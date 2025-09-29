Top 6 rețete delicioase de tarte cu fructe

Deserturile cu fructe au o energie aparte, aduc prospețime la masă și invită mereu la joacă în bucătărie. O tartă cu fructe se prepară rapid, chiar și după o zi încărcată, și aduce bucurie atât la întâlnirile de familie, cât și la petreceri cu prietenii. Mulți aleg să pregătească acest desert pentru că se poate adapta ușor, folosind ce găsești la piață sau în frigider. Descoperă mai jos șase rețete de tarte cu fructe și învață cum să le perfecționezi pentru orice moment!
1. Tartă cu fructe de pădure și ganache de ciocolată albă
Această tartă combină gustul intens al fructelor de pădure cu finețea cremoasă a ciocolatei albe. Este un desert care impresionează prin contrastul de arome și texturi, ideal pentru serile de vară sau momentele festive.
Ingrediente pentru blat
- 200 g făină
- 100 g unt rece, tăiat cubulețe
- 50 g zahăr pudră
- 1 ou
- 1 praf de sare
Ingrediente pentru ganache
- 200 g ciocolată albă
- 150 ml smântână lichidă
- 1 linguriță extract de vanilie
Ingrediente pentru decor
- 300 g fructe de pădure (zmeură, afine, mure, coacăze)
- Frunze de mentă (opțional)
Mod de preparare
1. Începe cu blatul: amestecă făina, zahărul și sarea, apoi încorporează untul rece până obții o textură nisipoasă. Adaugă oul și frământă rapid un aluat. Înfășoară-l în folie și lasă-l la frigider 30 de minute.
2. Întinde aluatul, așază-l într-o tavă de tartă și coace-l „orb” (cu greutăți) la 180°C timp de 15 minute, apoi fără greutăți încă 10 minute.
3. Pentru ganache, topește ciocolata albă cu smântână lichidă la bain-marie, adaugă vanilia și toarnă peste blatul răcit. Lasă tarta la frigider 1 oră.
4. Înainte de servire, decorează cu fructele de pădure și, dacă vrei, câteva frunze de mentă.
2. Tartă cu căpșuni și cremă de vanilie
Tarta cu căpșuni este un clasic care cucerește pe oricine. Crema de vanilie, moale și aromată, completează perfect dulceața naturală a căpșunilor, făcând din acest desert o alegere ideală pentru zilele calde.
Ingrediente pentru blat
- 200 g făină
- 100 g unt rece
- 50 g zahăr
- 1 ou
- 1 linguriță apă rece
Ingrediente pentru cremă
- 500 ml lapte
- 4 gălbenușuri
- 100 g zahăr
- 40 g amidon de porumb
- 1 baton de vanilie sau 2 lingurițe extract de vanilie
- 100 ml frișcă lichidă (opțional)
- Ingrediente pentru decor
- 400 g căpșuni proaspete
- 2 linguri jeleu de fructe (pentru luciu)
Mod de preparare
1. Prepară blatul ca la prima rețetă, coace-l și lasă-l să se răcească.
2. Pentru cremă, încălzește laptele cu batonul de vanilie (sau extractul).
3. Separat, amestecă gălbenușurile cu zahărul și amidonul. Toarnă laptele cald treptat peste amestec, apoi gătește totul la foc mic, amestecând continuu până se îngroașă.
4. Lasă crema să se răcească, apoi încorporează frișca bătută pentru o textură mai fină.
5. Întinde crema peste blat, apoi așează feliile de căpșuni concentric.
6. Pentru un aspect lucios, unge căpșunile cu jeleu de fructe diluat cu puțină apă.
3. Tartă cu pere – desert rafinat și parfumat
Dacă vrei un desert elegant, tarta cu pere este perfectă, mai ales în sezonul rece. Aroma caldă de scorțișoară și textura delicată a perelor fac din această tartă o alegere sofisticată.
