Primirea Ucrainei în UE dinamitează construcția europeană. Cred că înțelegeți ce spun. Volodimir Zelenski a ținut un discurs lacrimogen, din buncărul său din Kiev, europarlamentarilor europeni. Printre fraze, a cerut demararea de urgență a procedurilor de aderare a Ucrainei la UE. Dar oare în loc de ajutor, Ucraina este servită cu o imensă amăgire?

Liderul de la Kiev a semnat recent cererea de aderare. Suspect de rapid, Parlamentul European a adoptat o rezoluție, prin care solicită instituțiilor UE să depună eforturi pentru acordarea statutului de candidat UE Ucrainei și, între timp, să continue să lucreze pentru integrarea în piața unică a UE. Înainte de reuniunea înaltului for european, opt șefi de state membre au semnat o scrisoare comună în sprijinul cererii autorităților ucrainene. Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Bulgaria și Slovenia sunt aceste state. Lipsește Ungaria. Oare de ce?

“Criteriile de la Copenhaga (condițiile clare pentru aderarea unei țări la UE) nu mai sunt valabile? Întreb pentru un prieten din Podgorița. Are de mulți ani dosarul terminat,” scriam ieri pe o pagină de socializare. Un mucalit din lista mea s-a întrebat retoric: “Prietenul dumneavoastră are șină la dosar? Bănuiesc că de asta nu l-au primit. Acum eroul actoraș nu numai ca are șină, are șenilă…”

Se schimbă regulile. România a stat în anticamera Uniunii Europene ani de zile. A trebuit să-și înstrăineze bijuteriile coroanei, să sufere pe coji de nucă, să construiască statul de drept, să asigure domnia legii și să-și revizuiască tot timpul angajamentele. Dosarele de preaderare, cu șină, firește (nu cu șenilă ca în cazul excepționalismului birocratic de azi) au fost mereu respinse. Cabinete întregi au făcut și desfăcut strategii și au urmat foile de parcurs.

Iată că acum, teleghidat, vânturând amenințarea și storcând lacrimile sufletelor adormite, Volodimir Zelenski este servit ca un aristocrat. Dar pentru cât timp și cu ce preț?

Primirea Ucrainei în UE dinamitează construcția europeană

Criteriile de la Copenhaga, pentru cei care nu știu, prevăd o serie de must do-uri: stat de drept, economie funcțională de piață, independența justiției.

Pentru europarlamentari, acestea nu mai contează azi. Toate sunt șterse din regulile de funcționare ale UE. Amenințarea ocupării Ucrainei a distrus un set de principii.

Cu o majoritate de voturi,Parlamentul European a adoptat Rezoluția, prin care se cere: “Acordarea statului de țară candidată la UE Ucrainei. Precum și continuarea eforturilor pentru integrarea Ucrainei în piața unică a UE, în conformitate cu Acordul de asociere.”

Supraviețuim unui coșmar. Nu mai înțelegem nimic. Dar ca-n toate vremurile de restriște, mai râdem, ca să ne înveselim. În timp ce Parlamentul European era înecat în lacrimi, o fătucă de la una dintre televiziunile românești îl întreabă pe ambasadorul Marii Britanii în România, Andrew Noble, dacă “Ucraina e mai aproape de UE.” Excelența sa, cu o gentilețe de lord englez, nu o trimite la plimbare. Nu-i amintește că Marea Britanie a avut un Brexit. I-a răspuns tutei: „Este o chestiune foarte complicată. Înțeleg de ce oamenii spun că e momentul. Dar trebuie să așteptăm puțin.”

Asta, probabil, că întrece momentul diafan rostogolit pe rețelele sociale, al tractării tancului către fiare vechi.

Ucraina este doar un proxy al marilor puteri

Specialiștii NATO vorbesc despre un military proxy. Termenul este folosit atunci când grupuri sau țări intră în război slujind interesele altor puteri mari. Mai pe șleau, America se folosește de luptătorii ucraineni, pentru a-și spori puterea. Ieri, dolarul s-a întărit din nou. De la începutul războiului, EURO a pierdut 2,48% din valoare.



