Pasajul Unirea, finalizat în timp record

Am avut privilegiul de a vedea Pasajul Unirea înainte de deschiderea traficului. Invitat în studioul Realitatea Plus, “montat la locul faptei,” am văzut cu ochii mei treaba bine făcută. Rapid și cu talent.

„Pasajul rutier Unirii se redeschide circulaţiei înainte de începerea noului an şcolar. După 77 de zile de muncă, fără niciun fel de întârziere, lucrările de punere în siguranţă a celui mai important obiectiv de infrastructură din Capitală s-au încheiat. Urmare a unei investiţii de 12 milioane de euro, Pasajul rutier Unirii, cu o lungime de aproximativ 900 de metri, a devenit cel mai sigur tunel rutier, din punct de vedere al infrastructurii din România, dar şi cel mai tehnologizat din ţară”, a anunțat Primăria Sectorului 4, sâmbătă, într-un comunicat de presă. De azi dimineață, șoferii care tranzitează zona centrală pot trece prin pasajul nou, decorat ca de primăvară, cu plante verzi și fluturi.

De ce l-a reparat Primăria sectorului 4 și nu Primăria Capitalei? Pentru că primarul PSD, Daniel Băluță, a vrut să demonstreze că mesajul lui din campania electorală #haicăsepoate prinde carne.

Unii primari își mai permit extravacanțe „pentru că pot”

Pe la sfârșitul lunii iunie, neatent, am ajuns pe calea rutieră înspre pasaj. La fel ca alți parteneri de trafic, am băgat carne în frigiderele administrației locale. Ulterior am aflat că destoinicul social democrat a comis extravaganța. I-a luat lucrarea de la gura administrației Nicușor Dan, poreclit “nu face nimic,” și a terminat-o, când nu mai spera nimeni, cu o zi înainte de deschiderea infernului în trafic, prilejuit sau datorat începerii anului școlar, mai devreme decât își imaginau părinții.

Zis și făcut. Prezent în studio, am ascultat cifre (ce nu-mi plac mie), rostite de directorul de la mobilitate urbană, Mihai Anghel: ”trei mii de panouri metalice,montate pe pereții interiori ai pasajului, 36 de tone de mortare speciale, folosite pentru tencuit, 498 de corpuri de iluminat, o bandă de tip LED, pe o lungime de 4 kilometri, 30 de stâlpi de iluminat, precum si 150 de proiectoare (pe rampă), astfel încât, după modernizare, iluminatul în pasaj să devină un ghidaj de siguranță pentru șoferi.” Le-a rostit ca o sfeștanie, poate gândindu-se că-l ascultă Popa din deal.

Șoferul nu e adept al calculelor bine făcute, ci un serv al ambreajului, care comentează orice, când nu vorbește la handsfree.

Poate că în București se va raționaliza căldura, dar gura slobodă nu va fi închisă.

Directorul ne-a asigurat că e cel mai sigur tunel din România, astfel încât mi-am rezervat un loc, în caz de bombardament.

Lungul drum de la Podul Michelangelo la Pasajul cu fluturi al lui Băluță

Pe vremea adolescenței, mergeam la meditații pe Podul Michelangelo din Timișoara, cu un fiu de ofițer de armată. Mă pisa la cap: de ce tot vorbesc despre Occident, că acolo sunt bombe cu neutroni, nu cer liber ca la noi? Îl luam la ‘șto. Îi ziceam că nu pronunță corect. E boamba cu nutrii. Și făceam calcule pentru momentul în care capitalismul se va prăvăli peste noi. Care „sub pod” e mai coșer? Ulterior, aveam să aflu că mă turna la Securitate. În plină democrație liberală, a ajuns director. Acum, a plecat la Domnul și nu mai are nevoie să se ascundă de supersonicele răspopite de ruși.

Neobișnuit cu “ascultarea,” am aflat că sistemul de ventilație este unul de ultimă generație, conceput special pentru aerisirea pasajelor rutiere, precum arhicunoscutul tunel rutier Mont Blanc, care leagă Franța de Italia. Repede mi-am amintit de turbinele – ca de avion – dintre Chamonix în Haute-Savoie, ultima localitate din Franța și Courmayeur în Valle d’Aosta, Italia. Atunci, mă înfricoșasem. Acum, le-am privit cu mai multă îngăduință. Miile de ore de zbor mi-au creat obișnuință. Nu mai sunt ca Ivan, care pe timpul odiosului trecut bătea samovarul cu toporul, pentru a nu crește mare și să se facă locomotivă.

În noul Pasaj Unirea, fluturii de pe pereți concurează cu fluturii de capul (sau din stomacul) noii generații. Am aflat că ventilatoarele sunt și mai mari și mai mici, după nevoi. Suflă ca dragonul în două direcții.

Am întrebat dacă funcționează rețelele de telefonie mobilă și am aflat că și STS s-a prezentat la locul faptei, pentru a fi pe fază în cazul vreunei ciocniri, ferească-ne Dumnezeu, ca a bolidului Dianei.

Conform sursei citate, peste 1.800 de ore de lucru au fost necesare pentru această revoluționare a pânzelor ude de păianjeni, timp în care constructorii au izolat toate infiltraţiile de la nivelul carosabilului, au închis fisurile din pereţii interiori, prin injectarea unor mortare speciale, pe care, ulterior, i-au îmbrăcat cu peste 3.000 de panouri metalice. Deci, pânzele arahnidelor nu vor mai fi ude, asta dacă Primăria Capitalei preia administrarea vreodată.

Pentru că a da un prim ajutor, primarul, medic de profesie, a fost atent și cu lucruri elementare și cu pericolele stopării vieții. Pasajul este dotat cu două defibrilatoare automate pentru situaţii de urgenţă.

Lucrările de reparații a celui mai lung pasaj din București au început pe 19 iunie, au durat două luni și jumătate și au costat 12 milioane de euro.

Nimeni din trafic nu credea, în iunie 2022, înfăptuirea rapidă a minunii. Iată că Dumnezeu lucrează prin oameni!

“Punem la punct ultimele detalii la Pasajul Unirii!

77 de zile, 1.848 de ore de muncă, 300 de oameni zilnic pe șantier. Un efort extraordinar din partea echipei. Vă mulțumesc tuturor!” – a scris ieri primarul sectorului 4, Daniel Băluță, pe pagina sa de facebook.

