Opinie: Untold, lăcomia care (va) ucide

Doru Șupeală, specialist marketing și PR, trage câteva concluzii despre ce a fost anul acest la Untold.

Doru Șupeală, specialist marketing și PR, trage câteva concluzii despre ce a fost anul acest la Untold.

,,Am sentimentul că la una dintre edițiile următoare ale Untold vor exista victime umane, așa cum au existat la Colectiv. Și cred că e important să scriu acest articol, ca semnal de alarmă. Este o opinie personală, bazată pe date clare, pe informații publice și pe argumente pe care le prezint în cele ce urmează.

Nu sunt absurd. Cred că Untold este un eveniment artistic important și de mare impact, că un festival este un lucru bun pentru orice oraș și comunitate, dar cu condiția să se desfășoare legal, responsabil și în siguranță.

Ceea ce, din păcate, nu se întâmplă la Untold, unde de la o ediție la alta încălcarea legii, abuzul de putere, impactul toxic și riscurile grave la care sunt supuși participanții și localnicii sunt tot mai mari.

Deja au fost depășite frecvent limitele legalității și moralității, sunt încălcate constant legile și drepturile omului și au fost încălcate grav în mod repetat normele de securitate a persoanelor.

Lăcomia și iresponsabilitatea organizatorilor, dublate de inconștiența autorităților și complicitatea sponsorilor și partenerilor festivalului se îndreaptă cu viteză spre o tot mai previzibilă catastrofă.

Sunt trei motive principale care susțin afirmația că Untold (va) face victime:

1. O tragedie de proporții era gata să se întâmple deja la ediția din acest an, în seara concertului Imagine Dragons.

2. Șirul de abuzuri și ilegalități comise de organizatori va continua să se amplifice și să se multiplice de la an la an, ca și până acum, pe fondul lăcomiei fără margini, singura valoare supremă care ghidează comportamentul și activitatea Untold ca organizație.

3. De fapt, Untold ucide deja de ani de zile, dar într-o manieră silențioasă și discretă, realitatea fiind mușamalizată în complicitate cu autoritățile, mass media și celebritățile care girează festivalul.

Să explic cele trei afirmații de mai sus, pe îndelete:

Untold a anunțat oficial că a vândut 115.000 de bilete pentru seara de vineri a festivalului, când a cântat trupa Imagine Dragons. Tot oficial, serviciul de propagandă al festivalului, dublat de oficialități (purtătorul de cuvânt al ISU Cluj), a declarat că pe stadion au intrat maxim 63800 de persoane, capacitatea maximă autorizată pentru acest festival.

Asta deși organizatorii, dar și primarul Edil Bloc s-au scăpat pe rețelele sociale în seara cu pricina și au anunțat că au adus pe stadion peste 100000 de oameni, așa cum se afirmă în postarea de pe TikTok, pe contul oficial al Untold.

În imaginile publicate atât de Untold cât și de către primar se vede foarte limpede că mulțimea a ocupat întreaga suprafață de pe stadion, nemaifiind accesibile sau măcar vizibile în vreun fel căile de evacuare în caz de urgență.

Mii de oameni care aveau bilete au rămas în afara stadionului, dar numeroase relatări evidențiază faptul că pe stadion au intrat mult mai mulți spectatori decât numărul oficial autorizat, iar căile de evacuare și acces au fost blocate de mulțimea care nu a mai putut fi controlată de stewarzi.

Numeroase mărturii de la fața locului ale participanților, care confirmă că pe stadion au fost mult mai mulți spectatori decât capacitatea stadionului și numărul oficial dat de autorități, au fost publicate de câteva vehicule media. Din estimările participanților, au fost lăsați să intre pe stadion peste 70.000 de oameni, simultan.

Chiar și dacă luăm drept adevărată minciuna spusă de organizatori și autorități, cu numărul oficial de maxim 63800 de participanți, tot s-a încălcat legea și tot au fost puse în pericol viețile a zeci de mii de oameni. Fiindcă 63800 de participanți înseamnă depășirea cu aproape 9000 de persoane a capacității maxime autorizate a stadionului.

Asta deoarece în documentația tehnică oficială a stadionului, realizată de proiectanții construcției, se precizează foarte limpede capacitatea maximă proiectată (și autorizată) a stadionului: 30201 locuri pe scaune pentru meciuri de fotbal și 55000 de locuri pentru concerte. Datele sunt disponibile oricărui curios, inclusiv pe Wikipedia (vezi poza de mai jos), iar legea spune foarte clar că niciun fel de autoritate publică nu poate modifica, prin șmecherii încropite pe un colț de birou, capacitatea proiectată de arhitecți ținând cont de toate reglementările și standardele legale ale construcțiilor.

