5 sfaturi pentru a alege o pardoseală elegantă, utilă și confortabilă

Organizarea spațiului pentru a avea o atmosferă confortabilă și plăcută în casă necesită o atenție extraordinară în alegerea pardoselii, obiectelor de mobilier, decorațiunilor, etc. În cazul pardoselii, trebuie să ne gândim la diferite aspecte: calitate, tip material, model, culoare, design, preț. De asemenea, trebuie să ne gândim la confort, pentru că pardoseala ne poate influența bunăstarea și starea de spirit.

Principalele 5 sfaturi pentru a alege o pardoseală confortabilă și elegantă sunt următoarele:

1. Alege pardoseala din lemn de esență tare!

Nu există nimic mai durabil ca pardoseala din lemn de esență tare. Aceasta îți va oferi beneficii de care te vei putea bucura o perioadă îndelungată de timp, ani de zile. În plus, poți personaliza această pardoseală conform designului de interior al casei, alegând tipul de lemn, textura, culoarea.

2. Parchetul laminat și parchetul din lemn stratificat

Parchetul laminat este la modă, dar este un produs sintetic, ce are aspect de lemn. El este realizat din mai multe straturi suprapuse și are o imagine ce imită aspectul lemnului. Parchetul din lemn stratificat este durabil și rezistent la deteriorare mecanică. Dacă este din 2 straturi, în varianta stejar sau frasin, poate avea un aspect senzațional. Dacă cele două straturi de lemn sunt selectate corespunzător, atunci parchetul va fi stabil, nu se va deforma, nu va avea acel scârțâit ce apare la doagele încovoiate.

La parchetul laminat, stratificat dar și la pardoseala din lemn, poți folosi plinta mdf care are un aspect premium comparativ cu cea din PVC, este rezistentă la acțiuni mecanice și la impact.

3. Pardoseala răzuită manual

Pardosela răzuită manual este foarte apreciată în ziua de azi. Ea are o textură deosebită și aspectul pardoselii din lemn de esență tare. Unii oameni cumpără scânduri ce imită foarte bine pardoseala din lemn răzuită manual, pentru a avea un stil rustic în casă.

4. Pardoseala din vinil

Deși pare greu de crezut, chiar și pardoseala de vinil este considerată de lux în acest an. Există o diferență între pardoseala de vinil standard și cea de lux, spun designerii. Vinilul obișnuit este sub formă de plăci pătrate și are un strat suport destul de subțire, realizat din pâslă și fibră de sticlă. În cazul pardoselii din vinil de lux, este vorba despre mai multe straturi legate între ele, fiecare este suficient de gros și deci per ansamblu, produsul final este mult mai gros decât un vinil obișnuit.

Specialiștii spun despre pardoseala din vinil de lux că poate avea o durată de viață de peste 25 de ani, iar cea din vinil standard ar putea ține cam 10-15 ani. În acest an, pardoseala din vinil este la modă, are un design uimitor, care imită bine aspectul lemnului de esență tare.

5. Materialul și designul la pardoseală

Materialul din care este realizată pardoseala contează foarte mult pentru starea interioară și atmosfera creată în casă. De exemplu, parchetul din lemn este considerat foarte bun pentru că atrage o energie benefică și merită să fie ales pentru interiorul casei.

Pardoseala nu ar trebui să fie foarte lucioasă sau să acționeze precum o oglindă, pentru că acest lucru devine obositor pentru oamenii care merg pe ea. Se spune că oamenii care au în casă o pardoseală strălucitoare au tendința de a lăsa capul în jos ca și cum ar fi triști, fără să-și dea seama.

Dacă tavanul este cel mai strălucitor element din cameră, lucru creat și prin corpurile de iluminat de pe plafon, atunci oamenii au tendința de a ridica capul în sus și de a merge încrezători și cu mândrie.

Aceste aspecte contează, mai ales că în casă petreci mult timp, alături de cei din familie. Un alt aspect important este și culoarea pardoselii, care se alege în funcție de preferințele individuale. Dacă se folosesc și covoare pe pardoseală, acestea trebuie să aibă culori discrete, să nu atragă prea multă atenție în încăpere.