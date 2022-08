Neomarxiștii au stârnit jihadul împotriva lui Viktor Orbán

De la Trabucilă, mai marele peste diplomați, via pigmeul Emil Boc, până la Klaus Iohannis, toată liota progresistă a neamului s-a oțărât la Viktor Orbán, după discursul de la Tușnad, când a spus că “nu vrem ca neamul maghiar să ajungă o rasă mixtă.” A greșit că n-a spus metisă? Dar Mariah Carey, Meghan Markle, Shakira, provenite din neamuri diferite, ce sunt?

Pe marii patri(h)oți nu i-a deranjat că în finalul speech-ului, liderul de la Budapesta a cerut “să fim împreună, toți maghiarii și din Țara Mamă – Ardealul” sau că pe protestatarii din Capitala Ungariei i-a făcut “drogații de sub pod.” Nimeni nu l-a citit. Dar îl critică.

Klaus Iohannis s-a dus cu amicul său de baseball, Michael Schmidt, cercetat penal, la petrecerea anuală a șvabilor Haferland din Transilvania. A cărat după el și jumătate de guvern. A ținut să mai pună o tușă neagră peste politica de protejare a națiunii maghiare de către Viktor Orbán.

Prezent la fața locului, la Tușnad, am relatat că președintele FIDESZ, partid component al Partidului Popular European, nu a transmis mesaje românilor, ci europenilor.

Cârligele de rufe de la București s-au supărat pe Vanish-ul lui Viktor Orbán

A prezentat cifre economice. Date precise despre declinul demografic, nu numai al Ungariei, ci și al țărilor din vest. Constanta lui îngrijorare față de asaltul imigranților a fost în nota cunoscută. Păi, ce a deranjat cârligele euro-atlantiste de la noi? Că Orbán nu vrea ca națiunea maghiară să se metiseze?

Oare a citit vreun lider că sinonimul metisului în limba română e corcitură? Care ar fi fost formula corectă, din punctul de vedere al brifaților de la Bruxelles?

Supărarea trașilor de cheițe nu e supărarea lor. E supărarea transmisă prin ghidul de mesaje al globaliștilor ce au aprins planeta.

Liderii români sunt demult cârligele de rufe ale Occidentului. Am mai spus-o, dacă trăiau pe timpul lui Vîșinski, Iohannis et comp erau cei mai mari agitatori sovietici. Au în sânge vâna trădării și a lepădării de neam. Genetica urii nu poate fi învinsă decât de premolara extracție electorală. Nu există altă versiune.

desen de Ștefan Popa Popa’S

Dar ce a spus Viktor Orbán? Că găinușele mele protejate de NATO nu sunt rase pure? Nici nu l-am invitat la mine la fermă. Am Araucana, cele care fac ouă albastre-verzui, Australorp, australienele cu drag de ouat, Marans, pe care eu le consider nobile franceze (fac ouă roșii), Gât golaș de Transilvania și multe alte rase, cărora găinarii le zic rase pure. Fără a face filosofia cârligelor de rufe, până și acestea au părinți diferiți. Celebra pasăre Marans e o combinație dintre cocoșul de luptă adus din India și găinile băștinașe din sudul Franței. Asta la origine. Dar care e discuția?

citește și: Viktor Orbán lansează dezbaterea despre sfârșitul civilizației occidentale

Viktor Orbán a supărat establishment-ul, punând oglinda în față subfebrilului, care nu conștientizează că boala (aici e vorba de criza energetică) îi va putea provoca o serie de complicații.

Orbán-ur (așa se zice domnului Orban, în maghiară) a spus răspicat că occidentul e la apusul civilizației, nu doar la apusul european. A deranjat pentru că s-a delimitat de plutonul țambalagiilor cu #slavi Ucraina și a precizat cu fermitate că Ungaria nu este interesată să apere țara vecină. A cerut drepturi pentru minoritățile naționale asuprite în Transcarpatica. A greșit că încearcă să fie solist într-un cor de surogate atlantiste?