„Când a rupt Mielul cea dintâi din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: „Vino și vezi!” M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc; i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruie” (Apocalipsa 6, 1-2)

Cineva vrea să mistuie planeta doar cu acest subiect. Acel cineva provoacă o criză energetică așa cum nu a mai fost. Site-urile creștine anunță că pe cerul Ucrainei a apărut un cal alb. Cei care au citit Cartea Sfântă știu că precede Apocalipsa. Cine să mai asculte mesajele de la Međugorje?Acolo unde s-a reîntrupat recent Fecioara Maria și a prevestit venirea Antihristului. Sigur, prea ocupați cu amplificarea mesajelor războinice, mulți dintre voi uitați să decriptați semnele sfinte și să vă mai rugați pentru ieșirea din criza de destin.

Va fi o foamete cruntă, avertizează inițiații. Guvernanții noștri sunt preocupați de cum să mărească bugetul țării cu încă un miliard de Euro pentru înarmare. Mai mult, din prostie sau din prea multă slugărnicie față de Frau Ursula, demnitarii români au activat târziu Mecanismul european de relocare a refugiaților. Există o pungă imensă cu bani pentru ajutorarea amărâților. În precedenta criză a refugiaților sirieni, Grecia a obținut 3,2 miliarde de Euro.

Antihristul și Mântuitorul

Apare Antihristul? Vom trăi a doua venire a lui Iisus? Nu știm. În ciuda insistențelor apostolilor, Mântuitorul nu a precizat ora și data revenirii. Atunci când va judeca vii și morții.

Știu, râdeți. Mă puteți acuza de misticism. De “obscurantism religios.” Dar rolul unui jurnalist este să spună adevărul. Există o preocupare în acest sens. Nu mai căutați adevărul? Vă plac pădurile înverzite din nordul Ucrainei, pe unde trec tancurile, așa cum au fost prezentate imaginile de la Euronews?

De ce primirea Ucrainei în UE dinamitează construcția europeană?

Aderarea Ucrainei la UE, în procedură de urgență, dinamitează construcția europeană. Ce coșmar? În aplauzele marelui public. Comediantul și-a făcut numărul. Milioane de emoticoane s-au ridicat la cer, în loc de milioanele de rugăciuni.

Singurul care lipsește din povestea asta, cu tâlc neînțeles, e Dumnezeu. Părerea mea. Nu dați cu obuzele invectivelor în mine!

Deși nu are armată, UE a promis arme ucrainenilor. Administrația Zelenski a dat pistoale și mitraliere la tot poporul. “Fără număr,” vorba cântecului tabula rasa. Și ce urmează? Cum ce? Rackeții vor fi mai mulți și mai ieftini. Prin intrarea Ucrainei în UE, crima organizată va înflori. La fel și piața neagră.

Fără jetul de gheață al anticorupției și fără cizma statului de drept?

Dar Ucraina nu trebuie să treacă prin jetul de gheață al anticorupției? Sau are scutire de la Biden, după ce Hunter-fiul a bătut miliardul la ruleta ucraineană?

Schengen? De ce să nu se vândă tancuri la automarket? Păi, nu? Se resetează lumea. Ferească-ne, Dumnezeu, de noua Ordine Mondială, în care plutocrații ascunși vor micționa pe legi și regulamente.

Veți spune că sunt eurosceptic. Deloc. Doar euro-îngrijorat. Am crezut și cred în Europa patriilor. Dar se pare că totul se dinamitează. Principii, valori, credințe.

Vocile lumii

Klaus Iohannis

Președintele României

„România sprijină pe deplin integrarea Ucrainei, precum și a Republicii Moldova și Georgiei, în Uniunea Europeană. Locul acestor parteneri ai UE este în interiorul familiei europene, iar România va face tot posibilul pentru ca acest lucru să devină realitate,” a postat președintele României pe Twitter.

