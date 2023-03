Stresul la locul de muncă ne afectează pe toți, deși în diferite grade. Depinde de mediul de lucru, volumul sarcinilor și ajustarea acestora la abilitățile tale, precum și de sensibilitatea ta la situațiile dificile. Până la un punct, o cantitate mică de stres poate fi motivantă și mobilizatoare – încurajează acțiunea. Când depășește un anumit prag… problemele încep. Cum să te descurci cu ele și cum să reduci stresul la locul de muncă?

Stresul cronic și prelungit este o parte a vieții pe care o acceptăm adesea în viața de zi cu zi și apoi o minimalizăm. Conform numeroaselor studii științifice – nu ar trebui să permitem însă asta. Stresul cronic afectează în mod real sănătatea noastră. Nu sunt doar probleme cu sistemul cardiovascular datorită fluctuațiilor de presiune arterială. Atmosfera nervoasă din jurul nostru afectează negativ și sistemul nostru imunitar sau digestiv. Ca urmare a expunerii îndelungate a organismului la stres, se înregistrează: reducerea eficienței creierului. Rezolvăm problemele cotidiene mai puțin eficient, este mai dificil să învățăm ceva nou, începem să avem probleme cu memoria, controlul emoțiilor sau orientarea spațială. De ce se întâmplă asta?

Cum acționează stresul asupra organismului?

Organismul nostru acționează diferit în situații de stres decât în mod normal.În primul rând, produce cantități mari de cortizol. Acest hormon crește concentrația de glucoză din sânge, oferindu-ne o mulțime de energie. Are sens în situații de scurtă durată, cum ar fi prezentarea în public sau discuțiile despre locul de muncă. De asemenea, crește tensiunea arterială, frecvența respirațiilor și cantitatea de sodiu din sânge. Acest lucru schimbă întreaga economie a organismului! Din cauza concentrației mari de cortizol, nu putem adormi, sensibilitatea la insulină scade și avem tensiune arterială crescută. Acțiunea prelungită a hormonului afectează cortexul prefrontal al creierului, ceea ce face mai dificilă planificarea, organizarea, luarea deciziilor, concentrarea sau rezolvarea problemelor.

Oamenii de știință au demonstrat, de asemenea, că organismul stresat produce mai puțini neuroni – celule care procesează și transmit diverse informații. În schimb, produce un exces de mielină. Această acoperire blochează literalmente creierul nostru. Nu permite neuronilor să se conecteze între ei, ceea ce face dificilă transmiterea informațiilor. În acest caz, creierul își pierde eficiența. Întâi procesele cognitive devin mai lente – este mai greu să învățăm sau să analizăm o situație sau o problemă. Mai târziu, afectează memoria pe termen lung sau orientarea spațială.

Cum se manifestă stresul?

Înainte ca situația să ajungă la stadiul extrem, cu siguranță vei observa anumite simptome la tine. Stresul în organism provoacă, printre altele:

Oboseala cronică,

Dureri de cap, dureri de spate,

Probleme cu sistemul digestiv,

Bătăi rapide ale inimii,

Dificultăți de adormire, trezire în timpul nopții,

Scăderea puterii de concentrare,

Scădere bruscă în greutate sau creștere în greutate (în funcție de faptul că mâncați în exces din cauza stresului sau uitați să luați mese regulate din cauza stresului).

Aceste simptome ar trebui să te alarmeze deja. Este posibil să ai prea mult stres în viața ta. Dacă știi că factorul care contribuie la aceasta este locul tău de muncă, cel mai probabil în curând vei ajunge la epuizarea profesională. Aceasta este încă o preț relativ mic pe care îl poți plăti pentru stresul cronic.

Care este cauza stresului la locul de muncă?

Cauzele stresului la locul de muncă pot fi diverse. Nu este vorba doar despre șeful care strigă mereu sau colegul care informează managerul despre orice întârziere, chiar și cea mai mică. Dacă bănuiești că ai stres cauzat de munca ta, verifică următoarele posibile cauze:

Obosirea și excesul de sarcini – atunci când sarcinile depășesc capacitățile tale, iar tu rămâi mereu după program, te simți obosit. În cazul situațiilor ocazionale – nu se întâmplă nimic. Dacă simți că ai prea multe obligații tot timpul, cu siguranță organismul tău se află sub un stres mare.

