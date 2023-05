Dan Negru, revoltat după eșecul Eurovision: Țopăiala României, în engleză, dar și mesajul puternic dat împotriva Unirii Moldovei cu Romania

Dan Negru a transmis într-un mesaj pe Facebook faptul că România a dat un mesaj puternic la Eurovision, împotriva unirii cu Republica Moldova.



Realizatorul TV nu a fost deranjat de vestimentația lui Theodor Andrei, însă spune că nu i se pare potrivit că România a concurat cu o piesă în engleză.

„Când am lucrat pentru TVR, demult, am prezentat vreo două preselecții Eurovision si asta mă face să mai trag cu ochiul la concurs.

(Anul trecut Moldova a dus in prime-time tv europene, la Eurovision, o melodie unionistă „Trenulețul Chișinău-București” cântată in română. Noi am țopăit in limba spaniolă. Anul ăsta, Moldova a cântat tot in limba romană. Noi am țopait în engleză. Moldova e in finală! Noi țopăim spre casă. Nu mă deranjează exagerările vestimentare sau de altă natură. Unii oameni banali ca să devină intersanți, exgerează.

Dar mi-e rușine că în al doilea an consecutiv refuzăm mâna întinsă a Moldovei. Moldovenii au avut curajul să spună public Europei că București-Chișinău e totuna. Cântecul lor va rămâne un act de curaj al mesajului politic in muzică.

Noi le-am răspuns anul ăsta țopaind in engleză și îmbrăcați fistichiu. Toți știm ca TVR e goarna guvernului, a puterii politice, oricare ar fi ea. Însemnă că mesajul puterii politice românești ,dat prin TVR la Eurovision, e să țopaim când Moldova ne întinde mâna peste prăpastie!Nu poți să sari o prăpastie țopăind!

Prima semifinală Eurovision 2023 debutează în direct la TVR

Trebuie să ai curajul să faci un pas mare!”, scrie Dan Negru pe Facebook.