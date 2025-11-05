Cerul nu mai aparține păsărilor. Roiuri de drone patrulează ca prădători metalici, bruiajul sfâșie liniile de comunicație, iar algoritmii decid înainte ca oamenii să apese pe trăgaci.

În acest război invizibil, unde codul devine armă și realitatea se fracturează în rețele, apar siluete pictate în camuflaj, cu sisteme optice în infraroșu pe cască și uniforme adaptive. Sunt vânătorii de munte – o forță de elită, cu standarde apropiate de cele ale unităților NATO pentru operațiuni speciale, pregătită pentru creste alpine și pentru labirintul muntos. Ei nu sunt umbre ale unui trecut glorios, ci pionieri ai unei epoci hibride, unde curajul se împletește cu tehnologia. Într-o lume în care războiul nu mai are chip uman, ei rămân ultima linie de rezistență.

Cei ce stau mereu de veghe

În estul Europei, liniștea nu mai este liniște. Este doar o pauză între algoritmi și artilerie, între dronă și decizie. Războiul din Ucraina nu este un conflict îndepărtat, ci un ecou care răsună în Carpați, ca un avertisment grav: pacea nu este un dat, ci o construcție fragilă, mereu în pericol de prăbușire.

În acest peisaj tensionat, specialitatea vânătorilor de munte – elită nu doar a cotelor înalte, ci și a infanteriei – rămâne o punte între tradiție și inovație, capabilă să se reinventeze în fața oricărei provocări. „Profesionalismul, coeziunea și adaptabilitatea sunt decisive”, afirmă un om care știe ce înseamnă să conduci acolo unde altora le este imposibil să ajungă. Nu rostește aceste cuvinte ca un elogiu, ci ca o sentință strategică, privită din unghiul viitorului – un viitor în care cooperarea transatlantică și vehiculele aeriene de luptă fără pilot (UACV-urile) vor dicta ritmul confruntării, iar muntele nu va mai însemna doar un masiv de piatră, ci și un cluster în rețea.

Acest om este generalul de brigadă (r) Cristian-Ioan Teglaș, fost comandant al Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”. Pe umerii lui nu stă doar experiența unei arme născute din inima muntelui, ci și spectrul unei epoci în care războiul nu mai vine cu fanfare, ci cu bruiaj, deepfake și atacuri cibernetice. În fața acestei furtuni invizibile rămâne o constantă: omul pregătit să îndure, să suporte frigul, să ducă greul – nu pentru glorie, ci pentru libertate.

Pentru a înțelege forța acestei redutabile arme astăzi, în era algoritmilor, trebuie să coborâm în trecut – nu ca într-un muzeu, ci într-o arhivă vie. Acolo, unde aerul rarefiat tăia respirația și fiecare pisc purta amprenta unei decizii. Fiecare piatră ascundea un jurământ gravat nu în cuvinte, ci în tăcerea muntelui. În acel timp, apărarea nu era un cod pe ecran, ci urcușul pe stâncă, cu pași care scriau strategia pe verticala lumii. Din acea tăcere s-a născut doctrina – o forță care nu a dispărut, ci s-a metamorfozat.

Aura regală și modelul european

Carpații nu sunt doar munți. Sunt o coroană de piatră. În 1916, această coroană s-a transformat în scut. Din nevoia de a controla arhitecturi geografice inaccesibile – creste abrupte, culoare înguste – s-a născut o armă fără precedent în istoria militară românească: vânătorii de munte.

Nu sunt grăniceri. Nu sunt silvicultori. Sunt forțe de elită, concepute pentru operațiuni în medii extreme, unde mobilitatea și autonomia devin condiții de supraviețuire. În aceste „strâmtori” naturale, fiecare decizie este o probă de anduranță. Fiecare pas – o manevră calculată, cu valoare tactică. Acolo, gravitația devine adversar. Terenul – un algoritm imprevizibil, pe care doar pregătirea desăvârșită și spiritul lor totemic, întrupat în capra neagră, floarea de colț și cocoșul de munte, îl pot descifra. Simboluri care nu sunt doar embleme, ci forțe ancestrale, chemate să vegheze.

În 1917, când Batalionul Vânătorilor de Munte s-a transformat în regiment, un nume regal s-a legat de această epopee: Principele Carol, viitorul Rege al României, comandant onorific. Nu era doar un titlu. Era un semn că această armă purta o aură nobilă, un prestigiu care depășea cadrul tactic. În jurul ei s-a țesut un ethos cavaleresc, dar modern, inspirat de modelele europene – în special de infanteria de munte italiană: Alpini, fondată în 1872, cea mai veche unitate activă de acest tip din lume.

