Într-un incident șocant care a avut loc sâmbătă, Donald Trump a scăpat la limită dintr-o tentativă de asasinat în timpul unui miting politic în Butler, Pennsylvania. Atacatorul, Thomas Matthew Crooks, un tânăr de 20 de ani din Bethel Park, Pennsylvania, a fost împușcat mortal de Serviciul Secret al SUA.

Donald Trump, îmbrăcat într-o cămașă albă, un blazer închis la culoare și o șapcă roșie MAGA, critica imigrația ilegală când focuri de armă au răsunat la ora 18:08 (2208 GMT).

a spus Trump, cuvintele fiind întrerupte de patru focuri de armă în succesiune rapidă. Fostul președinte și-a prins urechea dreaptă în timp ce se auzeau strigăte repetate de „culcați-vă!”, urmate de al cincilea și al șaselea foc de armă.

În acel moment, Trump s-a aplecat în spatele pupitrului, în timp ce agenții Serviciului Secret s-au adunat rapid în jurul lui. Țipete s-au auzit în mulțime, iar în decurs de patru secunde, alte focuri de armă au fost trase, determinând mai mulți susținători să se culce la pământ în timp ce alți agenți se grăbeau spre scenă. Șaptesprezece secunde după primele focuri de armă, un ultim pocnet a fost auzit și o femeie a țipat.

Trei membri puternic înarmați ai forțelor de securitate au urcat pe scenă la 22 de secunde după ce împușcăturile au început. Agenții Serviciului Secret au împărtășit rapid instrucțiuni – cum ar fi „suntem clari” și „să ne mișcăm” – înainte de a-l ridica pe Trump, dezordonat. Vizibil din nou la aproximativ un minut după ce focurile de armă au început, Trump a spus „lăsați-mă să-mi iau pantofii” în timp ce agenții formau un cerc în jurul lui.

Trump și-a ridicat pumnul către mulțime, care a răspuns cu aplauze. În timp ce fostul lider a fost escortat de pe scenă, ținând șapca MAGA în mână, privitorii scandau „SUA!” Trump a făcut o pauză scurtă pentru a-și ridica pumnul în aer, înainte de a coborî de pe scenă. Imediat înainte de a dispărea într-un SUV și la doar două minute după ce tentativa de asasinat a început, Trump și-a ridicat pumnul încă o dată și s-a întors scurt către mulțime. În timp ce mașina se îndepărta, forțe de securitate puternic înarmate, îmbrăcate în uniforme kaki, s-au deplasat la fața locului.

Donald Trump a oferit prima sa relatare despre împușcături la ora 20:42, postând pe site-ul său Truth Social:

Am fost împușcat cu un glonț care a străpuns partea superioară a urechii mele drepte. Am știut imediat că ceva nu era în regulă deoarece am auzit un sunet șuierător, focuri de armă, și imediat am simțit glonțul sfâșiind pielea.