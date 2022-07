Fabianismul – prima falangă a neomarxismului 

V-ați întrebat vreodată, asemenea nouă, dacă profeții lumii noi, de la George Bernard Show, Aldoux Haxley, George Orwell, ajungând până la Yuval Noah Harari, au scris din imaginație sau de pe urma dictării finanțatorilor din umbra?

Noi, da. Ne-au trebuit ani de lectură să deslușim cui au servit universurile lor distopice și cum profețiile s-au împlinit.

Suntem fericiții posesori ai biletului de viață. Am reușit să parcurgem calea de la lectura SF la validarea principiilor “materialist dialectice.”

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, o coaliție de interese financiare și industriale de stânga a hotărât să preia Imperiul Britanic și lumea, în care scop au înființat două organizații: Milner Group și Fabian Society.

Milneriștii și-au propus să controleze guvernul mondial

Grupul Milner, cunoscut și sub numele de Grupul Masei Rotunde, a fost la începutul secolului al XX-lea, o facțiune a statului paralel britanic.

Grupul a jucat un rol major în Primul Război Mondial. În 1916, a organizat o lovitură de stat pentru a-l înlătura pe premierul britanic Herbert Asquith de la putere.

Acesta a controlat, de asemenea, activitățile bancare și financiare printr-o rețea mondială de la instituții fundamentale precum Banca Angliei, FED-ul din SUA, Lazard, JP Morgan, Chase și diferitele bănci Rothschild.

După cum au recunoscut cu ușurință liderii grupului Milner, ei și-au propus să constituie o Nouă Ordine Mondială. Nu se accepta o altă hegemonie decât a Marii Britanii.

O carte puțin cunoscută despre relațiile post-industriale cu profeții fabricați în laboratoare

Rădăcinile acestei inițiative se întorc la Revoluția Industrială. Este meritul lordului englez Ion Rațiu, de origine română, de a descifra culisele încrengăturii de putere între marii proprietari de mine și grupul Fabian, născut la un an după moartea lui Karl Marx.

Pe banii obținuți de de corporațiile Milner din Africa de sud s-a stipendiat “mișcarea civică Fabian.” Cotațiile mondiale ale aurului erau stabilite în Birourile lui N. M. Rothschild de pe strada St. Swithin’s Lane din City of London, scrie Ion Rațiu în cartea „Conspirația Milner-Fabian împotriva lumii”.

Dacă Milner Group a urmărit monopolizarea resurselor naturale ale lumii, la sfârșitul secolului XlX, Societatea Fabian s-a concentrat pe domeniile creării noilor elite planetare.

Cinicii stipendiați de Milner și-au propus să tulbure mințile maselor cu nebănuite povești despre viitoarea „țară a minunilor socialiste.” Așa au apărut în gașca socialistă scriitorii de succes: George Bernard Show, Aldoux Haxley, George Orwell. Unul dintre ei a scris în 1932 “Minunata lume nouă,” copie la indigo a celei de azi, semn de profeție, determinare? Nu. De predicție controlată și dictată, credem noi.

Pentru că orice societate în civil trebuie să aibă o idilică intrare în scenă, pe pagina oficială a fabianiștilor scrie că părintele fondator al mișcării este unul Davidson, care a fondat societatea „Vita Nuova”. Misiunea declarată era una nobilă, la vedere, dar în culise se pregăteau strategii de control al minților umane. Urma să se schimbe comportamentul uman. Nobilii să renunțe la averi, lumea să trăiască simplu în comunitate. Vedeți analogii cu zilele de azi?

După moartea lui Karl Marx, societatea de “bune manière socialiste” s-a divizat în “Fellowships of the New Life” și Societatea Fabian, înființată la 4 ianuarie 1884, anul următor morții lui Karl Marx.

Fabianiștii și-au propus să organizeze societatea după principiile generalului roman, Quintus Fabius Maximus, care l-a așteptat la cotitură pe generalul cartaginez, Hannibal, epuizându-l și apoi învingându-l. La fel ca învingătorul lui Hannibal, ei și-au propus să aștepte lovitura finală prin modelarea lumii, după propriile viziuni.

Efigia din 1910 a fabienilor era un lup îmbrăcat în blană de miel. Din Biblie se știe pasajul: „Feriți-vă de profeții mincinoși, care se arată fastuos în haine de miel, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori”.

Grupul de interese Milner-Fabian sponsorizează revoluțiile din Rusia și China, în vederea obținerii centralismului democratic al finanțelor, economiei și politicii mondiale.

Profeții lumii noi sau despre cum să nu te-nchini la idoli

La inițiativele lor s-au format diverse foruri mondiale, zice Ion Rațiu în cartea lui mai puțin cunoscută marelui public:Liga Națiunilor, Uniunea Europeană.

Ei susțineau imigrația, un substituit convenabil al sclaviei, au creat fel de fel de cauze pentru diversitatea rasială, cu scopul de a produce conflicte prin care să controleze țări.

Politicile marilor lideri, de la Clement Attlee la FD Roosevelt, Bill Clinton, până la Barack Obama și mulți alții au fost în mare măsură dictate de agenda Conspirației Milner-Fabian, spune Ion Rațiu.

Liderilor politici creați în laboratoarele Milner-Fabian erau doar simpli administratori ai puterii nevăzute.

Încă de la începutul secolului XX, grupul de interese și-a propus să distrugă statele națiuni, să înființeze un guvern mondial, care să garanteze oligarhilor grupului Milner libertatea de acțiune și de mișcare pentru obținerea monopolului mondial asupra resurselor și sistemului financiar internațional.

Astfel, mari scriitori ai lumii au profețit societatea virtuală, în acord cu interesele milneriștilor, pe care lumea de azi nu-i vede, dar acționează conform planului lor, al Marii Resetări.

Vă mai întrebați din ce Orient provine Klaus Schwab?

Vocile lumii

Ion Rațiu

Lord englez de origine română

Ion Rațiu s-a întors în 1990 în România și a candidat la președinție. În dezbaterea finală cu Ion Iliescu, a spus că „se va bate pănă la ultima lui picătură de viață pentru dreptul celuilalt de a nu fi de acord cu el.” Doar 3,14% dintre români l-au votat. N-a fost să fie!

“Interesele și activitățile globale ale acestei noi clase „capitaliste liberale” au determinat elitele politice create de ei să lucreze pentru distrugerea ordinii mondiale existente, bazată pe state-națiune suverane – pe care le considerau restrictive – și să înființeze un guvern mondial, care să le garanteze libertăţile financiare şi economice în vederea obținerii monopolului planetar, scrie Ion Rațiu în cartea „Conspirația Milner-Fabian împotriva lumii”.

