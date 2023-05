Profil de antreprenor. Cifră de afaceri de 5 mil. € în 2022 după extinderea în domeniul energiilor regenerabile

Delphi Electric, cunoscută acum sub brandul DELEX, este o companie creată în anul 2005 pentru a oferi soluții de independență energetică pentru clădiri. Ca urmare a creșterii interesului românilor pentru energia verde și extinderea activității companiei în domeniul energiilor regenerabile, DELEX a înregistrat în 2022 o cifră de afaceri de 5 milioane de euro, având doar 16 angajați în România și 3 în sucursala din Belgia.

“Am început cu sisteme de încălzire electrice și ne-am extins în domeniul energiilor regenerabile (sisteme fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme de ventilație). Suntem printre puținele societăți românești care și-au extins activitatea în afara țării, având din 2019 o sucursală în Belgia (DELEX Belgium BV). Pe lângă distribuția de produse de calitate, la un preț competitiv, în domenii precum energie electrică, încălzire radiantă și degivrare, dar și energie regenerabilă, oferim servicii de design și suport tehnic la nivel național.”, spune Dorin Fleșeriu, CEO și owner DELEX.

Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” și Arena Națională, dotate cu sisteme de degivrare furnizate de DELEX

Anul 2018 a reprezentat un an important în strategia de dezvoltare a companiei, DELEX devenind unic reprezentant în România al celui mai mare producător european de încălzire electrică – holdingul Fenix. În prezent, firma cu sediul în Alba Iulia are în portofoliu peste 3000 de locuințe încălzite electric.

Ulterior, DELEX și-a extins activitatea în domeniul încălzirii radiante și de degivrare pentru sisteme industriale, printre proiectele de anvergură gestionate fiind acoperișul stadionului Arena Națională, termocentrala de la Borzești sau Aeroportul Internațional “Henri Coandă”. De asemenea, cel mai mare sistem de degivrare din România, de peste 600kW, este instalat la Arad, prin partenerii regionali ai firmei DELEX.

Compania are o rețea de peste 130 de parteneri în țară, cărora le oferă întregul suport tehnic pe partea de proiectare, dar și în ceea ce privește strategia de pre și post vânzare a produselor.

“Fiind o firmă în domenii de avangardă, este foarte greu să găsim experți pe piața din România. În acest sens, am decis că trebuie să investim în proiecte de training pentru partenerii noștri, care pot fi firme de instalații electrice, de panouri fotovoltaice sau termice, dar și firme mari de distribuiție sau DIY. Astfel, am amenajat în sediul nostru din Alba Iulia o sală de curs unde partenerii primesc toate informațiile necesare pentru a ne asigura că sistemele de încălzire și energie verde sunt instalate și întreținute corect.”, a precizat Dorin Fleșeriu, CEO și owner DELEX.

Românii, din ce în ce mai interesați de beneficiile independenței energetice



Interesul în creștere al românilor pentru energia verde și soluțiile de independență energetică au condus la o diversificare a portofoliul companiei DELEX, care și-a concentrat activitatea în domeniul energiei regenerabile. În 2022, firma a devenit unic distribuitor al sistemelor de fixare marca ALLIMEX (Belgia), dar și al panourilor solare Eurener (Spania).

“Interesul românilor pentru energie regenerabilă s-a mărit foarte mult de când prețul gazelor a crescut în contextul războiului din Ucraina. Un aspect important a fost reprezentat și de faptul că s-a creat un cadrul legislativ favorabil prosumatorilor români, pe care îl așteptam de mulți ani. Acum, putem vinde sau compensa energia produsă din panouri, este o perspectivă nouă și benefică pentru a încuraja această tranziție de la combustibilii fosili la pompe de căldură și panouri solare. Noi am început să comercializăm convectoare și panouri radiante sub marca DELEX, iar de curând avem propria marcă de pompă de căldură. De asemenea, ne numărăm printre puținele companii care oferă panouri solare cu 30 de ani garanție europeană.”, a declarat Bogdan Frățilă, director executiv și administrator al companiei.

Sediul DELEX din Alba Iulia – un exemplu că ”Viitorul este electric”

Respectând sloganul companiei „Viitorul este electric”, reprezentanții DELEX au decis să transforme sediul companiei din Alba Iulia într-un exemplu de utilizare a soluțiilor de independență energetică oferite, clădirea devenind astfel una „pozitivă”, deoarece produce mai multă energie decât consumă. Practic, întreaga clădire însumează toate soluțiile DELEX de energie verde, de la încălzire, răcire, pompe de căldură, sisteme termodinamice și de ventilație, precum și sisteme solare.

În acest fel, noul sediu bazat pe conceptul “Nearly Zero Energy Building“ a devenit o clădire care „produce bani” în loc să genereze costuri de întreținere.

“Am renunțat la gaze și ne încălzim și răcim cu pompa de căldură alimentată din energie solară. Clădirea are câteva facilitați unice pe plan regional, posibil și național: fațada clădirii este din panouri solare, apa caldă este preparată cu un sistem solar termodinamic cu pompa de căldură, iar sistemul de ventilație asigură recuperarea căldurii din aerul evacuat. Practic, după un an de utilizare, clădirea produce bani, deoarece am primit mai mulți bani decât am cheltuit de la furnizorii de energie. Cred că este visul oricărui proprietar. Suntem extrem de mândri că sediul nostru din Alba Iulia reprezintă un exemplu că pot fi construite și în România clădiri auto-sustenabile, care nu poluează și care produc bani în loc să consume”, a explicat Bogdan Frățilă, director executiv DELEX.

Parteneriatul de lungă durată cu ING – un factor al stabilității și creșterii companiei DELEX

Dezvoltarea susținută a companiei, dar și diversificarea portofoliul de produse și servicii ar fi fost dificil de realizat fără susținerea unui partener bancar potrivit și previzibil. Astfel, colaborarea de lungă durată dintre DELEX și ING Bank România s-a clădit firesc, ca urmare a interesului comun privind sustenabilitatea și investițiile în energie verde, regenerabilă.

„Am fost printre primii clienți de business ai ING Bank în Alba Iulia. Am început să lucrăm cu această bancă în Belgia, încă din anul 2006, și am fost extrem de mulțumiți de susținerea pe care am primit-o față de proiectele noastre. Decizia de a opta pentru ING atunci când banca a intrat și pe piața din România a venit firesc. Am crescut frumos împreună, iar în prezent avem un parteneriat constructiv, atât în România, cât și în Belgia, și suntem bucuroși că avem sprijinul ING Bank în realizarea proiectelor pe care ni le-am propus pentru viitor.“, a mai spus Dorin Fleșeriu.