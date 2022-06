Poți face un concediu la mare la aceleași tarife ca anul trecut

Poți face un concediu la mare, în anul 2022, pe litoralul românesc, la aceleași tarife ca în anul 2021.

Tarifele pentru apartamentele operate de compania Rezident, în anul 2022, sunt nemodificate față de sezonul trecut. S-au făcut rezervări încă de la finalul anului trecut, cu reduceri de Early Booking. Gradul de ocupare este deja de 50 – 60 la sută pentru fiecare lună de vară. În luna mai 2022, vânzările companiei Rezident pentru apartamentele din Eforie Nord au fost cu 300 la sută mai mari în comparație cu perioada similară din anul 2021.

“Cererea foarte mare vine pe fondul eliminării restricțiilor sanitare, pe litoral fiind deschise cluburile, restauratele, dar și datorită faptului că am menținut tarifele din 2021 ori am oferit o noapte de cazare gratuită la un pachet de patru, în programul ‘Litoralul pentru toți’. În plus, temperaturile au fost foarte prietenoase atât pentru relaxare ori lucru remote de la malul mării”, declară Alexandra Bogatu, fondator Rezident.

Și pentru lunile iunie, iulie și august 2022, cererea este peste așteptări. Pentru iunie, solicitările sunt deja cu 20 la sută mai mari față de iunie 2021 și se estimează o creștere de sută la sută.

“Pe fondul acestei creșteri, gradul de ocupare pentru lunile de vară estimăm că va tinde spre 95-100 la sută și întregul sezon va fi similar celui din 2019”, precizează Alexandra Bogatu.

Între oaspeții verii 2022, Rezident va avea și cetățeni străini. Aceștia vor veni din Ucraina, Polonia, Marea Britanie și Israel.

Oaspeții constanți ai Rezident pe timpul verii sunt familiile cu copii. Aceste familii au posibilitatea să gătească în apartamente complet utilate și își regăsesc, în vacanță, confortul de acasă.

Apartamentele pot găzdui și grupuri de prieteni, având o capacitate între patru și șase persoane. Cele mai căutate apartamente sunt cele cu vedere la mare.

Este posibil un concediu la mare cu animalul de companie

Printre clienți se află și turiști care își iau cu ei în vacanță animalul de companie, unul dintre apartamente fiind, din acest an, pet friendly. Cel mai des, românii vin în vacanță pe litoral cu câini de talie mică și cu pisici.

