Burdujismul – un nou curent liberal?

Sebastian Burduja a anunțat într-o emisiune la un UM de presă, încă din decembrie 2023, că în calitate de lider de filială (președinte interimar al organizației PNL București, că este dispus să-și asume bătălia pentru scaunul de primar general al Capitalei. Foarte frumos.

„Prin noi înșine înseamnă că un președinte de filială trebuie să-și asume o bătălie în care merge în fața electoratului și îi cere votul și încrederea,” a declarat Sebastian Burduja. Ministrul a mai explicat că „este dispus să-și asume o asemenea bătălie,” adăugând că „nu se dă în lături de la asta.”

În campania electorală, important e să vrei să-ți înfrunți adversarii. Ăsta e și rolul politicii. Citius, Altius, Fortius, ar spune urmașii Romei.

Bucureștenii s-au cam săturat de Nicușor Dan, care a blocat dezvoltarea metropolei. Sub mandatul său, ritmul de creștere economică al capitalei, în raport cu PIB-ul, s-a prăbușit. Unele cifre sunt dramatice. Se vorbește chiar de un procent de 30 % față de anii de dinainte de 2020.

Firea sau Burduja, dama de pică sau asul de inimă neagră?

Ca matematician, știe să calculeze mai bine decât noi indicii regresului. Poate că nu-l interesează. E mai ocupat cu operațiunea stagnarea, decât cu dezvoltarea.

Comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare a picat. Opoziția a reușit o victorie uriașă.

Nicușor Dan va fi susținut probabil de Alianța de Dreapta (USR-PMP-FD). De partea opusă, se prefigurează doi candidați puternici: Sebastian Burduja și Gabriela Firea. Amândoi, bazați financiar, pot să ducă o campanie electorală extrem de costisitoare, dar încă n-au susținerea partidelor din care fac parte.

foto Inquam

Problema este că liberalii, în ciuda pushing-ului videnist, amână nominalizarea candidaturii lui Burduja. La fel se întâmplă și în cazul Gabrielei Firea. “Momentan, ea este candidata PSD,” a repetat Marcel Ciolacu, în mai multe cercuri.

Tandemuri în orașele cu edili USR?

Prezent pe mai multe canale media, prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a dezvăluit că cele două partide aflate la guvernare vor putea face tandemuri la locale. Adică, să aibă un singur candidat, susținut de PNL și PSD, mai ales în municipiile cu primari USR. D’accord, cum ar zice franțuzul. Doar că numele vehiculate în media au scoruri mici de încredere. În unele orașe, candidatul propus nu câștigă nici cu voturile cumulate. Există o criză de personalități inimaginabilă. Lumea bună refuză să intre în astfel de competiții. De frica anticorupției sau de cea a „DNA să vină să vă ia?” Nu știm. Chiar și la AUR, am descoperit prin filiale oameni rejectați de alte partide. E o rotație a cadrelor nemaiîntâlnită. Un vârtej amețitor.

Revenind la Tianu, așa cum îl alintă foștii colegi din Fundația Caesar, este overqualified. Are un dublu masterat la Harvard Business School și Harvard Kennedy School of Government și este licențiat al Universității Stanford. Frăția inelelor securității cu pedeliștii de marcă l-au propulsat în posturi ministeriale, ca pe un Hopa-Mitică. Răsfățat de destin, n-a trebuit să o ia de jos în politică, de la lipitul afișelor și la împărțit pliante prin piețe.

Unde-i școală multă e și multă prostie, zicea străbunica mea

CV-ul lui este amețitor. Stratosferele nu-i sunt străine, la fel ca ambițiile. În politică are o rețea ca nimeni altul și un spate de taur. Însă, în memoria publică încă mai reverberează actul de bravură din 10 august și faptul că e fiul lui Marinel, fost director al Bancorex, renumit în vremurile guvernării Văcăroiu, pentru acordarea de credite garantate de stat, care nu trebuiau rambursate niciodată. Printre beneficiarii unor astfel de avantaje, s-a numărat și prea-fericitul Adriean Videanu, cu un cogeamitea mausoleu construit pe lângă Snagov, devenit naș al lui Sebastian, adică Tianu. Vorbele de fumoar susțin că el l-a propulsat la vârful PNL. Frumos că a știut să întoarcă favorul tatălui. Doar că Burduja jr. are un imens handicap. Nu socializează, nu e empatic, n-are priză la public. E obișnuit să coabiteze doar cu cei care-i recunosc măreția, puterea și faima. Deh, deficiență a vieții de cocon. Mai țineți minte cum îngrijeam prin licee viermii de mătase și ouăle lor? Să nu fie vreo scamă sau urmă de mizerie!