– atunci când sarcinile depășesc capacitățile tale, iar tu rămâi mereu după program, te simți obosit. În cazul situațiilor ocazionale – nu se întâmplă nimic. Dacă simți că ai prea multe obligații tot timpul, cu siguranță organismul tău se află sub un stres mare. Probleme cu oamenii – șeful tău nu este niciodată mulțumit de nimic și ești în conflict cu jumătate din echipa ta? Indiferent cine este responsabil pentru această situație, probabil simți că aceste conflicte îți afectează starea de spirit.

– șeful tău nu este niciodată mulțumit de nimic și ești în conflict cu jumătate din echipa ta? Indiferent cine este responsabil pentru această situație, probabil simți că aceste conflicte îți afectează starea de spirit. Un mediu de lucru dificil – zgomotul, munca la înălțime, îndeplinirea sarcinilor de serviciu în locuri prea reci sau prea calde, contactul cu substanțe chimice periculoase sau iritante pot cauza creșterea nivelului de cortizol.

– zgomotul, munca la înălțime, îndeplinirea sarcinilor de serviciu în locuri prea reci sau prea calde, contactul cu substanțe chimice periculoase sau iritante pot cauza creșterea nivelului de cortizol. Remunerația inadecvată – Nu este vorba doar despre recompensa financiară. Poți simți că eforturile tale nu îți aduc satisfacție, nu au un impact pozitiv asupra dezvoltării carierei tale, nu sunt observate de șeful tău și nu îți garantează siguranța locului de muncă. Această incertitudine este frustrantă.

– Nu este vorba doar despre recompensa financiară. Poți simți că eforturile tale nu îți aduc satisfacție, nu au un impact pozitiv asupra dezvoltării carierei tale, nu sunt observate de șeful tău și nu îți garantează siguranța locului de muncă. Această incertitudine este frustrantă. Haosul la locul de muncă – îți îndeplinești sarcinile cu aceeași angajare și nu știi niciodată cum va reacționa managerul? În plus, sistemul de lucru al echipei, programul de lucru, procedurile, procesele și obiectivele se schimbă în mod constant? Haosul generează stres.

Cum să reduci stresul?

Începe prin a avea grijă de tine și de organismul tău. Cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru tine este să găsești timp, spațiu și modalitatea de a elibera stresul. Alege tehnici de relaxare. Găsirea a cel puțin 5 minute pentru respirație conștientă, profundă și calmă ar trebui să ofere organismului tău semnalul că nu există motive de stres. De asemenea, activitatea fizică este importantă, chiar și o scurtă plimbare.

Multe emoții negative pot fi „lucrate” făcând o plimbare dimineața. De asemenea, dieta echilibrată este importantă. Încearcă să consumi produse care nu cresc tensiunea arterială și furnizează multe nutrienți diversi. Medicii repetă în mod constant că dieta mediteraneană este cea mai bună opțiune, bazată pe fructe și legume sezoniere. În același timp, nu uita că singura soluție reală și pe termen lung este eliminarea sursei de stres. În caz contrar, vei reuși doar să ameliorezi și să reduci efectele negative ale stresului. Poate că schimbarea locului de muncă ar fi o idee bună pentru tine?

Găsește un angajator cu Work or Not!

Înainte de a intra într-un nou mediu de lucru, este mai bine să afli din timp dacă nu te arunci de la ploaie la grindină. Schimbarea angajatorului va ajuta la reducerea stresului doar dacă nu apar fenomene care îți cresc tensiunea. Recunoaște, că schimbarea de la un șef urlător la un manager care țipă nu este nicio schimbare. Analizează potențialul angajator chiar înainte de a-i trimite CV-ul. Cum să faci asta?

Accesează site-ul www.workornot.ro și introdu numele companiei pe care vrei să o verifici. Intră pe profilul companiei și… citește. În platforma Work or Not, angajații își lasă comentarii cu privire la locul de muncă. Descriu experiențele lor, atmosfera, structura construirii echipei sau adecvarea salariului la funcțiile ocupate. Poți afla cu adevărat multe din asta! Verifică dacă ai de-a face cu un mediu de lucru prietenos cu Work or Not – bucură-te de sănătate și liniște pe mulți ani!