Ucraina atacă România prin canalul Bâstroe

Când puterea are dreptate, dreptatea nu are putere, spune un proverb japonez. Și unde să-și caute dreptatea România, în cazul dragării canalului Bâstroe de către ucrainieni, acțiune care ar putea distruge Delta Dunării? Comisia Europeană a cerut guvernului României un punct de vedere despre acțiunile Ucrainei pe respectivul canal. Are cineva curajul să apere ecosistemul în fața tăvălugului propagandei?

Pe fondul unui imens univers de acceptare, ucrainenii își fac liber mendrele, susține jurnalistul și activistul de mediu Liviu Mihaiu, prezent în studioul Culiselor statului paralel.

Fostul guvernator al Deltei Dunării trage semnalul de alarmă

Fostul Guvernator al Rezervației Biosferei Deltei Dunării a lansat un avertisment privind lucrările pe care partea ucraineană le efectuează pe Canalul Bâstroe. Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor din guvernul Ciucă, a recunoscut cu jumătate de gură că așa e.

Și ce facem? Asistăm la distrugerea cu premeditare a unui ecosistem unic în lume, de dragul jertfei eroicei armate ucrainiene sau protestăm?

Ucrainienii doresc să facă brațul Chilia navigabil

„Ucrainenii lucrează la greu și cer ca tot canalul Chilia să fie adâncit de ei pentru a face canal navigabil pentru siderurgia oligarhilor ucraineni. Acum nenorociții ce fac? Vor să distrugă și canalul Chilia, să-și facă mendrele pentru că toată lumea nu-i refuză,” a spus el.

Agresiunea ucraineană asupra mediului. Cine ridică steagul de luptă?

“Chilia ia 60 % din debitul de apă al Deltei. Știi cât de greu e de făcut? Fiind cel mai rapid canal, trebuie să bagi zeci de miliarde, îl iau deluviunile, tot ce ai făcut peste noapte îți ia a doua zi. Ca să-l faci îmbordurat ca Sulina costă zeci de miliarde și ai terminat Delta definitiv,” a observat cunoscutul activist de mediu, prezent într-un podcast al Evz.

Jurnalistul de mediu, bun cunoscător al Deltei Dunării, unde a fost guvernator, susține că mai multe organisme internaționale din domeniul protecției mediului au stabilit deja că proiectul ucrainean încălca prevederile a numeroase convenții internaționale din domeniul protecției mediului.

România are în Delta Dunării o suprafață de 50.000 de ha, ucrainienii doar 5.000. Să fie acesta motivul agresiunii cu premeditare?

Românii mai țin minte cum serviciile secrete ucrainiene au scufundat nava Rostok pe brațul Sulina și apoi s-au dus și s-au îmbătat cu lipovenii?

Comisia Europeană a notificat România privind intenția Ucrainei de a adânci canalul și a-l face navigabil. Numai că prin acestă solicitare încalcă toate convențiile internaționale la care România și, automat, Uniunea Europeană a aderat. Mai mult, săparea și adâncirea celor 164 km de canal de pe Chilia și Bâstroe ar conduce la distrugerea Deltei Dunării aflată în patromoniul universal UNESCO și totodată la închiderea canalului Sulina prin faptul că circulația navelor s-ar muta pe Chilia și Bâstroe, scrie ziarul Puterea.

Despre nava Rostok, mai avem voie să ne amintim, cum a fost prăvălită în mijlocul canalului Sulina, lângă comuna Partizani, iar apoi echipajul și cu securiștii ucrainieni s-au dus să se îmbete în satul de lipoveni? Statul român a trebuit să sape un mini canal navigabil și să plătească bani grei unui consorțiu american pentru scoaterea navei din adâncuri. Trei scafandri și-au pierdut viața în operațiunea specială. Statul român a suportat toate pierderile, deși există o legislație internațională.