Crestele Carpaților au devenit atunci un amfiteatru al rezilienței. Nu prin nume de bătălii epice, ci prin tăcerea lor densă, acolo unde se avântă vulturii. Acolo unde vânătorii de munte au învățat că victoria nu se câștigă cu numere, ci cu pintenii de oțel care mușcă din gheață. În frig. Pe schiuri. Pe frânghii. În aerul subțire. Acești luptători – oameni ai muntelui și ai cutezanței – au descoperit că libertatea nu este un dar, ci o cucerire.

Astfel s-a născut legenda: o armă regală, dar nu prin fast, ci prin sacrificiu. O armă care nu defilează, ci urcă. Care nu caută aplauze, ci trecători. Și care, peste un secol, rămâne aceeași – doar că astăzi piscurile nu mai sunt doar ale munților, ci și ale algoritmilor.

Crestele de siliciu

Un secol mai târziu, frontul vertical nu mai este același. În era algoritmilor, crestele s-au multiplicat: unele sunt de piatră. Altele – de siliciu. Astăzi, războiul nu mai înseamnă doar explozia obuzelor, ci și bruiajul rețelelor, atacuri cibernetice și UACV-uri (Unmanned Aerial Combat Vehicles) care scrutează cerul. În acest peisaj fluid, arma vânătorilor de munte nu este o relicvă a trecutului. Este un precursor al forțelor speciale – o doctrină a flexibilității operaționale.

Colonelul Cristian-Tiberiu Cristescu, comandantul Brigăzii 61 Vânători de Munte, are peste două decenii de activitate în instruire extremă. El ne avertizează: „Tactica vânătorului de munte se schimbă odată cu anotimpul și cu terenul. De la nivelul văii până la creste, fiecare mișcare cere adaptare și rezistență.” Nu este o constatare de manual. Este un verdict pentru epoca în care flexibilitatea devine armă, iar algoritmul – partener de luptă. În fața acestei realități, vânătorii de munte rămân simbolul unei forțe care nu se predă și care nu poate fi programată. Ei sunt infrastructura umană într-un sistem tot mai dependent de tehnologie.

Astăzi, interoperabilitatea cu NATO, apărarea cibernetică și inteligența artificială nu sunt opțiuni. Sunt condiții de supraviețuire. Dar oricât de sofisticate ar fi rețelele, există un adevăr simplu: niciun algoritm nu poate înlocui omul pregătit să urce, să reziste, să decidă sub presiune. În epoca dronelor, creasta rămâne un test – nu doar al tehnicii, ci al caracterului.

Dar viitorul nu se oprește aici. Dacă astăzi interoperabilitatea și apărarea cibernetică sunt condiții de supraviețuire, mâine provocarea va fi redefinită. Tehnologia nu va înlocui muntele, ci îl va rescrie. În acest orizont, vânătorii de munte nu dispar, ci evoluează. Pentru că, indiferent cât de sofisticate devin rețelele, există o constantă pe care niciun cod nu o poate programa: curajul. Și tocmai această constantă ne conduce spre întrebarea esențială: cum va arăta muntele peste treizeci de ani?

Flashback… în viitor

Suntem în anul 2055. Poate că pe stânci nu va mai fi zăpadă, ci doar senzori și rețele invizibile. În acest scenariu al unui viitor nu foarte îndepărtat, vânătorul de munte nu mai poartă ranița clasică. Poartă un exoschelet ușor, alimentat cu energie solară, care îi amplifică forța și îi reduce oboseala. Cască cu vizor tactil, conectată la sateliți și platforme aeriene cu rotor, produse în cadrul industriei aerospațiale românești, îi proiectează hărți termice și traiectorii în timp real. Uniforma nu mai este doar camuflaj, ci un strat inteligent, capabil să regleze temperatura și să transmită date biometrice către un centru de comandă algoritmic.

Și totuși, în ciuda acestor tehnologii, esența rămâne aceeași: omul care urcă. Algoritmul poate calcula. Drona poate observa. Dar decizia – acel moment în care viața și misiunea se întâlnesc – rămâne umană. În 2055, vânătorii de munte vor fi poate hibrizi între soldați și cod; dar spiritul lor, cu certitudine, nu va fi niciodată artificial. Pentru că muntele, fie el de piatră sau de siliciu, cere ceva ce nu se poate programa: hotărârea. Hotărârea de a face un pas pe muchie, acolo unde nu există plasă de siguranță.