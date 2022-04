Un reper inedit din Veneția se deschide pentru prima dată pentru turiști

Veneția este renumită pentru faptul că nu duce lipsă de turiști, însă cel mai nou obiectiv turistic al orașului își propune să rezolve problema turismului excesiv, îndreptându-i pe vizitatori către responsabilitatea socială, scrie CNN.

Vecchie din Piața San Marco – una dintre cele mai faimoase clădiri din unul dintre cele mai faimoase spații urbane din lume – a fost deschisă publicului pentru prima dată în istorie.

Construită la începutul anilor 1500 pentru a se încadra în Bazilica Sfântul Marcu, creând piața, după ce o clădire anterioară a fost distrusă de un incendiu, fațada neoclasică de 500 de metri a clădirii este una dintre cele mai cunoscute imagini ale Veneției. La parter se regăsesc cafenele istorice precum Quadri.

Acum, pentru prima dată, turiștii au acces la cel de-al patrulea și ultimul etaj, unde a fost instalată o expoziție permanentă sub acoperișul înclinat cu grinzi al clădirii.

Fost sediu al companiei italiene de asigurări Generali din 1832, clădirea a fost renovată timp de cinci ani de către arhitectul David Chipperfield.

În timp ce Generali a păstrat birourile de la etajul al doilea al clădirii și va închiria etajul al treilea (inclusiv pentru expoziții, care vor fi deschise publicului), cel de-al patrulea va deveni sediul The Human Safety Net, un proiect care ajută persoanele și familiile aflate în situații de risc, inclusiv refugiații.

O parte din acest proiect este o expoziție hi-tech de genul celor care sunt rar întâlnite la Veneția. În loc să se ocupe de istorie sau artă, „The World of Potential” analizează abilitățile sociale prin intermediul tehnologiei. Exponatele practice, concepute pentru a insufla vizitatorilor gândire și empatie, includ jocuri de lucru în echipă și un exercițiu în care vizitatorii pot ridica o minge în aer doar prin puterea de concentrare.

Bineînțeles, fiind vorba de Veneția, există și opinii. Cumpărând un bilet pentru expoziție (jumătate din sumă este destinată organizației Human Safety Net), vizitatorul are acces și la cafeneaua de la etajul patru, care are două terase pe acoperiș, orientate direct spre cupolele Bazilicii Sfântul Marcu și spre faimoasa clopotniță (Campanile). Terasele nu au vedere spre piață, deoarece se află sub linia acoperișului clădirii. Cu toate acestea, camerele de la ultimul etaj au ferestre cu vedere spre zona de care se spune că Napoleon a numit-o „salonul Europei”.

Spațiul în sine este, probabil, cel mai interesant proiect. Renovarea lui Chipperfield a transformat nivelul mansardei abandonate într-o serie vastă de camere interconectate, cu arcade îmbrăcate în piatră care le întrepătrund pe tot parcursul lor.

La ultimul etaj vor exista, de asemenea, spații de coworking și de întâlnire, deși acestea nu vor fi deschise publicului sau localnicilor, ci vor fi folosite de companii și ONG-uri care vin să petreacă o perioadă de timp în Veneția. Cafeneaua va fi deschisă doar pentru vizitatorii expoziției.

