Cum să porți un tricou alb pentru bărbați la modă?

O piesă vestimentară clasică, de bază, dar atemporală și foarte la modă, tricoul alb este cea mai bună idee pentru zilele frumoase de vară. O piesă vestimentară universală de bază deci în garderobele domnilor și o piesă mitică încă de la Marlon Brando, tricoul alb este o piesă esențială pentru garderoba masculină, care nu poate fi bine purtată decât dacă este bine stăpânită.

Cum se poartă un tricou alb? Tricoul alb, alegerea ideală pentru vară

Tricourile sunt o piesă de bază a verii, iar albul este o culoare deosebit de deschisă, ideală atunci când soarele strălucește. Pentru o plimbare la soare sau pe plajă, poți purta Tricouri albe Bărbați alături de o pereche de pantaloni scurți bărbătești frumos croiți cu un tricou alb și o pereche de espadrile sau adidași din pânză. Este un look relaxat, perfect potrivit pentru a face față căldurii de vară. Și nu uita, nu este nevoie să porți șosete cu pantaloni scurți – pentru asta sunt șosetele invizibile!

Tricoul alb foarte frumos pentru un look casual

Atunci când vrei să îmbini de minune eleganța cu un stil casual, alege să porți tricoul alb alături de o pereche de blugi în nuanțe închise pentru un look simplu, dar eficient. Modelele de sneakerși și deHanorace albe Bărbați la modă pot completa de minune totul. Pentru diminețile mai răcoroase, te poți răsfăța de ce nu, cu o jachetă din denim, un bomber sau una tip teddy. Dacă ești mai degrabă o persoană care preferă cămășile, poți purta o piesă frumoasă din chambray, ideală pentru vară, peste tricoul alb.

Un look rock alături de tricoul alb

Tricoul alb se poate purta foarte bine și la un look mai rock. Astfel că poate să fie completat foarte ușor de o pereche de blugi slim și negri, dar și de o geacă de piele atunci când este mai răcoare afară. În cadrul acestui look, un tricou alb este cel care va aduce puțină lumină pentru o ținută mai închisă la culoare. Look-ul rock este un indemodabil care se poate purta atât ziua, cât și seara iar tricoul alb îl poate completa de minune. Dacă nu preferi blugii negri poți miza pe pantalonii de piele.

Un look casual șic

Pentru un look classy-chic, optează pentru pantaloni eleganți într-un stil chino sau cargo revizuit și alege un tricou alb mulat. Simplitatea topului înseamnă că poți alege adidași sau pantofi, de preferință albi, pentru a se asorta cu monocromia topului tău. Un look elegant nu are nevoie de accesorii prea sofisticate, dar poți opta pentru un ceas drăguț, care va face diferența în această ținută clasică, dar elegantă.

Cum se poartă tricoul alb la un look sportswear?

Dacă ai un stil mai sporty, trebuie să știi că tricoul alb se poate purta și la o pereche de pantaloni tip jogger. Sneakerșii vor completa de minune totul. Un tricou alb mai loose poate să accentueze latura mai casual a ținutei.

Tricoul alb este fără doar și poate piesa vestimentară cea mai emblematică din dressing. Cel mai adesea asociat cu James Dean sau Marlon Brando care, în anii ’50 și ’60, au ridicat tricoul alb la statutul de obiect sexy de virilitate exagerată, tricoul alb a traversat anotimpuri, ani și tendințe, reinventându-se, dar fără a capitula niciodată. La fel ca și blugii albi, această piesă vestimentară minimalistă este o valoare sigură și pentru această vară 2023.