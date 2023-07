Concert Depeche Mode: reguli de acces

Formaţia Depeche Mode concertează miercuri pe Arena Naţională din Bucureşti în cadrul unui show care face parte din turneul mondial “Memento Mori”.

În deschidere, vor concerta britanicii de la Haelos care vor urca pe scenă în jurul orei 19,45.

Depeche Mode îşi vor începe show-ul în jurul orei 20,45.

Printre hit-urile Depeche Mode care vor putea fi ascultate, potrivit setlist-urilor din concertele anterioare, se numără: “My Cosmos Is Mine”, “Walking in My Shoes”, “Everything Counts”, “Ghosts Again”, “I Feel You”, “World in My Eyes”, “Enjoy the Silence”, “Waiting for the Night”, “Never Let Me Down Again”, “Personal Jesus”.

Accesul pentru publicul general se va face, începând cu ora 17,00, pe la cele trei intrări amenajate pe Bulevardul Basarabia, Strada Maior Coravu şi Bulevardul Pierre de Coubertin. Pentru a evita posibilele aglomerări, recomandarea organizatorilor este ca publicul să ţină cont de zona pentru care şi-a achiziţionat bilete:

* posesorii de bilete în zonele Standing B, Tribuna 1 Vest şi Tribuna Oficială vor avea acces în locaţie pe la intrarea din Strada Maior Coravu;

* posesorii de bilete în zona Standing A vor avea acces în locaţie pe la intrarea din Bulevardul Pierre de Coubertin;

* posesorii de bilete în zona Tribuna 2 Est şi Peluza Sud vor avea acces în locaţie pe la intrarea din Bulevardul Basarabia.

Accesul se va face exclusiv pe la poarta alocată sectorului în care este achiziţionat biletul. Detalii pot fi obţinute din harta sectoarelor.

Posesorii de pachete Pachet VIP 1 Hot Seat şi Pachet VIP 2 Early Entry sunt rugaţi să consulte informările privind programul corespunzător pachetului deţinut primite pe adresele de email.

Organizatorii le recomandă spectatorilor să vină din timp la concert, însă nu înainte de ora deschiderii oficiale a porţilor de acces.

În zona de concert nu va fi permis accesul cu produse alimentare şi băuturi achiziţionate din afara perimetrului locaţiei (cu excepţia sticlelor proprii de apă, cu capacitate de maximum 0,5 litri, fără dop/capac), sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, sticle de suc, orice alte sticle, deodorante etc.), bidoane de plastic, doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, lanţuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căşti de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro.

În zona de concert va fi permis accesul cu aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoţite de reţetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm, sticle de apă proprii cu capacitate de maximum 0,5 litri, fără dop/capac.

Nu va fi permis accesul cu alte tipuri de lichide în afară de apă sau produse alimentare aduse de acasă sau procurate din alte locaţii.

Pe căile de acces spre porţile de scanare vor exista food trucks şi baruri, de unde participanţii îşi pot achiziţiona produse alimentare şi băuturi, cu care vor putea intra în stadion. Cei care doresc să îşi achiziţioneze produse alimentare de la food trucks sunt rugaţi să facă acest lucru înainte de a-şi scana biletul. După scanarea biletului, publicul nu va mai putea ieşi din interioriul stadionului înapoi în zona de food trucks fără ca biletul să îşi piardă valabilitatea (biletul nu poate fi scanat de două ori).

După scanarea biletului, participanţii la concert vor avea acces în interiorul stadionului, unde vor avea la dispoziţie baruri, de unde vor putea achiziţiona apă, băuturi răcoritoare şi alcoolice. În interiorul stadionului nu vor fi food trucks.

Minorii cu vârsta până în 16 ani trebuie să deţină bilet propriu şi să fie însoţiţi de un adult, posesor şi el de bilet propriu.

La stadion nu vor fi garderobe sau lockere, aşadar publicul este rugat să nu aducă obiecte voluminoase sau interzise, întrucât nu le vor putea depozita în locaţie.

Organizatorii recomandă spectatorilor ca, odată intraţi în spaţiul de concert, să localizeze cea mai apropiată ieşire de urgenţă de sectorul în care au alocate biletele. Odată ieşiţi din zona de concert, pentru a reveni în arenă, spectatorii vor avea nevoie de un alt bilet de acces. Această regulă este valabilă şi pentru posesorii de brăţări.