Putem extinde un pic calculul aritmetic, ca să înțelegeți proporțiile ticăloșiei: Stadionul are oficial 30201 locuri pe scaune. Dacă eliminăm partea din stadion acoperită de scenă, putem să agreem că rămân utilizabile, pe stadion, circa 25000 de locuri pe scaune. Să zicem că ar mai fi încă atâtea locuri, în picioare, deși suprafața terenului cu tot cu pistă de atletism este mult mai mică decât cea a tribunelor. În total, maxim 50000 de locuri disponibile, pe scaune și în picioare. Asta fără a lua în calcul suprafața din stadion ocupată de standurile tehnice, de cele ale sponsorilor și ale comercianților.

Dacă instituțiile statului ar funcționa în mod real, această modificare abuzivă, strict în acte improvizate, a capacității proiectate a construcției ar trebui să facă obiectul unor dosare de cercetare penală.

Haideți să facem această judecată și altfel: oficial, organizatorii au vândut 115000 de bilete pentru seara de vineri. Să zicem că stadionul, care este cea mai mare dintre scenele festivalului, poate găzdui 63800 de oameni (deși numărul legal proiectat și autorizat este de maxim 55000). Rămân peste 50000 de oameni pe dinafară, deși este evident că în seara respectivă, la ora respectivă, nu exista în programul festivalului niciun alt eveniment care să atragă atâția spectatori și niciun alt spațiu de spectacol care să acomodeze atâția oameni.

Practic, organizatorii au vândut 115000 de bilete, știind că majoritatea cumpărătorilor va vrea să vadă concertul Imagine Dragons, că nu vor putea lăsa în stadion atâția oameni și că aceștia se vor aglomera ca să intre pe stadion (vezi și anunțurile discrete făcute de Untold și de Edil Bloc sugerând oamenilor să ajungă pe stadion cu multe ore înainte de ora de start a recitalului). Organizatorii au vândut 115000 bilete fără a le spune cumpărătorilor câți cumpărători sunt în mod real (vezi mai jos ce am scris despre Lăcomie) și fără a le spune dinainte că nu toți vor reuși să vadă spectacolul respectiv. Mai mult, văzând ce presiune pun oamenii nemulțumiți la intrarea în stadion, au lăsat să intre în incintă mult mai mulți oameni decât capacitatea autorizată.

Există numeroase imagini publicate de participanții la eveniment care arată faptul că oameni au ocupat și căile de evacuare și acces în stadion, lucru care este ilegal și care pune în pericol viața participanților, în cazul unei urgențe medicale sau unui accident.

Și presa a publicat mai multe imagini de acest fel, dar în urma intervenției și presiunilor echipei de propagandă a festivalului unele dintre articolele și imaginile publicate au fost șterse peste noapte. Mușamalizarea încălcării legii și punerii în pericol a vieților oamenilor s-a bucurat și de complicitatea autorităților, care au dat o amendă simbolică organizatorilor, pentru a își construi un oarecare alibi.

În seara respectivă, chiar înainte de începerea concertului Imagine Dragons, pe scena festivalului a izbucnit un incendiu la instalațiile de artificii, incendiu stins din fericire repede de către echipele tehnice. Chiar și acest incident a fost repede șters din foarte multe relatări ale presei, organizatorii având chiar tupeul de a nega public că acest mini-incendiu s-ar fi produs.

Este evident faptul că, la gradul de ocupare real al stadionului la ora concertului, în cazul unui incident care ar fi stârnit panică, putea să se producă o busculadă care ar fi produs victime. În același timp, este evident că dacă vreunul dintre participanți ar fi avut nevoie de intervenție medicală de urgență sau de evacuare, acest lucru ar fi fost imposibil sau mult îngreunat.

De altfel, mărturiile oamenilor care au fost pe stadion susțin cât se poate de clar că viețțile lor au fost puse în mod real în pericol, iar capacitatea stadionului a fost mult depășită, în mod iresponsabil. Sorin Simon, un antreprenor din Iași care a mers la spectacol pe Cluj Arena împreună cu familia, a relatat cu detalii ce s-a întâmplat, într-o postare pe Facebook pe care au preluat-o doar câteva vehicule media și pe care a intitulat-o chiar așa: ”Untold, la un pas de Colectiv”:

Vad ca a inceput sa se discute despre problemele de securitate de la concertul Imagine Dragons de la Cluj si e bine ca se discuta pentru ca blocarea cailor de acces a fost, intr-adevar, o problema extrem de grava, viata a zeci de mii de oameni, inclusiv deci a mea si a familiei mele, a fost pusa in pericol de organizatori. Practic, asa cum sugera si Pavel Lucescu, am fost la un pas de un nou Colectiv de proportii.

