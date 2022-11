Lewis Capaldi este numai un zâmbet după o noapte petrecută la Londra cu actrița Ellie MacDowell

Lewis Capaldi a fost surprins alături de actrița Ellie MacDowell în timp ce se îndreptau spre un hotel, după o noapte petrecută la Londra, notează The Sun.

Artistul scoțian, în vârstă de 26 de ani, și-a petrecut seara de joi la The Chiltern Firehouse cu Ellie, unde au petrecut până la primele ore ale dimineții.

Și, deși cei doi au părăsit localul separat la ora 4.30 dimineața, s-au întâlnit mai târziu și au mers braț la braț până la hotelul din apropiere.

„Amândoi zâmbeau și râdeau, păreau să se bucure foarte mult de compania celuilalt. Au mers la hotel împreună, braț la braț, și au petrecut câteva momente la recepție înainte de a se îndrepta spre lift”, a spus un martor.

În timp ce Lewis își va lansa în curând cel de-al doilea album, se spune că Ellie a obținut un rol ca fiica lui Cary Grant, Jennifer, în noul film biografic ITV Archie.

Starul a locuit cu tatăl său, Mark, vânzător de pește, și mama sa, Carol, în timpul lock-down-ului COVID și a spus că tatăl său era foarte suspicios față de persoanele cu care se întâlnea acesta.

„Tatăl meu îi urăște pe toți până când nu-și dau arama pe față. Dacă mă duc la o întâlnire, mă întreabă: ‘Cu ce se ocupă ea? De ce iese cu tine?’. Este foarte protector. Este foarte precaut și mi-a transmis și mie asta.”

Lewis, care a scris cel de-al doilea album al său Broken By Desire To Be Heavenly Sent în timp ce locuia cu părinții săi în Bathgate, West Lothian, a dezvăluit că a fost exclus de pe Tinder deoarece platforma a crezut ca este un fake.