Le-am dat și casa și purceaua din coteț, iar acum revendică locul

Țara noastră și-a deschis nu doar toate brațele marine pentru a le prelua cerealele, chipurile necesare ca Africa să nu flămânzească. Chiar mai mult, ministerul transporturilor a executat, în timp record, o rută de cale ferată pe lângă Galați. Ca să ce? Să ducă grâne în Spania și Italia, acestea nefiind destinate lumii sărace, cum a susținut propaganda, aveam să aflăm după acțiunile plângăcioase.

Și ce nu mai știe lumea civilizată e că greii traderilor din agricultură din SUA, Cargill, Blackstone, Black Rock, Vanguard, au primit aproape moca 40 de milioane de hectare de teren agricol de la Zele-vogue.

Noi, inimi largi, i-am ajutat pe investitorii americani să facă bani. Nu pe săracii de ucraineni, ci pe ”săracii” bogați ai lumii capitaliste. Le-am facilitat din ignoranță fixarea prețului mondial, cât mai sus pe piața de commodities. Așa se face că hrana găinușelor mele, protejate de umbrela NATO, așa cum i-am răspuns întrebării ambasadorului Rusiei, Valeri Kuzmin, ce fac înaripatele mele, costă acum dublu. Cotizat și eu, fără să vreau, la mașinăria de război.

Avem voie să protestăm în fața Ambasadei Ucrainei? Să cântăm, acompaniați de vocea Luluței, „La Chilia-n port”?

Să protestăm din nou, așa cum am mai făcut-o în anul 2003, când câteva sute de români s-au adunat în fața Ambasadei Ucrainei la București? Păi, dacă reluăm acțiunea, o să fim categorisiți iar putiniști, nu? Orice face Ucraina este bine pentru imberbul viețuitor al lumii tastelor și al icon-urilor de poveste. “Ești cu rușii!” Da, ce să le răspunzi cretinoizilor?

“Putiniștii” sunt încadrări „forme fără fond” ale propagandei. Orice om care gândește poate intra în lumea cosmopolită, o adevărată elită, a putiniștilor. Ești etichetat, mintenaș.

Îmi aduc aminte despre cum replicam, de pe banda de alergare, unor vechi prieteni, care mă sunau să mă întrebe: „Ghile, ești putinist?” Și le spuneam că da. Cum era să dezvolt argumente împotrivă, cu atâtea fete frumoase în jur? Ar fi fost nepoliticos. Dădeam din cap și ziceam da, de mai multe ori. Cum nu poți scoate cuiul din capul sinucigașului, așa și ideea că dacă critici NATO sau SUA, misiune fundamentală a unui watch-dog, ești gata etichetat și pus la zidul mitralierii.

Am pieptul rezistent la flegme și la împușcări cu pistoale de vopsea. Asemenea mie, mai sunt câteva zeci care vor avea curajul să mergem și să ne apărăm Delta Dunării.

Plapuma emoțiilor ascunde violul, martorii se fac că plouă

Așa cum cititorii noștri, la fel de informați ca noi, știu că cele mai bestiale crime s-au produs în istoria umanității, la adăpostul emoțiilor, nu-i putem lăsa pe ucrainieni să ne distrugă Delta.

Specialiștii în navigație și cei de mediu susțin că dragarea la opt metri adâncime a canalului Bâstroe ar prelua majoritatea apei Dunării, iar în scurt timp Delta se va usca. Să-i lăsăm să ne distrugă ecosistemul, unic în lume, protejat de umbrela UNESCO, doar de dragul empatiei pentru suferinzi?

Eu zic să purcedem la proteste. Nimeni nu ne poate opri.

VOCILE LUMII

Sorin Grindeanu

Ministrul transporturilor



Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor și vicepriminstru



„Pe Bâstroe sunt informat că au început lucrări, tocmai de aceea am provocat această întâlnire, tocmai de aceea am încercat să venim cu date, deşi nu e responsabilitatea Ministerului Transporturilor”, a declarat Sorin Grindeanu, şeful de la Transporturi într-o conferință de presă, potrivit Agerpres, citat de Adevărul.

