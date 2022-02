“Tinder Swindler”: Cine este escrocul “miliardar” de pe Tinder?

Povestea escrocului de pe Tinder este 100% adevărată, iar personajul există. Este un documentar Netflix, unde mai multe femei au fost înșelate de către un bărbat “miliardar”. Mai exact, spune povestea unui escroc notoriu care ar fi folosit aplicația de întâlniri Tinder pentru a trăi o viață de lux, în timp ce escroca femei din toată Europa.

Cine este escrocul de pe Tinder?

Așa-numitul escroc de pe Tinder este Shimon Hayut, un hoț care a făcut închisoare, născut în Israel. Hayut a folosit aplicații de întâlniri pentru a întâlni mai multe femei, apoi a stabilit linii de credit și împrumuturi în numele lor, lăsându-le în cele din urmă cu datorii imense, potrivit Netflix.

Dacă a fost deja condamnat pentru fraudă, cum a reușit să scape din nou?

Ca un Leonardo DiCaprio demonic din Catch Me If You Can, Hayut părea fericit să sară de la o identitate la alta pentru a-și menține schema în funcțiune. El a fost condamnat pentru fraudă în Finlanda sub numele său de naștere, dar escrocheria de pe Tinder a realizat-o sub numele de Simon Leviev, pretinzând că este fiul bogatului magnat al diamantelor Lev Leviev. Odată ce numele său a fost dezvăluit într-o expunere VG (publicație de știri străină), se presupune că și-a schimbat numele în David Sharon pentru a se sustrage autorităților.

Ce fel de înșelătorii folosea?

Se pare că Hayut/Leviev a urmat un tipar: făcea match cu o femeie de pe Tinder, o ducea la o primă întâlnire costisitoare și impresionantă (în cazul Cecilie Schrøder Fjellhøy, o călătorie cu un jet privat) și își construia încet relația în timp ce zbura în întreaga lume, unde se întâlnea în secret cu alte femei. Mai departe, inventa diverse povești despre niște așa-ziși dușmani care îl urmăreau. Ca să pară credibil, le trimite femeilor poze cu bodyguard-ul său bătut. Mai departe, le povestea femeilor că nu-și mai poate folosi cardurile și are nevoie de bani. Mulți bani. Și de aici începea nebunia.

Câți bani a furat?

Aproximativ 10 milioane de dolari, potrivit The Times of Israel. Hayut s-ar fi eschivat de la plata rambursării, amenințăndu-și victimele: și-a făcut obiceiul să trimită mesaje vocale WhatsApp din ce în ce mai deranjate.

Ce s-a întâmplat cu Leviev/Hayut?

Inițial, o femeie a reușit să-l prindă pe escroc și acesta a fost arestat.

Hayut a fost eliberat din închisoare după doar cinci luni. La sfârșitul documentarului, Hayut continuă același stil de viață generos pe care l-a avut înainte de a intra la închisoare, împreună cu o nouă iubită. Un model din Israel.

Leviev, subiect al noului documentar Netflix, a fost interzis din aplicația de întâlniri Tinder

Utilizatorii aplicației de întâlniri nu mai face “match” cu Shimon Hayut, cunoscut și sub numele de „Simon Leviev”, bărbatul care, așa cum este detaliat în documentar, a pozat drept fiul unui miliardar de diamante ruso-israelian.

