama bin Laden a fost creat de CIA. A sfârșit de glonțul agenției. Langley fie lăudat

Cei care au emigrat în SUA din România comunistă, își mai amintesc despre cum Osama bin Laden era glorificat de presa americană, după bătălia aprigă de la Jalalabad, care i-a determinat pe sovietici să se retragă în cele din urmă din Afganistan la mijlocul anilor ’80. După loviturile cruciale din 9/11, personajul a devenit nefrecventabil. Ulterior, ucis de Agenția care l-a creat.

În timpul revoluției de la Timișoara, SUA au invadat Panama. Dictatorul Noriega a fost extras și judecat pentru crime. Nimeni nu mai știe că în fața magistraților l-a apostrofat pe George W Bush: “George, alta ne era înțelegerea.” Tiranul căzut în disgrație a fost recrutat de CIA și trimis să fie președinte. Când nu a mai servit, l-au târât în temniță.

Să-l credem pe cuvânt pe Tucker Carlson că Zelinski e ultimul dictator, după Putin bineînțeles sau să ne lăsăm înecați în marea de spume a mulțimii nule a neuronilor avortați?

Vocile lumii

Tucker Carlson

Vedeta Fox News

Carlson are audiență de milioane de telespectatori

“Zelenski a făcut imposibil să candideze cineva împotriva sa la președinție. Și nu a interzis doar Platforma Opoziției pentru Viață, ci și alte zece partide politice despre care a considerat că nu îi sunt suficient de loiale. Toate se află acum în afara legii. Principalul partid de opoziție a denunțat invazia Rusiei încă din prima zi. Dar Zelenski s-a folosit de ocazie pentru a transforma Ucraina într-un partid-stat. Acesta este cuvântul: DICTATURĂ. Dacă aveți voi un alt cuvânt mai potrivit, scrieți-ne pe adresa redacției,” a recomandat Tucker Carlson.

