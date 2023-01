Spre un candidat comun PSD-PNL, la prezidențiale

Două declarații, făcute în același timp, pe două televiziuni diferite, ne-au dus la gândul că actuala coaliție e speriată de un posibil candidat scos din jobenul pălăriei lui Klaus Schwab, în aceste zile, la reuniunea greilor planetei de la Davos. Nu credem în coincidențe! Și Ciolacu și purtătorul de cuvânt al PNL au vorbit diferit, dar s-au pronunțat pe aceeași temă: modelul posibilului candidat la președinție.

Aruncarea în eter a numelui maestrului Ion Cristoiu a încins spiritele și a umflat apele.

Ceea ce părea „o luare la mișto” a liderului PSD ascunde două evidențe: social democrații nu îl vor susține pe Mircea Geoană pentru cursa prezidențială și partidul cel mai bine cotat electoral, dar care n-a dat un președinte de peste două decenii, e deschis unei propuneri venite de la aliați. Cum UDMR n-are pretenții de a pune un președinte (sau mai știi? n.a.), mingea este aruncată în tabăra liberalilor. Să fie Ciucă agreatul?

Întrebat la un post de televiziune, care este profilul candidatului PNL la președinție, dorit de partid, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a răspuns că trebuie să fie un om educat, un lider care unește.

„PNL va susţine pentru funcţia de preşedinte un lider puternic, un lider care va uni, nu unul care să dezbine, va susţine acolo un om educat. Din punctul nostru de vedere, trebuie să fie o figură care trebuie să se ridice peste stânga, dreapta, centru, trebuie să fie un om pentru toţi românii,” a spus Ionuţ Stroe.

Câți intelectuali de stânga mai are România?

Pe partea opusă, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat la un alt post de televiziune că partidul său dorește să susțină un intelectual de stânga, care nu trebuie să fie neapărat membru de partid, dând exemplu pe Ion Cristoiu, autodeclarat de stânga. Contactat de colegii jurnaliști, publicistul a replicat că ar pufni în râs, dacă ar primi o astfel de propunere. Maestrul are 72 de ani, dar nu și-a prezentat niciodată veleitățile politice. E clar că Marcel Ciolacu a centrat cu boltă către liberali, în condițiile în care PSD are în sondaje un procent mult mai mare decât PNL, doar că în turul doi, candidatul socialist nu are „bazin de expansiune,” cum s-ar spune în termenii comunicării politice.

Să fie Nicolae Ciucă preferatul lui Marcel Ciolacu? Vrea conducerea PSD să dea postul de președinte din nou liberalilor, pentru a-și consolida conducerea guvernului? Nu credem, dar urmărindu-l pe Marcel Ciolacu, în ultimii doi ani, am descoperit o constantă: e extraordinar de bun negociator.

Poate că există un alt intelectual public, ce-și dorește intrarea într-o cursă de maximă uzură, dar noi nu știm pe niciunul că și-ar dori o astfel de povară. Orice om cu scaun la cap se întreabă „și dacă pierd?”

Mura de la Cotroceni și pruna din Victoriei

Oricare strateg de campanie electorală poate să-l sfătuiască pe liderul PSD să dea ”mura de la Cotroceni” pe ”pruna de la Palatul Victoria,” pentru că, oricum, “n-ai de unde aduna voturi în turul doi.” Dacă mai trăia, academicianul Eugen Simion era o soluție pentru stânga.

Sunt multe calcule și se consumă maxime energii, în căutarea candidatului ideal, în stare să concureze cu avatarul străinătății. Astfel, PNL ar trebui să se repoziționeze, mintenaș, ca un partid suveranist. Cum? Din Psihologia mulțimilor a lui Gustav Le Bon, știm că memoria colectivă e de scurtă durată. Meșteri buni pot recalibra ținuta vremelnică a partidului brătienilor. Ar avea și un fundament durabil: “Prin noi înșine!”

Candidatul, musai asistat

E grabă? Sau e șagă? Timp ar mai fi. Dar, vorba lui Marin Preda, “nu mai are răbdare.” Orice consultant de campanie electorală le poate da soluții de fugă, de avarie sau de păcălire a adversarului. Întreaga muncă se face cu temei, determinare și abnegație. Totul e ca aceștia să aibă acces și încrederea decidenților din partide.

Nu-l văd pe Marcel Ciolacu în stare să găsească prin cenaclurile, pe care oricum nu le frecventează sau prin elita stângistă, “care (nu) este,” parafrazându-l pe Moș Crăciun, alias Vanghelie, un candidat de calibru.

Prezența Maiei Sandu la Davos dă fiori pe spinările liderilor coaliției de guvernare. Asta în condițiile în care ei, cu mânuțele lor, trimit anual peste o sută de milioane de euro, ajutor nerambursabil Republicii Moldova. Ba mai mult, oferă și energie electrică pe caiet, o sumă niciodată rambursată.

Ea ar putea fi preferata rețelei externe, în contextul în care Laura Codruța Kovesi nu dorește să-și sacrifice postul din Parchetul European.

Tema unificării nu trebuie neglijată de către PSD și PNL

Astfel, pentru a ciunti din capul de pod, pe care alții l-ar putea construi Maiei sau altuia din Republica Moldova, ori susținut de statul paralel american, tema reunificării cu Basarabia este un “must do” pentru actuala coaliție. Nu se poate lăsa subiectul așa în aer.

Atât premierul, cât și președintele Camerei Deputaților, ar trebui să se asigure din surse oficiale că “boots on the ground,” proiectat de americani pentru Ucraina, e doar un zvon și nu o posibilă soluție militară. În cazul intervenției americane în Ucraina, chiar și doar cu câteva detașamente sau bombardiere, România n-are de ales. Comandantul suprem de apărare al țării va trebui, asemenea, nopții de 21 spre 22 iunie 1941, să dea un ordin: „Ostași, treceți Prutul!”

Și era să uit. Candidatul comun trebuie asistat de veverițele ambelor păduri. Și de cele din stânga drumului către Ploiești și de către cele din dreapta. Atenție, să nu apară o nouă vulpe și mai șireată!

VOCILE LUMII

Cozmin Gușă

geopolitician

“Eu am mai priceput ceva din propunerea ”Cristoiu-prezidențiabil,” anume: că în acest fel se deschide perspectiva unui candidat comun PSD-PNL, ce pare ca fiind singura prin care blocul de la guvernare poate combate ascensiunea candidaților suveraniști, respectiv a celui preferat de Factorul Extern, unul de tip Laura Kovesi (…) Ba chiar, dacă vor merge separat în alegeri, cu candidați ai partidelor lor, PSD și PNL riscă să nu intre în finală, mai ales dacă suveraniștii se vor uni pentru un candidat comun, iar Factorul Extern va grupa USR, Reper și Forța Dreptei în spatele cuiva de tip Kovesi, Geoană, Maia Sandu, etc”, a scris în editorialul de ieri, de pe Solidnews.ro, Cozmin Gușă.

