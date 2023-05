Kompromatul Miliției plagiatelor

Consiliul Național de Etică al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării a decis că ministrul de interne, liberalul Lucian Bode, n-a plagiat lucrarea sa de doctorat, intitulată ”Securitatea energetică și managmentul resurselor de la începutul secolului XXI: România în contextul European actual.”

Din optsprezece membri ai forului etic, doar unul a votat împotrivă. Presa nu a aflat dacă acest vot a fost exprimat de trimisul Universității Babes Bolyai, instituție care a dat două verdicte: unul de bună purtate, altul de rele practici, caz unic în istoria post-decembristă.

Ultima victimă a jihadului plagiatelor inventate a transformat înfrângerea în victorie, reinterpretând dictonul roman: ai pierdut continuă, ai câștigat, mergi mai departe.

Din fotoliul de asistat al statului, vremelnicul președinte s-a antepronunțat în cazul Bode. Ar trebui să iasă la ore de vârf și de maximă audiență să-și ceară scuze pentru că s-a dus după fenta sistemului, ucigaș de cariere. Dacă nu o face, demonstrează încă o dată că e și el o filă din povestea luării statului român prizonier. Nu că ar fi o nouă probă, dar certitudinea devine plasă de șoareci. Viitorul său e pecetluit. S-a aruncat singur în groapa de gunoi, servind pe alții, în loc să servească – așa cum a jurat – poporul român!

Mai mult, fără să vrea, Lucian Bode a răzbunat toți stigmatizații rețelei, puși la vopsea de către sculele de sistem. Săraca Mata Hari autohtonă, îndelung pregătită pentru a deveni killer de prestigii, a fost ”kompromată.” Nu de victimă, ci de turnătorii care i-au măsluit probele veridicității. De acum înainte, viitorii acuzați se vor putea apăra cu ”Soluția Bode.” Precedentul s-a comis împotriva ucazurilor ambasadelor, interesate să controleze administrația românească, fie prin lesa anticorupției, fie prin intermediul miliției plagiatelor, instituții inventate, necunoscute în dreptul roman, din care se inspiră legile justiției românești.

Noua Mata Hari își face seppuku. I-au livrat ”băieții” date false. Sifonarii au compromis-o definitiv. Cine să mai creadă anchetele ei?

Miliția plagiatelor e un altfel de luptă împotriva corupției

Am fugit de Miliția plagiatelor, ca de foc, în întreaga mea carieră, deși am catalogat furtul intelectual, în cartea Hoția la români, tot sfeterisire. Zeci de cazuri similare mi s-au pus în brațe. Am refuzat să fiu teroristul de serviciu, care pune bomba și apoi își caută justificări ale acțiunilor criminale. Am înțeles de la început că apostolii moralității nu-s decât niște lifte în slujba unor servicii, fie autohtone, fie străine.

Orice milițian are un sectorist. Noua Mata Hari, o sursă. Ca silogism, din această ecuație reiese eșecul unui serviciu de tip cârtiță. Miliția plagiatelor s-a înfrânt, din lipsa unor sectoriști cinstiți, care să toarne adevăruri, nu minciuni.

Securicii se desconspiră, oră de oră, ceas de ceas. Lumea a început să priceapă că nu principiile etice îi aruncă-n lupta mizerabilă, ci interese oculte.

De acum înainte, orice milițian al plagiatelor, apărut în vreo intersecție politică, administrativă sau comunitară, trebuie deferit lăzii de gunoi, din lipsă de legitimitate.

Deși nu există o instituție legală a acestei miliții, cerberii ei au acționat la vedere, având protectorat străin, de tip fiecare carne stricată are viermii ei. Fiți vigilenți! Milițienii n-a chipiuri personalizate, dar dungile din păr le dezvăluie calitatea de slugi.

Tan-majurii oștilor invizibile nu ies seara la raport

La fel ca-n comunism, există și în democrații, ‘Tan-majuri ai oștilor invizibile. Îi recunoști prin aroganță. Dacă-i lași în ploaie, se aud stropii, căzuți în rafale pe epoleți. Au limba mieroasă, când e vorba de zeul lor, și limbă de fiere, când se întâlnesc cu proscrișii. În orice intersecție a vieții civile, scuipă venin, precum ferentarienii cojile de semințe. Se pretind trimișii lui Iehova pe pământ. Fără a fi în stare să-și lege șireturile de la bocanci, împart lumea în răi și buni. Cine sunt acești ayatollahi ai credinței că un profesionist poate fi tăiat împrejur de o conjurație a ielelor? Parafrazând un contemporan, s-au demascat. Mai precis, sistemul i-a târât în infern și acum îi lasă acolo.

Modelul comportamentului CIA cu elitele din America de sud e de referință. Chiar și pentru răspopiții tranziției din post-adevăr.

Aspirantului la o viață mai bună, din poziția de coardă de sistem, îi recomand să meargă la duhovnic, înainte de a face pasul către intrarea în sistem. Să știe că atunci când i se va spune că va fi pregătit să fie Mesia în noile democrații, sentința sfârșitului vieții e deja scrisă.

Toate sculele, basculele, folosite în șantierul exporturilor de democrație au sfârșit în prăpastie. O spun doar celor care visează să se integreze-n absolutul intelligence-ului.

Un revizionist de dreapta, dovedit că a semnat un angajament cu Secu, continuă să fie moralist intransigent

Tatăl unui ministru actual servește ca administrator al firmei unui oligarh rus. Fiul se dă cu petul de asfalt că e filoamerican și prin sânge îi curge licoarea sfântă de pe Potomac. Un proprietar de trust de presă face și desface liste de putiniști. Stigmatizează pe toți nepupătorii de ghiuluri americănești. Se dă de ceasul morții cât de fidel e cauzei democrației! La fel ca ministrul, care ne digitalizează, dacă e ordin de la împărăție, până și relația cu pisica, se dă antreprenor civil, nu militar. Noi credeam că e un ofițer acoperit, vârât în cabinetele ministeriale. Când, colo, e dovedit de CNSAS ca turnător de joasă speță.

Dogmaticii atlantiști de azi, ieri ar fi fost procurori sovietici

Noile miliții etice, jandarmii corectitudinii, răspopiții la euroatlantism au ceva în comun cu brigadierii anilor ’50: sunt în stare să-și toarne și mama, doar ca să se pună bine cu sistemul.

În alte vremuri, cinstiții ospătari de azi de pe Langley ar fi fost virtuoșii partiturii NKDV. Există o vorbă românească: ”cine se aseamănă se adună.”

”Acest verdict vine şi confirmă ceea ce spuneam în urmă cu câteva luni. A fost o campanie mizerabilă, o campanie politică dusă de USR și de asociații USR împotriva mea, care nu a avut nicio legatura cu realitatea,” a declarat Lucian Bode, prezent la Vaslui.