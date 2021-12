Prințul Harry și Meghan Markle au publicat prima fotografie cu fiica lor

Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au postat prima fotografie cu fiica lor, Lilibet. Ducele și ducesa de Sussex s-au afișat într-o imagine emoționantă de familie, alături de fiul lor Archie.

Imaginea o arată pe Meghan ridicând-o pe Lilibet în aer în timp ce stă alături de Prințul Harry, care îl ține pe fiul lor de doi ani, Archie, pe genunchi. Lilibet, care s-a născut în iunie, este îmbrăcată într-o rochie albă pentru copii.

Ducele și ducesa de Sussex poartă blugi în imaginea făcută în această vară de Alexi Lubomirski la casa lor din Santa Barbara, California. Fotografia cu Lilibet este prima imagine publică.

Fotografia se intitulează „Sărbători fericite” și poartă mesajul: „Anul acesta, 2021, am primit-o în lume pe fiica noastră, Lilibet. Archie ne-a făcut „mamă” și „tată”, iar Lili ne-a făcut o familie”.

Fotografia de pe card a fost distribuită pe contul de Twitter al organizației caritabile Team Rubicon, una dintre organizațiile susținute de cuplu. Celelalte grupuri susținute sunt Welcome.US, Human First Coalition, Humanity Crew, Paid Leave For All, PL+US și Marshall Plan for Moms.

Lubomirski a distribuit imaginea pe contul său de Instagram, spunând că „ziua cu Ducele și Ducesa de Sussex a fost o astfel de experiență fericită și una pe care mă simt extrem de privilegiat să fi fost invitat să o surprind”.

Fotograful, care i-a fotografiat anterior pe Prințul Harry și Meghan ca un cuplu logodit, în ziua nunții lor și ca un cuplu căsătorit, a adăugat că „văzând acum dragostea lor manifestându-se în doi copii frumoși” a fost o „onoare încântătoare”.

