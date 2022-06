Muzicianul olandez Jozef van Wissem revine în concert la București la Control Club

Jozef van Wissem – apreciat compozitor olandez și virtuoz al lăutei, cunoscut pentru colaborările cu regizorul Jim Jarmusch – revine în concert la București, miercuri 15 iunie, la Control Club. Artistul se află într-un turneu european pentru promovarea celui mai recent album, Behold! I Make All Things New.

De origine olandeză, Jozef van Wissem a activat o lungă perioadă în Statele Unite, fiind descris de New York Timesdrept „compozitor avangardist, artist baroc, virtuoz al lăutei, deloc străin de dicotomie”. De-a lungul carierei sale, artistul a lansat nu mai puțin de 20 de albume solo și are în palmaresnumeroase colaborări ce au primit aprecierile criticii de specialitate, culminând cu distincția obținută, în 2013, la Cannes, pentru coloana sonoră a filmului Only Lovers Left Alive, de Jim Jarmusch. Soundtrack-ul original a fost lansat, în 2014, de ATP Records, și s-a bucurat de succes în clasamentele muzicale.

Lansat în martie anul acesta, la propriul label, Incunabulum Records, noul album semnat Jozef van Wissem, intitulatBehold! I Make All Things New, este în întregime instrumental și reprezintă o întoarcere la stilul neo-clasic minimal de la începutul perioadei sale de creație. Discul a fost compus și apoi înregistrat în lockdown, în Varșovia și Rotterdam, în perioada 2019-2021.

“Van Wissem is both an avant-garde composer and a baroque lutenist, and thus no stranger to dichotomy” – New YorkTimes

“Dutch lute player Jozef van Wissem makes the medieval instrument sound like Swans or Sunn O)))” – Louder Than War

“Van Wissem is possibly the best know lute player in the western world. To get into van Jozef Van Wissem’s world is to surrender to the inevitability – and timelessness – of a strange music created at its own pace, in a manner wholly of its creator’s making.” – The Quietus

Concertul Jozef van Wissem de la București este organizat de Control Club și Liveland. Accesul se va face începând cu ora 19:00.

