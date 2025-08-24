Dacă ar fi să mă uit la tabloul actual al retailului global, primul lucru care sare în ochi este paradoxul: deși sectorul a fost zguduit constant de crize și transformări, de la digitalizare forțată, până la pandemie și instabilitate geopolitică, el nu doar că a supraviețuit, ci a crescut. Asta înseamnă că retailul nu mai e doar un canal de vânzare, ci un organism viu, adaptabil, care își schimbă forma în funcție de context.

Partida se joacă pe încredere, relevanță și pe modul în care brandurile vor reuși să se integreze în viața de zi cu zi a oamenilor.

Studiul EY și WRC confirmă un adevăr pe care mulți îl simt la nivel intuitiv: comerțul de mâine nu se va rezuma la rafturi pline și reduceri agresive. Magazinele vor deveni hub-uri sociale, spații de interacțiune și chiar centre de servicii, iar experiența digitală va conta la fel de mult ca interacțiunea umană. De fapt, granița dintre fizic și online devine tot mai irelevantă.

Totuși, optimismul din raport nu ar trebui să ne facă să ignorăm realitatea: tranziția spre noi modele de business cere investiții masive și, mai ales, curaj. Nu toți retailerii vor avea resurse să transforme magazinele în clinici sau centre comunitare, să integreze AI la scară largă ori să se extindă în domenii, precum sănătatea sau finanțele. Unii vor rămâne captivi în formule tradiționale și vor pierde teren.

Cred că adevărata cheie a succesului stă în capacitatea fiecărui retailer de a-și regândi propria identitate. Nu se va mai vorbi despre „ce vindem”, ci „despre ce valoare adăugată aducem comunității și consumatorului”.

Pe termen scurt, marile cifre vor fi încă dominate de giganți. Pe termen lung, diferența o va face nu dimensiunea, ci flexibilitatea. Retailul, asemenea unei oglinzi sociale, nu doar reflectă lumea în care trăim, ci o modelează. Dacă în următorul deceniu, comercianții vor reuși să se reinventeze, atunci comerțul va fi nu doar motor economic, ci și liant social.