Ingrediente pentru blat
- 200 g făină
- 100 g unt rece
- 50 g zahăr pudră
- 1 ou
- 1 praf de sare
Ingrediente pentru umplutură
- 4 pere coapte, dar ferme
- 50 g zahăr brun
- 1 linguriță scorțișoară
- 50 g nuci mărunțite (opțional)
- 1 lingură zeamă de lămâie
Mod de preparare
1. Prepară și coace blatul ca în rețetele anterioare.
2. Curăță perele, taie-le felii subțiri și stropește-le cu zeamă de lămâie ca să nu oxideze.
3. Așează feliile peste blatul răcit, presară zahăr brun, scorțișoară și nuci.
4. Coace tarta la 180°C timp de 20-25 de minute, până perele se înmoaie ușor.
5. La final, pudrează cu zahăr pentru un aspect festiv.
4. Mini-tarte cu fructe și cremă de mascarpone
Mini-tartele sunt adorabile și practice pentru petreceri. Crema de mascarpone, bogată și ușor caramelizată, se potrivește perfect cu fructele proaspete.
Ingrediente pentru blaturi
- 200 g făină
- 100 g unt rece
- 50 g zahăr
- 1 ou
- 1 linguriță apă rece
Ingrediente pentru cremă
- 250 g mascarpone
- 100 g lapte condensat
- 2 linguri sos caramel
- 1 linguriță extract de vanilie
Ingrediente pentru decor
- Fructe proaspete: piersici, kiwi, struguri, mure
- Frunze de mentă
Mod de preparare
1. Prepară aluatul și coace blaturile în forme de brioșe la 180°C timp de 12-15 minute.
2. Pentru cremă, amestecă mascarpone cu lapte condensat, caramel și vanilie până devine omogen.
3. Umple blaturile răcite cu crema și decorează cu fructe tăiate în bucăți mici. Implică și copiii în decorat – vor adora să-și personalizeze tartele!
5. Tartă cu citrice și bezea rumenită
Această tartă este ca o explozie de prospețime, datorită citricelor și bezelei crocante. Este perfectă pentru ocazii speciale sau pentru a-ți răsfăța papilele gustative.
Ingrediente pentru blat
- 200 g făină
- 100 g unt rece
- 50 g zahăr pudră
- 1 ou
- 1 lingură cacao (opțional)
Ingrediente pentru umplutură
- 200 ml suc proaspăt de citrice (lămâie, portocală, lime)
- 100 g zahăr
- 3 ouă
- 50 g unt
Ingrediente pentru bezea
- 3 albușuri
- 150 g zahăr
- 1 praf de sare
Mod de preparare
1. Coace blatul (cu sau fără cacao) ca în rețetele anterioare.
2. Pentru umplutură, amestecă sucul de citrice, zahărul și ouăle, apoi gătește la foc mic până se îngroașă.
3. Încorporează untul și toarnă peste blat.
4. Pentru bezea, bate albușurile cu sare și zahăr până devin lucioase.
5. Așează bezeaua peste umplutură și rumenește-o cu o torță de bucătărie sau la cuptor (2-3 minute la grill).
6. Servește tarta rece.
6. Tartă cu iaurt grecesc și fructe proaspete
Dacă preferi deserturile ușoare, această tartă fără coacere este alegerea ideală. Este răcoritoare și perfectă pentru zilele calde.
Ingrediente pentru blat
- 200 g biscuiți digestivi
- 100 g unt topit
Ingrediente pentru umplutură
- 400 g iaurt grecesc
- 3 linguri miere
- 10 g gelatină (opțional)
- 2 linguri apă (pentru gelatină)
Ingrediente pentru decor
Fructe proaspete: piersici, rodii, fructe de pădure
Mod de preparare
1. Zdrobește biscuiții și amestecă-i cu untul topit.
2. Presează amestecul într-o tavă de tartă și lasă la frigider 30 de minute. Pentru umplutură, amestecă iaurtul cu mierea.
3. Dacă vrei o textură fermă, dizolvă gelatina în apă caldă și încorporeaz-o în iaurt.
4. Toarnă crema peste blat și lasă la frigider 2 ore.
5. Decorează cu fructe proaspete înainte de servire.
Nu ezita să adaptezi aceste idei pentru gustul tău și să combini ingredientele diferit de la o ocazie la alta. Lasă imaginația să te ghideze – astfel vei obține deserturi pe placul familiei și al oaspeților.