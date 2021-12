Mihai Bendeac s-a afișat gol pe Internet: „Sunt penibil… dar am o cauză”

Mihai Bendeac a postat un video pe rețelele de socializare, în care apare gol. Actorul a susținut că se consideră penibil pentru imaginile postate, însă are o cauză foarte bună.

Actorul și-a propus cu o lună și jumătate în urmă să realizeze o ședință foto în Ajunul Crăciunului, dezbrăcat. Aceasta avea ca scop umanitar promovarea paginii de Instagram a Fundației Metropolis. Mihai Bendeac a mărturisit că a fost un proces dificil pentru el să se abțină de la bunătăți sau să își facă un stil de viață echilibrat.

Mihai Bendeac a plănuit să fie gol la o ședință foto cu scop umanitar

„M-am chinuit rău, fraților! M-am abținut de la multe lucruri. Problema este că mereu intervenea câte ceva. Ba zile în care aveam de scris și niciun drive, deci, pentru antrenament, ba un turneu unde am mâncat din benzinării și am turnat alcool în mine după spectacole, acoperind pătrățele pe care tocmai începusem să le formez… Etcetera… Etcetera…Per total, am reusit să slăbesc trei kilograme. Dar am eșuat în a arăta “țiplă”. Îmi venea să plâng uneori… M-am abținut de la multe pofte alimentare, așa cum am făcut de când mă știu dar am dus în extrem treaba asta. Însă ce construiam în 3-4 zile, dărâmam în alte 2-3 în care nu mă antrenam căci trebuia să fiu în vibe-ul de scris.”, a scris Mihai Bendeac pe Facebook.

Mihai Bendeac le-a spus internauților că a eșuat pentru că acum nu arată ca în reviste, așa cum și-a propus. Totuși, actorul nu s-a depărtat de la scopul său suprem, acela fiind promovarea Fundației Metropolis.

Astfel, Mihai Bendeac și-a pus o perucă brunetă, o fustă cu voaluri și s-a lăsat filmat. Pentru efortul său, vedeta le-a cerut internauților să „îl ajute” cu un follow pe pagina de Instagram a Fundației Metropolis. În încheierea mesajului său, Bendeac le-a urmat „Crăciun fericit!” fanilor săi și le-a promis că într-o zi va ajunge numai fibră.

