Artiștii români se implică în reîmpădurirea peisajelor degradate

Un proiect multi-media finanțat de Cambrige Conservation Initiative și AFCN România își propune să aducă în prim plan muzica tradițională, valorile românești și să ajute la reîmpădurirea peisajului montan în care a fost înregistrat.

Interbeing, albumul lansat de dj și producătorul muzical Nico de Transilvania și înregistrat chiar în Munții Carpați ai României, reunește artiști din satele transilvănene, care spun povestea distrugerii devastatoare a mediului lor. Proiectul face parte din Campania de strângere de fonduri a Forests Without Frontiers, o organizație non-profit ce militează și contribuie la reîmpădurirea peisajelor degradate, fondată de Nicoleta Cărpineanu aka Nico de Transilvania.

Astfel, toate persoanele care donează peste 50 de lei pentru plantarea copacilor vor primi o copie digitală a albumului concept, iar toate câștigurile din urma albumului vor fi redirecționate către plantarea de copaci în Transilvania.

“Fundația Forests without Frontiers nu îți propune doar restaurarea și protejarea naturii, ci și sprijinirea comunităților, conservarea moștenirii muzicale și a tradițiilor noastre pentru a crea un sentiment de mândrie în generația tânără”, explică Nico de Transilvania.

Muzica și arta sunt în centrul fundației non-profit Forests Without Frontiers. Întregul concept a început când Nico înregistra în Transilvania pentru primul ei album Be One în 2018 și a decis să doneze toate profiturile pentru a planta copaci în acea zonă, după ce a auzit poveștile muzicienilor despre distrugerea peisajului și a asistat direct la acest proces.

Fundația are acum o familie în creștere compusă din artiști, muzicieni, DJ și galerii care ajută la răspândirea mesajului și la strângerea de fonduri pentru a planta copaci.

Din 2019 și până în prezent, organizația Forests Without Frontiers a plantat 130.000 de copaci cu specii mixte, în România și UK. Toți pomii se află în zone protejate și nu vor fi tăiați. Fundația non-profit are ca scop refacerea ecosistemelor întregi, în beneficiul faunei sălbatice și a comunităților locale.