Bunicul Biden și spiridușii de campanie

Dezbaterea televizată dintre Joe Biden și Donald Trump este îndelung comentată. Dar puțini au sesizat că, oricât de împovărătoarea ar fi tensiunea, consilierii nu-și ascund marmota. O scot în piață și o pun să învelească, nu doar ciocolata, ci să și emită judecăți de valoare.

După dezbaterea CNN de la Atlanta s-au spus multe și mărunte. Unii au râs copios de Bătrânul Rudotel, alții au sperat că așa arată dinamica lucrurilor într-o luptă prezidențială.

Mentorul meu de la România liberă, Octavian Paler, m-a învățat să am frică de ridicol. Joe Biden n-o are, nici la 81 de ani. E dispus să se riște, chiar dacă evidențele nu-i sunt prielnice.

Publicul telespectator a recunoscut dezastrul situației în care s-a aflat președintele SUA. Au fost cazuri, în care a uitat ce voia să spună. Privea abulic și clipea dezangajat. Părea să fie la o șuetă cu prietenii. Răii ar fi zis că nu-și mai amintea nici pe unde era joia trecută.

Desen: Cartooning for peace

Alegătorii care au urmărit dezbaterea, conform datelor de cercetare socială, au apreciat, în proporție de 67%, că Donald Trump a avut o prestație mai bună, iar 33% consideră că Biden a fost mai convingător. După cele 90 de minute de pomină, publicațiile progresiste, oficine ale Partidului Democrat, au cerut în cor președintelui să se retragă din cursa prezidențială, dacă vrea să facă un bine Americii.

După cum se știe, candidatul Joe Biden este și președintele Partidului Democrat. El a reușit să convingă peste 96 % dintre electorii formațiunii. La Conferința din 20 august a Democraților, desemnarea candidaturii lui Joe Biden pentru încă un mandat prezidențial este o formalitate. Toate regulamentele îl protejează pe cel care a trecut de furcile caudine ale alegerilor primare. Există un singur punct nevralgic: convingerea sa de către apropiați să se retragă.

Democrații au așteptat să treacă weekend-ul, în care familia s-a reunit cu Joe Biden. Nici ei n-au avut succes. Președintele a anunțat triumfal că merge mai departe și e hotărât să biruie în lupta cu hidra roșie. La ei, republicanii sunt roșii, iar democrații albaștri.

Democraţii cu funcţii de top au exclus, în aceeași seară, posibilitatea înlocuirii lui Joe Biden în cursa pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie şi au cerut membrilor partidului să se concentreze în schimb asupra propagandei consecinţelor unei eventuale a doua preşedinţii a lui Donald Trump, relata Reuters.

Pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, ieri, Curtea Supremă de Justiție a SUA s-a pronunțat în speța imunității absolute a inculpaților în timpul mandatului prezidențial. Magistrații au dat soluția că Donald Trump avea imunitate în timpul săvârșirii anumitor fapte, considerate penale de către procurorii de sistem. Joe Biden a ieșit să ne transmită că în SUA nu există regi și nimeni nu este deasupra legii.

Lupta dintre Joe Biden și Donald Trump se încinge. Cineva ne îngâna că Deep-state-ul a trecut de partea fostului președinte, altfel nu se explică masochismul susținerii în continuare a unui președinte cu sincope cognitive, ca să nu spunem mai mult. Puțină lume se gândește însă că maleficii așteaptă soluția finală: suspendarea prevederilor constituționale și anularea procesului electoral. Acest lucru se poate întâmpla doar în situație de război. Ne bagă inițiații lumii occidentale într-o conflagrație mondială, de stau atât de liniștiți să privească decrepirea prezidențială și diminuarea șanselor acestuia?

Trebuie să recunoaștem că în spatele bățoșeniei lui Joe Biden, ieșit julit și compromis din dezbaterea bărbătească, se află Barack Obama, neliniștit până ce soția sa, Michelle, nu ajunge – deloc mișelește – în prima poziție de favorită a democraților. Probabil că va trebui să-și pună pofta-n cui pentru următorii patru ani.

Culmea senilității s-a consemnat ieri, în presa mainstream americană, care a susținut – venind cu detalii din culisele pregătirii lui Joe Biden pentru confruntarea cu Donald Trump – că președintele a fost surmentat de puzderia de consilieri personali care, timp de o săptămână, au stat pe capul bietului bătrânel, pentru a-l pregăti ca pe un warrior. Și a ieșit ca o moluscă beată.

Și în democrațiile consolidate, există dreptul fundamental al omului de a se face de pomină la ore de vârf și de maximă audiență. Mai țineți minte de ce și-a dus Ion gloaba la târg? Să o facă de râs! Dar din hohotele planetei, unii fac munți de bani, iar din depresiile lumii, Big-Pharma iese pe plus.

Se pare că alegerile prezidențiale din SUA au ajuns un soi de alba-neagră. Ăsta câștigă, ăsta pierde, cine e fraierul cel mare? Cât despre travestiții în spiriduși, mai la toamnă cu ghiocul. Se întâmplă lucruri, iar noi nu putem să avem nimic împotrivă.

Vocile lumii

Barack Obama, fost președinte al SUA

Fostul președinte Barack Obama a fost chemat să “organizeze o intervenție” pentru a-l convinge pe prietenul său apropiat și fost vicepreședinte să se retragă din cursă. “Obama este probabil singura persoană, în afară de soția și sora sa, pe care Biden o va asculta. Știu cel puțin un donator important care a făcut apel direct la fostul președinte Obama să organizeze o intervenție și să pună capăt acestei mizerii, astfel încât să putem merge mai departe“, a mai declarat sursa Daily Mail