Fiul lui Michael Jackson respinge afirmația că Harry Styles este noul „Rege al muzicii pop”

Unii ar putea crede că Harry Styles este demn de titlul de „Rege al muzicii pop”… dar fiul lui Michael Jackson, Prince Jackson, nu se numără printre ei.

De-a lungul carierei sale, regretatul Michael a intrat în istoria muzicii cu melodii atemporale, printre care „Beat It”, „Thriller”, „Billie Jean” și „Man in the Mirror”, după ce a devenit celebru în copilărie, în grupul familiei sale The Jackson 5, scrie Metro.

După moartea sa la vârsta de 50 de ani, în 2009, cântărețul este încă cunoscut pe scară largă sub porecla regală care i-a fost atribuită – dar la începutul acestui an, revista Rolling Stone a stârnit controverse după ce l-a etichetat pe Harry, cântărețul „Watermelon Sugar”, drept „noul rege al muzicii pop”.

În cadrul emisiunii Good Morning Britain de vineri, co-prezentatorii Adil Ray și Charlotte Hawkins au vorbit cu fiul lui Michael, Prince, a cărui mamă, Debbie Rowe, a fost căsătorită cu cântărețul între 1996 și 2000.

Tânărul de 25 de ani a fost întrebat de Adil: „Pot să te întreb foarte repede? Cei de la Rolling Stone l-au etichetat pe Harry Styles drept ‘noul rege al muzicii pop’. A stârnit o mică controversă în rândul fanilor. Ce părere ai despre asta?”.

Prince a răspuns spunând că ‘am mai fost în această situație’, înainte de a-l lăuda pe Harry, 28 de ani, ca fiind un ‘artist incredibil’.

„Are propriul său gen și este cu siguranță un artist uimitor. Dar, ‘Regele muzicii pop’ a fost o poreclă pe care într-adevăr tatăl meu și-a câștigat-o”, a spus el.

Acesta a subliniat cum accesul la informație și accesul la popularitate și faimă nu era la fel de ușor accesibil ca în prezent.

„Cu atât de mulți alți factori sociali pe care trebuie să îi iei în considerare la acea vreme, simt că tatăl meu este Regele muzicii pop, va fi întotdeauna Regele muzicii pop și nu este ceva ce poți lua vreodată, pentru că am evoluat atât de mult ca societate încât acești factori nu vor mai fi niciodată la fel”, a continuat el.