Îngerul său păzitor, adică Nașul, l-a dorit la finanțe, dar s-a opus Klaus Iohannis, cică ar fi fost prea de tot. Ambițiosul de 38 de ani are planuri mărețe. Nu doar un “Plan pentru România,” cum își prezintă misiunea pe pagina principală a site-ului său.

De vreo treizeci de ani, sunt apropiat al PNL sector 1. În fiecare an, unii dintre membrii își amintesc de mine și mă invită la reuniuni informale. La ultima dintre acestea, am întrebat: dar președintele (adică, Burduja) nu vine la întâlnirile informale ale liberalilor? La un moment dat, au sărit trei să-mi explice că ei sunt reprezentanții lui Sebastian Burduja. Acești oameni n-au înțeles nimic. Jurnaliștii nu discută cu avataruri. Ca să te prizeze publicul, trebuie să te și vadă, să te pipăie, să te miroasă! Tianu nu le știe pe ăstea populare. Poate îi spune Traian Băsescu cum l-am întrebat – în campania din 2004 – dacă e de acord să deschidă “cooperativa pupăm babe?” Ideea mi-a venit, după ce am urmărit grimasele lui Adrian Năstase, sfătuit de directorul său de campanie de atunci, Dan Andronic, să iasă în lume și să dea mâna cu alegătorii. Fostul prim ministru avea o distanțiere soră cu disprețul. Băsescu a catadicsit. De multe ori, cu dureri îngrozitoare de spate, lua electoratul în brațe, uneori peste limita ortodoxismului.

Tortul de la sectorul 1 are blat franțuzesc

Apropos de campania electorală. Unul dintre cei mai aspri adversari ai primarului sectorului 1, Dan Podaru, a recunoscut, într-un interviu acordat colegului meu Laurențiu Moșoiu, motivul pentru care a demisionat din PNL. Conducerea actuală a filialei este asigurată de George Tuță, singurul parlamentar cu UM-ul SRI trecut pe site-ul Parlamentului, ca fostul loc de muncă. Despre trecutul acestuia, pot scrie un serial. El devine important în ecuația de putere, dacă e adevărat că PNL-ul pe care-l conduce e pregătit să facă un blat electoral cu domnița Clotilde Armand. Vă dați seama? În cazul în care Tuță va fi susținut și de PSD, el anunțându-se posibil candidat liberal la Primăria sectorului 1, noi, alegătorii din sector, n-avem cu cine vota.

Un progresist, în straie liberale

Revenind la cestiune, Tianu nu e capabil de deschiderea cooperativei “pupăm babe.” Pare-se că mulțimea îi pute! Nici nu ne mirăm de scorurile joase ale domniei sale din sondajele de opinie. Dar e dreptul său să viseze cu ochii deschiși, așa cum le-a mărturisit prietenilor că, din 2029, va fi președintele țării. Băiatul are calități, dar stigmatele publice îi blochează genunchii pentru a lua, cum e firesc, Bucureștiul la pas. Grassroots-ul e mama campaniilor eficiente, oricâte online-uri meșteșugite ți se fac de către cei mai mari experți.

Alegătorul votează oameni în carne și oase, nu avataruri. Asta nu i-o spun Bibicului, pupătorii de mâini.



VOCILE LUMII

Dan Podaru

Fost consilier PNL

“Incredibil, dar adevărat, președintele interimar al PNL Sector 1, George Tuță, a încercat să ne cenzureze luările de poziție, atât mie, cât și colegului meu Adrian Oianu și ne-a interzis să mai pronunțăm numele de Clotilde Armand, acest tip de acțiune neputând decât să genereze beneficii primarului Sectorului 1, care urma să nu mai aibă opoziție. În urma unui asemenea demers, dumneavoastră la ce concluzie ați ajunge? Ori că propriul partid încearcă să vă reducă la tăcere pentru a nu mai fi vizibili, ori că PNL, la nivelul Sectorului 1, a realizat tacit un troc politic cu actualul primar. Ori ambele,” a declarat Dan Podaru, într-un interviu acordat ziarului România liberă.

