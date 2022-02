Vacanțe mai scumpe în 2022. Cu cât se majorează tarifele

Vacanțele vor fi mai scumpe în 2022. Tarifele pentru sejururi vor crește substanțial pe parcursul anului 2022, potrivit estimărilor agenției de turism Eturia.

Sorin Stoica, CEO Eturia, consideră că prețurile vacanțelor se vor majora chiar și cu 20-25%, față de anul trecut.

„Ne așteptăm la o creștere generală a prețurilor vacanțelor chiar cu 20-25% față de anul 2021. Cum noi destinații râvnite se vor deschide, cum restricțiile se vor relaxa, toate piețele mari ale lumii își vor trimite turiștii în vacanțe. Acest lucru va duce la o creștere de tarife, în special în sezoanele de vârf. Va fi totodată și o lipsă de disponibilitate la hotelurile de calitate. Acestea își vor epuiza primele locurile”, a declarat Sorin Stoica.

Vacanțe mai scumpe în 2022. Care sunt cele mai populare destinații

Potrivit agenției, cele mai populare vacanțe în momentul actual pentru primăvară și vară sunt în destinații precum Maldive, Mauritius, Seychelles, Cuba, Mexic, Republica Dominicană, Sri Lanka, Jamaica, Tanzania, Kenya, Peru, Iordania, Ras al-Khaimah și Maroc.

Sunt de menționat și vacanțele de Paști, parte dintre acestea fiind deja sold-out. Câteva dintre cele mai populare pachete de vacanță alese sunt:

• Circuit cu însoțitor în Costa Rica, Mexic, Argentina si Brazilia sau Cuba începând de la 2490 euro/pachet/persoană

• Vacanță la plajă în Madeira sau Ras al-Khaimahde de la 790 euro/pachet/persoană sau în Thailanda sau Cuba de la 1090 euro/pachet/persoană

• Un sejur de o săptămână în Rio de Janeiro sau New York doar 1350 euro/pachet/persoană

• Un circuit Share a Trip cu charter în Sri Lanka sau în Uzbekistan începând de la 1650 euro/pachet/persoană

Agenția de turism Eturia a anunțat că pentru 2022 va include în pachetele sale o serie de destinații noi, care au fost închise total sau parțial în 2021. Acestea vor fi operate atât cu charter, cât și prin parteneriate extinse cu principalele companii aeriene. Cele mai importante destinații dintre acestea sunt Cuba, Jamaica și Thailanda. Pe lângă acestea, se adaugă Sri Lanka, Mauritius, SUA, Argentina și Bali. Vor rămâne în centrul atenției și Mexic, Seychelles, Maldive, Republica Dominicană, Peru, Tanzania și Africa de Sud. Pentru aceste destinații, Eturia le propune turiștilor să aleagă dintr-o serie de sejururi, circuite Share a Trip și circuite de grup cu însoțitor clasice, dar și pachete speciale.

„Pe lângă clasicele sejururi și circuite, vom updata colecția noastră de circuite Share a Trip cu aceste destinații nou deschise. Share a trip este un concept de circuite original Eturia. În acesta mai multe familii sau prieteni pot alege același itinerar de vacanță. Costurile sunt astfel împărțite și există posibilitatea de a cunoaște noi parteneri de călătorie. De asemenea, ne bucurăm să putem oferi din nou clienților noștri din Club Eturia Traveller pachetele Eturia Signature, vacanțe personalizate marca Eturia”, a precizat Sorin Stoica.

Vacanțele din 2021 au urcat cifra de afaceri a agenției

Potrivit datelor agenției, în anul 2021, o parte din români au ales să-și petreacă vacanțele în afara granițelor în ciuda restricțiilor imprevizibile impuse de Covid-19. Eturia este una din companiile care a oferit soluții complete de călătorie ceea ce a dus la o revenire, atingând și depășind cotele de volum de dinainte de pandemie.

Anul 2021 a fost, cu siguranță, încă un an de flexibilitate și adaptare în industria turismului, susține Eturia. Agenția a fost nevoită să creeze rapid un cadru de siguranță pentru clienții săi. A oferit asigurări suplimentare care să acopere diverse situații legate de pandemie. De asemenea, a stabilit parteneriate cu clinici pentru testări înainte și după călătorie. A adoptat și o politică de flexibilitate aparte. În plus, a informat permanent clienții în legătură cu orice modificare apărută în condițiile de călătorie din statul vizitat, dar și de acasă. Agenția a adaptat continuu pachetele de vacanță și serviciile incluse. A reintrodus destinații unice în portofoliu, propriile chartere către destinațiile exotice cele mai căutate. Toate acestea au sporit încrederea și dorința clienților de a călători în continuare.

Astfel, chiar dacă a fost un an plin de obstacole, entuziasmul turiștilor de a călători a dus Eturia la creșteri substanțiale față de anul 2019.

„A fost un an plin de provocări pentru noi. An în care am lucrat sub presiunea schimbărilor de ultim moment ale condițiilor de călătorie din fiecare țară în care oferim vacanțe. A trebuit să ne reinventăm de mai multe ori. Dar suntem bucuroși că am reușit să obținem o cifră de afaceri mai mare cu 35% față de anul 2019. Operațional, cifra de afaceri este de 15 milioane euro. Pentru 2022, ne propunem o creștere la 18 milioane euro”, declară Sorin Stocia.

În cifre, 45% dintre clienții Eturia au ales să călătorească cu zboruri charter în 2021. 55% dintre turiști au preferat companiile de linie cu care Eturia a încheiat parteneriate avantajoase. Astfel că cele mai vândute vacanțe au fost cele cu zbor charter. Vedeta anului 2021 ca destinție, a fost Maldive. Pe lângă Maldive, Eturia a operat chartere direct sau în parteneriat către Mauritius, Seychelles, Republica Dominicană, Kenya, Madeira, Laponia, Zanzibar și Dubai.

