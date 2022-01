Fostul director de creație al Vogue, André Leon Talley, a murit la vârsta de 73 de ani

André Leon Talley, fostul director de creație pentru Vogue și un icon al modei în sine, a murit la vârsta de 73 de ani. A fost primul editor de culoare care a ajuns la un nivel atât de mare în industria modei.

André Leon Talley a murit la 73 de ani

Omagiile aduse lui Talley au început să vină marți seara, scriitoarea Roxane Gay descriindu-l pe Twitter drept „un far de stil pentru atât de mulți”. Editorul-șef al British Vogue, Edward Enninful, i-a mulțumit între timp regretatei pictograme pentru că „a deschis calea”, scriind pe Instagram: „Fără tine, eu nu aș mai fi”.

Talley a fost un pionier în industria modei, un bărbat de culoare într-o lume adesea insulară dominată de bărbați și femei albe. În 2017, la un eveniment la Academia de Muzică din Brooklyn, Talley a descris provocările promovării diversității pe paginile lucioase ale revistelor de modă.

„Am lucrat în culise. Am făcut-o pe tonuri dulci, am fost persistent și tenace….mi-am asumat întotdeauna un rol foarte liniștit. Nu am țipat, nu am țipat și nu am țipat… Asta a fost cea mai bună strategie , pentru că asta a fost lumea în care m-am mutat. La urma urmei, a fost Vogue, dragă”, a spus el gazdei Tamron Hall.

Talley a lucrat pentru Vogue 40 de ani

Leon s-a născut la Washington DC, dar la două luni, părinții l-au adus în Durham, Carolina de Nord, unde a fost crescut de bunica sa. În memoriile sale din 2020, „The Chiffon Trenches”, el a descris bucuria sa timpurie de a se scufunda în cărți la biblioteca orașului din Durham.

Talley a ajuns la New York în 1974 și s-a trezit rapid la intersecția frenetică dintre modă și artă. Acesta a lucrat cu Halston, Karl Lagerfeld și Andy Warhol. După o perioadă la Paris cu Women’s Wear Daily, Talley s-a alăturat Vogue în 1983 ca director de știri. A fost promovat la funcția de director de creație în 1988 și mai târziu a fost redactor general.

Cu excepția unei perioade cu revista W la Paris, el a rămas la Vogue timp de aproape patru decenii. A fost adesea văzut stând în primul rând al prezentărilor de modă de elită alături de redactorul-șef Anna Wintour, iar influența sa asupra modei a continuat mult după plecarea sa de la Vogue în 2013.

Talley a fost jurat la „America’s Next Top Model”

Talley a apărut ca jurat la „America’s Next Top Model” și a făcut obiectul unui documentar The Gospel Selon André, care a fost lansat în 2017 și a fost distins cu Cavalerul de l’Ordre des Arts et des Lettres de către guvernul francez în onoarea contribuției sale la industria modei.

Anul trecut, Talley a atins semnificația copertei Vogue cu poetul Amanda Gorman pentru comunitatea neagră și pentru lumea modei în general, descriind-o „o premieră pentru atât de multe niveluri”, potrivit CNN.