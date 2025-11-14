Anunț public privind obținerea autorizației de construire

            Subscrisa FOTO GREEN ENERGY SRL, cu sediul în București, sector 4, Bulevardul Marășești nr. 4-6, aduce la cunoștință publicului interesat faptul că a intrat în posesia Autorizației de construire nr. 157 din 12.09.2025, prin care se autorizează executarea lucrărilor pentru ’’Construire sistem de stocare a energiei electrice, stație de transformare, drumuri de acces și mentenanță, racord la SEN și împrejmuire, categoria de importanță D” pe terenul situat în comuna Șelimbar, satul Șelimbar, jud. Sibiu, Carte funciară Șelimbar 108440.