Top 6 rețete delicioase de tarte cu fructe

Deserturile cu fructe au o energie aparte, aduc prospețime la masă și invită mereu la joacă în bucătărie. O tartă cu fructe se prepară rapid, chiar și după o zi încărcată, și aduce bucurie atât la întâlnirile de familie, cât și la petreceri cu prietenii. Mulți aleg să pregătească acest desert pentru că se poate adapta ușor, folosind ce găsești la piață sau în frigider. Descoperă mai jos șase rețete de tarte cu fructe și învață cum să le perfecționezi pentru orice moment!

1. Tartă cu fructe de pădure și ganache de ciocolată albă

Această tartă combină gustul intens al fructelor de pădure cu finețea cremoasă a ciocolatei albe. Este un desert care impresionează prin contrastul de arome și texturi, ideal pentru serile de vară sau momentele festive.

Ingrediente pentru blat

200 g făină

100 g unt rece, tăiat cubulețe

50 g zahăr pudră

1 ou

1 praf de sare

Ingrediente pentru ganache

200 g ciocolată albă

150 ml smântână lichidă

1 linguriță extract de vanilie

Ingrediente pentru decor

300 g fructe de pădure (zmeură, afine, mure, coacăze)

Frunze de mentă (opțional)

Mod de preparare

1. Începe cu blatul: amestecă făina, zahărul și sarea, apoi încorporează untul rece până obții o textură nisipoasă. Adaugă oul și frământă rapid un aluat. Înfășoară-l în folie și lasă-l la frigider 30 de minute.

2. Întinde aluatul, așază-l într-o tavă de tartă și coace-l „orb” (cu greutăți) la 180°C timp de 15 minute, apoi fără greutăți încă 10 minute.

3. Pentru ganache, topește ciocolata albă cu smântână lichidă la bain-marie, adaugă vanilia și toarnă peste blatul răcit. Lasă tarta la frigider 1 oră.

4. Înainte de servire, decorează cu fructele de pădure și, dacă vrei, câteva frunze de mentă.

2. Tartă cu căpșuni și cremă de vanilie

Tarta cu căpșuni este un clasic care cucerește pe oricine. Crema de vanilie, moale și aromată, completează perfect dulceața naturală a căpșunilor, făcând din acest desert o alegere ideală pentru zilele calde.

Ingrediente pentru blat

200 g făină

100 g unt rece

50 g zahăr

1 ou

1 linguriță apă rece

Ingrediente pentru cremă

500 ml lapte

4 gălbenușuri

100 g zahăr

40 g amidon de porumb

1 baton de vanilie sau 2 lingurițe extract de vanilie

100 ml frișcă lichidă (opțional)

Ingrediente pentru decor

400 g căpșuni proaspete

2 linguri jeleu de fructe (pentru luciu)

Mod de preparare

1. Prepară blatul ca la prima rețetă, coace-l și lasă-l să se răcească.

2. Pentru cremă, încălzește laptele cu batonul de vanilie (sau extractul).

3. Separat, amestecă gălbenușurile cu zahărul și amidonul. Toarnă laptele cald treptat peste amestec, apoi gătește totul la foc mic, amestecând continuu până se îngroașă.

4. Lasă crema să se răcească, apoi încorporează frișca bătută pentru o textură mai fină.

5. Întinde crema peste blat, apoi așează feliile de căpșuni concentric.

6. Pentru un aspect lucios, unge căpșunile cu jeleu de fructe diluat cu puțină apă.

3. Tartă cu pere – desert rafinat și parfumat

Dacă vrei un desert elegant, tarta cu pere este perfectă, mai ales în sezonul rece. Aroma caldă de scorțișoară și textura delicată a perelor fac din această tartă o alegere sofisticată.