Sa va spun cum s-a vazut si s-a simtit asta de la fata locului:

– noi, patru adulti si un copil, am ajuns la parc, in zona de intrare spre stadion pe la 17.30, deci cu patru ore si jumatate inainte de inceperea concertului Imagine Dragons: organizarea de la acest punct si pana la intrarea in stadion a fost ireprosabila; o multime de voluntari, verificare si pe baza de fotografie, intrari multiple, totul parea ca merge foarte bine;

– la 18.00 am intrat in stadion, care la acea ora se umpluse cam o treime. Am gasit loc pe scaune, undeva sus in tribune, in partea stanga a scenei, cu vedere buna; singurul dezavantaj era ca la acea ora ne batea puternic soarele-n cap;

– dupa circa doua ore am ramas fara apa, copilului i se facuse foame, asa ca in pauza de dupa concertul Deliei am plecat sa aduc provizii; intre timp, stadionul se umpluse, doar pe teren, mai in spate, se mai putea sta;

– cand sa ies, primul soc: scarile erau aproape complet blocate, era doar un culoar ingust pe unde se urca si se cobora in acelasi timp; am iesit cu greu din stadion, transpirat, ud leoarca si ingrijorat de ceea ce vazusem;

– la iesire, al doilea soc: o mare de oameni inca venea si intra in stadion; mi-am zis, “frate, unde o sa incapa toti astia?”; la tonetele cu hamburgeri erau cozi imense, asa ca m-am gandit pe loc ca nu conteaza ce iau de mancare, important e sa iau repede si sa ma intorc in tribune, altfel n-o sa mai pot sa intru; am rezolvat cu niste portii de nodle pack, astia aveau totul pregatit dinainte, se miscau repede, am luat apa si am fugit inapoi sa intru in stadion;

– la intrare, surpriza, in unele sectoare oamenilor nu li se mai permitea accesul desi aveau bilete; am reusit sa reintru pentru ca aveam mancare si apa si am explicat ca doar am iesit putin si ca am loc in stadion; aveam sa aflu ulterior, din marturiile postate pe site-ul festivalului, ca multa lume a ramas pe afara desi platise biletele de intrare

– am reintrat greu, foarte greu, facandu-mi loc prin multime, scarile erau acum complet blocate, abia gaseai un loc sa pui piciorul, totul parea o provocare uriasa sa ajungi la locul tau; oamenii se imbulzeau, incercau sa-si gaseasca un ultim loc, o scara disponibila, o bara de care sa sprijine, iar daca gaseau acel loc, acolo ramaneau, blocand accesul altora;

– cand, intr-un sfarsit, am ajuns la ai mei cu mancarea si cu apa , mi s-a parut ca am realizat o mare performanta; am discutat doar cu sotia despre ceea ce am vazut, i-am si zis ca “afara” asa ceva e inadmisibil, sunt stewarzi care se asigura tot timpul ca sunt disponibile caile de acces;

– n-a trecut mult timp si a aparut mirosul puternic de ars, ceva luase foc, era si fum in partea din dreapta scenei, dar n-am reusit sa ne dam seama exact ce si unde se intampla; din fericire, lumea n-a intrat in panica, desi cu totii eram ingrijorati; apoi mirosul a trecut si ne-am mai linistit;

– pentru urmatoarele aproape doua ore am uitat de toate, si de riscuri, si de imbulzeala, si de caile de acces blocate sau mirosul de ars; concertul in sine a fost, asa cum am mai spus, unul fabulos, de neuitat;

– cand totul s-a terminat, ne-am uitat jos, pe teren, si am vazut cum marea de oameni se indrepta spre iesiri; stiind ca scarile sunt blocate, desi eram obositi dupa un drum de sapte ore plus alte patru ore de asteptat pe stadion, plus concertul in sine, am decis sa mai asteptam, poate mai pleaca lumea din stadion si se elibereaza caile de acces; am iesit dupa vreo 15-20 de minute, unele cai de acces erau inca partial blocate, am iesit in sir indian nici foarte usor, nici foarte greu;

In final, ne-am felicitat ca i-am vazut pe cei de la Imagine Dragons si am decis ca vom reflecta daca vom mai merge la un concert de o asemenea amploare in Romania. Pentru ca asta a fost sentimentul cu care am ramas: desi show-ul in sine a fost unul de nivel occidental, goana dupa bani a facut ca organizarea in ceea ce priveste cel mai important element, securitatea spectatorilor, sa fie una pur romaneasca. Asa ceva nu se face, e pur si simplu inadmisibil sa permiti blocarea cailor de acces.

A fost o experienta de neuitat sa-i vedem pe cei de la Imagine Dragons, dar am invatat ca pentru niciun concert din lume, oricat de fabulos ar fi el, nu merita sa-ti risti viata!