Adenauer și de Gaulle n-au stabilit desnaționalizarea

Esența discursului i-a fript pe progresiștii care aruncă planeta în haos de dragul comediantului ajuns președinte. Până, acum, Occidentul nu părea interesat de cold-war-urile din spațiile post-sovietice. Cum a ajuns Biden președinte, s-a încins lupta. Doar ca să astupe jecmăneala lui Hunter-fiul său, a aruncat în sărăcie neamuri întregi.

Astăzi, într-un prolectultism gregar al globalizării, a ține cu țara și cu neamul e o acțiune nefrecventabilă. Când s-a format Comunitatea cărbunelui, Adenauer și Charles de Gaulle nu au stabilit desnaționalizarea și internaționalizarea neamurilor.

În urmă cu mulți ani. am catalogat globalismul (nu globalizarea n.a.) drept neomarxism. Elitele financiare, mari controloare ale politicii mondiale, au proiectat atât ”Omul nou” – cu o identitate cunoscută nouă din timpul comunismului – cât și instituirea unei noi ordini mondiale, un guvern planetar care să conducă națiunile.

A fi naționalist este azi o culpă și o acțiune de Les majestate față de hegemoni.

Viktor Orbán își apără neamul și țara. De aceea a ajuns ținta apologeților Noii Resetări, o perfidă și draconică mișcare de resuscitare a cadavrului comunist.

Internaționalele proletare nu erau tot globaliste? Despre ce vorbim?

Am ajuns prea târziu în Europa

În urmă cu ceva timp, înainte de discursul lui Orbán de la Tușnad, am spus că se pare că am ajuns la apusul occidentului.

Am visat NATO și UE pentru cei trei piloni de forță ai lor: libertate, valori și prosperitate. Astăzi, neomarxiștii ne profețesc sărăcia în numele unei lupte a hazardului. Nu pentru a strânge cureaua și a îmbogăți nomenclatura progresistă, am ieșit în decembrie 1989 pe străzile Timișoarei. Am crezut că putem trăi o viață mai bună.

Criticii lui Orbán vor să ne readucă în comunismul cu față umană. Asta nu ne dorim.

Liderul de la Budapesta este targetul eurocraților, pentru vina de a vedea progresul diferit și a considera țara sa sfântă.

Spiritualitatea occidentală, a mai spus liderul maghiar, s-a mutat în Estul Europei.

Adevărata luptă în occident este între Diavol și Dumnezeu.

Poți fi de orice parte a baricadei, poți cânta #slava Ucraina, te poți da cu trotineta, să-ți faci selfie-uri la porțile infernului, cu gleznuțele goale, alături de iubita siliconată, dar nu ne poți lua credința în patrie și neam. În numele lor, străbunicii au ridicat crucea.

Vocile lumii

Ana Blandiana

Fondatoarea Memorialului de la Sighet

Foto: Marius Ghilezan

“Nu e un secret pentru nimeni că epoca noastră seamănă izbitor cu cea de la sfârșitul imperiului roman (…) Pe vremea pătrunderii creștinismului, Roma se pare că nu avea mai mult de 60.000 de romani la o populație de un milion de locuitori, ceilalți erau veniți din alte regimuri ale globului. Astăzi 50% din populația Londrei este ne-engleză, iar în suburbiile Parisului sau ale Rotterdamului trebuie să îți repeți unde ești pentru a nu uita că te afli în Europa. În mod evident, în antichitate, ca și acum, cei cuceriți reușesc să cucerească, vechile colonii ocupă încet-încet centrul pe care în cele din urmă reușesc să-l dizolve printr-o subtilă subversiune, în care mentalitățile, credințele, tradițiile diferite sunt arme mai puternice decât armele propriu-zise, mai ales când foștii cuceritori nu și le mai respectă și chiar nu și le mai amintesc pe ale lor. Istoria se repetă” – a spus Ana Blandiana în Aula Universității din Cluj-Napoca, în martie 2016, în fața a sute de studenți.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!