Ingrediente pentru blat

200 g făină

100 g unt rece

50 g zahăr pudră

1 ou

1 praf de sare

Ingrediente pentru umplutură

4 pere coapte, dar ferme

50 g zahăr brun

1 linguriță scorțișoară

50 g nuci mărunțite (opțional)

1 lingură zeamă de lămâie

Mod de preparare

1. Prepară și coace blatul ca în rețetele anterioare.

2. Curăță perele, taie-le felii subțiri și stropește-le cu zeamă de lămâie ca să nu oxideze.

3. Așează feliile peste blatul răcit, presară zahăr brun, scorțișoară și nuci.

4. Coace tarta la 180°C timp de 20-25 de minute, până perele se înmoaie ușor.

5. La final, pudrează cu zahăr pentru un aspect festiv.

4. Mini-tarte cu fructe și cremă de mascarpone

Mini-tartele sunt adorabile și practice pentru petreceri. Crema de mascarpone, bogată și ușor caramelizată, se potrivește perfect cu fructele proaspete.

Ingrediente pentru blaturi

200 g făină

100 g unt rece

50 g zahăr

1 ou

1 linguriță apă rece

Ingrediente pentru cremă

250 g mascarpone

100 g lapte condensat

2 linguri sos caramel

1 linguriță extract de vanilie

Ingrediente pentru decor

Fructe proaspete: piersici, kiwi, struguri, mure

Frunze de mentă

Mod de preparare

1. Prepară aluatul și coace blaturile în forme de brioșe la 180°C timp de 12-15 minute.

2. Pentru cremă, amestecă mascarpone cu lapte condensat, caramel și vanilie până devine omogen.

3. Umple blaturile răcite cu crema și decorează cu fructe tăiate în bucăți mici. Implică și copiii în decorat – vor adora să-și personalizeze tartele!

5. Tartă cu citrice și bezea rumenită

Această tartă este ca o explozie de prospețime, datorită citricelor și bezelei crocante. Este perfectă pentru ocazii speciale sau pentru a-ți răsfăța papilele gustative.

Ingrediente pentru blat

200 g făină

100 g unt rece

50 g zahăr pudră

1 ou

1 lingură cacao (opțional)

Ingrediente pentru umplutură

200 ml suc proaspăt de citrice (lămâie, portocală, lime)

100 g zahăr

3 ouă

50 g unt

Ingrediente pentru bezea

3 albușuri

150 g zahăr

1 praf de sare

Mod de preparare

1. Coace blatul (cu sau fără cacao) ca în rețetele anterioare.

2. Pentru umplutură, amestecă sucul de citrice, zahărul și ouăle, apoi gătește la foc mic până se îngroașă.

3. Încorporează untul și toarnă peste blat.

4. Pentru bezea, bate albușurile cu sare și zahăr până devin lucioase.

5. Așează bezeaua peste umplutură și rumenește-o cu o torță de bucătărie sau la cuptor (2-3 minute la grill).

6. Servește tarta rece.

6. Tartă cu iaurt grecesc și fructe proaspete

Dacă preferi deserturile ușoare, această tartă fără coacere este alegerea ideală. Este răcoritoare și perfectă pentru zilele calde.

Ingrediente pentru blat

200 g biscuiți digestivi

100 g unt topit

Ingrediente pentru umplutură

400 g iaurt grecesc

3 linguri miere

10 g gelatină (opțional)

2 linguri apă (pentru gelatină)

Ingrediente pentru decor

Fructe proaspete: piersici, rodii, fructe de pădure

Mod de preparare

1. Zdrobește biscuiții și amestecă-i cu untul topit.

2. Presează amestecul într-o tavă de tartă și lasă la frigider 30 de minute. Pentru umplutură, amestecă iaurtul cu mierea.

3. Dacă vrei o textură fermă, dizolvă gelatina în apă caldă și încorporeaz-o în iaurt.

4. Toarnă crema peste blat și lasă la frigider 2 ore.

5. Decorează cu fructe proaspete înainte de servire.

Nu ezita să adaptezi aceste idei pentru gustul tău și să combini ingredientele diferit de la o ocazie la alta. Lasă imaginația să te ghideze – astfel vei obține deserturi pe placul familiei și al oaspeților.