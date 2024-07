Donald Trump a transmis condoleanțe familiei celui ucis la miting și a mulțumit US Secret Service

Donald Trump a fost împușcat în ureche, în timpul unui miting de campanie, un atac care, probabil, va remodela cursa prezidențială din acest an, scrie Reuters. Un spectator care s-a aflat pe traiectoria gloanțelor a fost împușcat în cap și a murit pe loc, iar atacatorul a fost omorât și el de lunetiști.

„Vreau să mulţumesc US Secret Service şi tuturor forţelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la atacul armat care tocmai a avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanţele mele familiei persoanei care a fost ucisă la miting şi, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită. Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră”, a declarat Trump.

Fostul președinte a mai scris pe rețeaua sa socială, Truth Social că:

„Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu e în regulă, când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea. Am sângerat mult, aşa că mi-am dat seama atunci ce se întâmpla. Dumnezeu să binecuvânteze America”.



Trump, în vârstă de 78 de ani, tocmai își începuse discursul, când au răsunat împușcăturile. Și-a prins urechea dreaptă cu mâna, apoi și-a coborât mâna pentru a o privi, înainte de a se lăsa în genunchi, în spatele podiumului și înainte ca agenții Serviciului Secret să-l acopere, scrie Reuters, citând mai mulți martori.

În momentele de după împușcătură, Trump a fost înghesuit și acoperit de agenții săi de securitate. A ieșit repede, cu fața striată de sânge și și-a ridicat pumnul în aer, rostind cuvintele „Luptă! Luptă! Luptă!”, descriu aceiași martori momentul.

Reprezentanți ai campaniei lui Donald Trump au declarat, după incident, că fostul președinte „se descurcă bine”.

Tentativa de asasinat are loc cu mai puțin de patru luni, înainte de alegerile din 5 noiembrie , când Trump, candidatul republican, se va confrunta cu o revanșă electorală cu președintele democrat, Joe Biden. Majoritatea sondajelor de opinie, inclusiv cele realizate de Reuters/Ipsos, arată că cei doi sunt într-o competiție strânsă.