Cauți un geam de termopan? Iată care sunt aspectele pe care sa le ai in vedere

Daca achizitia unor obiecte de ingrijire personala este floare la ureche, cand vine vorba de anumite aspecte tehnice ce tin de bunastarea locuintei, lucrurile se pot complica. O astfel de situatie dificila se poate intalni la alegerea geamurilor de termopan. Cu atat mai mult cand, in zilele noastre, exista atatea optiuni pe care le-ai putea avea in considerare.

Dorim sa va facilitam alegerea aducandu-va la cunostinta ca, la Gealan-ferestre.ro, gasiti termopane de calitate printr-un click pe adresa https://www.gealan-ferestre.ro. Cat de aspectele tehnice care vor avea cel mai important rol, vom facem o serie de precizari importante in cele ce urmeaza.

6 aspecte esentiale in alegerea unui geam de termopan

Materialul din care este confectionat profilul

Materialul de baza din care sunt realizate profilele PVC-ul pot determina duritatea acestora in timp. Poate fi inclusiv un indicator al fiabilitatii de instalare, cele din aluminiu de exemplu, avand o greutate mai redusa fata de armatura din otel. Sigur, materialele pot influenta inclusiv pretul de achizitie, caci un material de calitate va fi o investitie de care va veti putea bucura pe un termen mult mai indelungat.

Tipul foilor de sticla

Unele ferestre din termopan pot veni cu o singura foaiede sticla, in timp ce altele pot prezenta mai multe foi. Va intrebati cum va poate influenta acest aspect dincolo de implicatiile financiare? Nimic mai simplu de inteles! Un geam cu un numar mai mare de foi de sticla poate impresiona printr-o izolatie mai buna, oferind ca prin urmare un confort mai ridicat. Desigur, mai multe foi pot influenta si grosimea profilului, fiind unul dintre cele mai importante aspecte la alegerea unor geamuri de termopan.

Foile de sticla pot fi concepute sau tratate intr-un mod divers astfel incat sa influenteze parametri de calitate a ferestrelor. De exemplu, pot fi prevazute cu mecanism antireflex ce limiteaza razele soarelui sau lumina ce patrunde in locuinta.

Dimensiunea peretelui exterior

In functie de tipul geamurilor dorite este la fel de important a se tine cont si de grosimea peretelor exterior care, de regula, este aleasa in raport cu clasa de profil. In timp ce profilele de clasa C nu sunt deloc pretentioase, cele din clasa A necesita o grosime exterioara de minim 3 mm pentru a putea fi montate eficient. Si, cu cat alegi un geam termopan cu mai multe foi de sticla, cu atat vatrebui sa te orientezi catre un profil cu o clasa mai buna, cea intermediara fiind clasa B cu profil exterior de minim 2.8 mm, utilizat adesea in zonele calduroase pe intregparcursul anului, la polul opus celor din clasa A.

Adancimea profilului

In functie de dimensiunea profilului se stabileste si adancimea de montaj ideala pentru montarea ferestrelor. Sigur, aici poate intra in discutie si clasa de profil, alaturide numere de camere care, din punct de vedere dimensional, pot anticipa si eficienta ulterioara a ferestrelor.

Numarul de camere

Un aspect mai putin relevant fata de cele deja mentionate pe parcurs este numarul de camere. Bineinteles, ele nu sunt complet irelevante caci determina gradul de eficienta energetica sau confortul. Cu cat acesta este maimare, cu atat beneficiile asigurate vor fi mai variate. Insa, anumite profile cu un numar de camere nu sunt intotdeauna disponibile la dimensiunea si clasa de profil necesara. Daca aveti dubii in alegerea numerelor de camere, nu ezitati sa apelati la un profesionist.

Functii

Si nu in cele din urma, odata stabilite aspectele deja mentionate pe parcurs, acordati atentie inclusiv la functiile cu care sunt insotite geamurile de termopan. De exemplu, protectia solara, functia anti-furt, sistemul automat de ventilatie si microventilatia, coeficientul termic si de izolare, sunt doar cateva dintre lucrurile care v-ar putea interesa.

Pentru toate aceste cerinte si nevoi, puteti solicita ajutorul unui specialist Gealan care va poate indruma catre alegerea unor ferestre ideale.

The post Cauți un geam de termopan? Iată care sunt aspectele pe care sa le ai in vedere appeared first on casamea.ro.