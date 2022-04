Pink Floyd se reunește pentru un cântec în sprijinul Ucrainei

Pink Floyd s-au reunit pentru a înregistra primul material nou din ultimii 28 de ani, un cântec de protest împotriva războiului din Ucraina, scrie BBC.

Hey Hey Hey, Rise Up! îi are în componență pe David Gilmour și Nick Mason alături de basistul de lungă durată al trupei Floyd, Guy Pratt, și Nitin Sawhney la clape.

Dar melodia este construită în jurul unui refren de nedescris al cântărețului ucrainean Andriy Khlyvnyuk din trupa Boombox.

Gilmour spune că melodia este o manifestare de „furie față de o superputere care invadează o națiune pașnică”.

Dar este, de asemenea, menit să ridice moralul poporului ucrainean și să fie un apel „pentru pace”.

Munca pentru lansarea piesei a început în urmă cu câteva săptămâni, când Gilmour a văzut feed-ul Instagram al lui Khlyvnyuk. Cântărețul postase imagini cu el însuși în Piața Sofiyskaya din Kiev, complet înarmat și pregătit să lupte împotriva invaziei rusești.

Cu fața la cameră, Khlyvnyuk a cântat The Red Viburnum In The Meadow, un cântec de protest scris în timpul primului război mondial, care a devenit un strigăt de mobilizare în Ucraina în ultimele șase săptămâni.

„Mi-a atras atenția că, fiind un cântec acapella (doar cu voce), se poate transforma într-un cântec frumos”, a declarat Gilmour pentru Matt Everitt de la BBC 6 Music.

Printr-o coincidență, Gilmour a cântat live cu BoomBox în 2015, la un concert caritabil la Londra pentru Teatrul Liber din Belarus – și l-a contactat pe Khlyvnyuk pentru a cere permisiunea.

„Am vorbit cu el, de fapt, de pe patul său de spital, unde avea o rană destul de mică”, a spus vedeta. Așa că este chiar acolo, în prima linie.

„I-am cântat un pic din cântec pe linia telefonică și mi-a dat binecuvântarea sa”.

Cântecul a fost lansat vineri la miezul nopții, iar încasările au fost direcționate către ajutor umanitar.

Cântecul are o semnificație specială pentru Gilmour, deoarece nora sa este artista de origine ucraineană Janina Pedan.

„Nora mea ne-a spus povestea unei femei care, la începutul acestui conflict, dădea semințe de floarea-soarelui soldaților ruși și spunea că spera ca floarea-soarelui să încolțească acolo unde au murit”.

„Este o rușine că oamenii care suferă cel mai mult sunt oamenii obișnuiți din Rusia – dar așa funcționează sancțiunile. Ajută la crearea unei nemulțumiri în acea țară care, sperăm, la un moment dat, va crea un fel de schimbare de regim.”

